Кинули в лето: "свой-чужой" в абхазском турбизнесе

"Платон мне друг, но истина дороже". Именно с этих слов Аристотеля я хочу начать свою колонку. Почему именно с них? Живя в нашем довольно тесном обществе, мы все друг друга знаем и боимся обидеть, пишет колумнист Sputnik Руслана Гергедава.

Абхазский турбизнес, вернее его продукты, очень консервативны и нацелены прежде всего на зарубежного клиента, который при деньгах и намерен их потратить. В условиях закрытой границы и от вынужденного безделья я пошла на отчаянный и затратный эксперимент - а что если сделать предложение нашим жителям, пусть почувствуют себя путешественниками в собственной стране. Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы на реальных примерах рассмотрим, может ли существовать внутренний туризм в Абхазии наравне с внешним. Постараюсь ответить на вопросы, как не сломаться под шквалом критики, создавая что-то новое, и как не стать изгоем?

Новые горизонты

Вот уже почти месяц как мы с командой взялись за экскурсионное обслуживание наших граждан. Предложение получило спрос: нами интересуются, бронируют маршруты и благодарят.

Самое приятное, что пример оказался заразительным и вдохновил других - стала замечать похожие объявления о турах для местных. Неужели это плохая тенденция? Думаю, нет. Но у успеха есть и вторая сторона - гневная критика и скептические оценки, не буду приводить здесь цитаты таких "экспертов" и "доброжелателей", не стоит оно того.

Наверное, проблема у этих людей в том, что они просто не поняли сути внутреннего туризма в Абхазии, который не нацелен на колоссальные денежные обороты и тем более на "импортозамещение". Это прежде всего познавательный туризм, когда за относительно небольшие деньги тебе покажут собственную страну. И да, это возможность заработать хоть какие-то деньги и держать себя в форме.

Надеюсь, что время расставит все по местам, и скептики начнут менять взгляды и станут смотреть на внутренний туризм с оптимизмом.

Еще, наверное, некоторых очень раздражает в этой нише, что мы обошлись без посредников - не тратили деньги на продвижение, рекламу, реализаторов. Только поддержка друзей, клиентов и их рекомендации своим знакомым и близким. Вот так удалось снизить издержки и следовательно установить приемлемую для наших людей цену.

Казалось бы, появилась "свободная полка" - заполняй ее своим товаром. Но кто-то из коллег усмотрел в моих действиях демпинг, недобросовестную конкуренцию. В чем же? Внутренний туризм и туризм для иностранцев могут сосуществовать параллельно. Для "своих" дешевле, для "чужих" дороже. В чем несправедливость? Зачем всем по одной цене, когда платежеспособность тех же гостей из России несравнимо выше?

Например, въезд в Рицинский парк для иностранцев платный, а для граждан Абхазии бесплатный. Несправедливо? Демпинг? Отчасти и поэтому для местных жителей у меня экскурсионный тур дешевле - билеты не надо включать в прайс. Я за честную конкуренцию.

Ценный урок

Мне нравится работать с внутренним и внешним туристом одновременно.

Буду справедлива - я разницы не чувствую, устаю так же сильно, голос теряю так же молниеносно, интерес и удивление к экскурсии одинаково оживленные. И так же, как и все мои коллеги, нахожусь в зоне риска - профессия такая. Надеюсь, что не подхвачу "корону".

Из всей этой ситуации я извлекла ценный урок. И сейчас вы поймете, о чем я говорю.

Ради того, чтобы хоть как-то поддержать экономику Абхазии, мы были вынуждены открыть границу, понимая все риски и последствия. Но пандемия коронавируса никуда не делась. Мы уязвимы как никогда, и никто не исключает, что ограничения могут вернуться вновь.

Я могу быть с вами честна, как был честен Аристотель с Платоном? Не стоит искать черную кошку в темной комнате, ее там может и не быть. Почему не принять идею внутреннего туризма как новую возможность для граждан Абхазии наконец вырваться за пределы своих дворов, деревень, микрорайонов, узнать что-то новое о своей Родине, показывать детям места боевой славы? Согласна, что организовать процесс всегда сложно, но ничего не дается просто так.

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