Трамп выводит войска из Германии во благо США и всего мира

Положение у главы ведомства хуже губернаторского, поскольку в его распоряжении один-единственный аргумент в подкрепление заявляемой позиции, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости. Если смотреть формально, Соединенные Штаты на самом деле "передвинут больше войск дальше на восток, ближе к российским границам". Беда в том, что при внимательном рассмотрении этот тезис рассыпается в прах, обнажая весьма неудобную для американцев изнанку происходящего.

Германию покинут почти 12 тысяч военнослужащих. Вот только большая их часть — 6,4 тысячи человек — вернется домой в США. Остальные будут перераспределены по другим европейским странам, включая Италию и Бельгию. А под бок Москве — в Польшу — будет направлена только тысяча военных.

Не слишком впечатляющая математика в поддержку слов Эспера. Да иной она просