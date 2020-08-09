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Автору "Игры престолов" Мартину вменяют 214 изнасилований. И это не все

© Sputnik / Алексей Даничев
Колумнисты
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20200809/1030720750/Avtoru-Igry-prestolov-Martinu-vmenyayut-214-iznasilovaniy-I-eto-ne-vse.html

На уходящей неделе список знаменитостей, разоблаченных и покаявшихся в расовом, социальном и сексуальном угнетении, пополнился звездой кино Зои Салданой и звездой фантастики Джорджем Мартином.

Актриса Салдана — известная нам как синяя женщина из "Аватара" и зеленая женщина из "Стражей Галактики" — в слезах попросила прощения за то, что несколько лет назад сыграла черную женщину, певицу Нину Симон.

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По словам Салданы, она теперь осознает, что не должна была играть негритянку, потому что она сама недостаточно негритянка (Зои хоть и темнокожая, но карибская мулатка с элементами ирландской, латиноамериканской и арабской крови, а это значит, что она не может претендовать на причастность к настоящей Черному Американскому Наследию, как-то так).

Более того: она теперь повинна в культурной апроприации, то есть присвоении. Ибо отобрала образ Нины Симон у Черного Народа, а роль Симон и, соответственно, гонорар за нее — у настоящей Черной Американской Актрисы.

В свою очередь, скандал с Мартином (обвиненным в расизме и трансфобии) вроде бы завершился, но 71-летнего писателя продолжают пинать передовые журналисты, припоминая ему все грехи — и от списка его грехов бросает в дрожь.

Если вы случайно пропустили, то напомним начало этой истории: автор "Песни льда и пламени" (и, следовательно, создатель "Игры престолов") был назначен ведущим самой авторитетной премии американской фантастической литературы "Хьюго". Церемония в этом году проходила в связи с пандемией по скайпу, все сидели в смешных шляпах и все выглядело довольно мирно, но Джордж Мартин:

  1. наградил призом "ретро-Хьюго" за лучший сборник рассказов 1945 года посмертное издание "Мифов Ктулху" Говарда Лавкрафта;
  2. наградил призом "ретро-Хьюго" за лучшую редактуру покойного Джона Кемпбелла;
  3. во время своей речи проехался по статуэтке "Оскара" на предмет неполной ясности с его половой принадлежностью;
  4. не сумел правильно выговорить название "журнала негритянской фантастики", написанное на специальном ломаном английском, тем самым обнаружив равнодушие к негритянской культуре;

в процентном отношении в своей речи уделил больше всего внимания белым мужчинам — несмотря на то, что в этом году расовый состав лауреатов вполне удовлетворительный: там много негров и азиатов.

© AFP 2019 / ADRIAN DENNIS
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Этими своими действиями Мартин, во-первых, глубоко оскорбил расовую справедливость, поскольку Лавкрафт и Кемпбелл, будучи людьми своего времени (то есть первой половины XX столетия) и своей страны (то есть Америки, где действовали сегрегационные расовые законы), в той или иной мере разделяли расистские взгляды. Эти взгляды, правда, считались тогда не только совершенно приемлемыми, но и были мейнстримом чуть ли не везде, кроме коммунистического СССР, но в США сейчас наводят ретроспективную справедливость, так что это не оправдание.

А во-вторых, обидными шутками про "Оскара" Мартин причинил боль трансгендерным персонам. Мартин кое-как извинился, но пока что его явно не простили. Во всяком случае, передовые СМИ (например, Esquire) припоминают знаменитому фантасту, что:

  • в его "Песни льда и пламени" имеется 214 эпизодов сексуального насилия, причем насилуют постоянно в основном женщин. И хотя Мартин оправдывается, что в его книгах персонажи насилуют друг друга, потому что на войнах так происходит всегда, — но в этом определенно есть что-то мизогинистское;
  • его варвары (смуглые, между прочим) изображены как дикари, склонные к насилию;
  • и это все в то время, когда сама премия "Хьюго", кстати, еще не искупила свою вину, поскольку ее долго-долго, до этого десятилетия, не вручали неграм.

"Такой непродуманный подход к вопросу расы и класса <...> есть прекрасный пример того, что жанру научной фантастики и фэнтези еще предстоит прогрессировать, а его иконам, включая Мартина, еще предстоит выучить и усвоить уроки", — снисходительно пишет колумнистка "Эсквайра" (она женщина и негритянка, то есть по определению находится на правильной стороне истории, так что может себе позволить немного повоспитывать старого белого мужика).

...Что тут хотелось бы отметить.

Именно это и есть та самая причина, по которой нам стоит с большим вниманием следить за успехами "новой социальной справедливости" в передовых странах.

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Именно это и есть та самая причина, по которой мы должны с большим вниманием следить за успехами тех, кто протаскивает элементы этой идеологии в нашу жизнь (а они протаскивают, методично и трудолюбиво, пусть пока и не очень эффективно).

Потому что Мартин ведь обвинен в серийном литературном сексизме не потому, что его персонажи друг дружку насилуют. А потому, что они делают это безыдейно. Чрезвычайно ценимые идеологами "новой справедливости" сериал "Рассказ служанки" и роман, по которому он снят, — вообще одно сплошное затяжное унылое изнасилование, но оно выполнено в идеологически правильном ключе, поэтому к данному дурному садомазо ни у кого претензий нет.

А если любая — любая — идеология становится реальной силой в руках каких-то людей, объявивших себя ее держателями и носителями, — то заканчивается эта история всегда одинаково.

На пороге у знаменитого писателя, полвека творившего для развлечения и вразумления миллионов, вдруг появляются какие-то типы, не имеющие ни талантов, ни работоспособности, ни успехов — ничего, кроме корочек о том, что они приняли в себя великую Справедливость, что дух Равенства почиет на них, что Разнообразие говорит их устами.
И эти гордые ничтожества сообщают нормальному человеку, что он, знаменитый писатель, накосячил перед Справедливостью и Равенством — и должен за это покаяться перед ними и платить отступные, если не хочет больших неприятностей.
А чтобы до него дошло, что они не шутят, они могут даже бросить ему под ноги скальп Джоан Роулинг.

...И у нас будет то же самое. Ну и что, что в России нет негров (кстати, это не помешало волне публикаций в западных СМИ на тему "русского расизма"). Угнетаемых феминисток у нас тоже почти нет — в жизни. А если зайти в твиттер, то мы увидим там целые табуны бомбящих ненавистью неопалимых гражданок, по версии которых наша страна есть гендерный концлагерь, в котором творится столько преступлений против женщин, что мужчинам каяться не перекаяться и платить не переплатить.

Дети в Лондоне, 30 апреля 2019
© AFP 2019 / LEON NEAL
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Трансгендеров у нас тоже какие-то следовые количества, что не мешает передовым изданиям выдавать по материалу "Как страдают трансгендеры в России" в неделю (в остальные дни в России страдают женщины, представители малых народов, геи, сектанты, жильцы микрорайона № 3, рядом с которым строят что-то не то).

Наше общество достаточно разнообразно, чтобы рэкетиры справедливости могли нарезать из него "идентичности для страдания" и ходить с доверенностями от этих страдающих групп, нагибая инстанции, отправляя в бойкот несогласных и требуя денег.

Мы не должны успокаивать себя тем, что "у нас и так народу не хватает в стране, у нас нет столько лишних людей, чтобы их наскреблось на массовое движение". В действительности речь не о лишних людях вообще, а о количестве претендентов на элитный статус — а таким может быть чертовски тесно даже в сильно обезлюдевшей стране. Доказано Украиной.

Кстати, целые толпы боевых жертв появляются сразу же, как только быть жертвой становится тактически выгодно.
Как только становится выгоднее быть каким-нибудь меньшинством, чем учиться или трудиться.
Как только оказывается выгоднее быть подкованным идеологом, вызубрившим все виды угнетения, чем уметь думать и обладать знаниями.

Правда, эта тактическая выгода для идеологов неизбежно обернется для страны, охваченной идеологической лихорадкой, большими потрясениями. И в конце стране очень повезет, если захвативших ее маленьких и пожилых хунвэйбинов разгонит по деревням на перевоспитание какой-нибудь лесник.



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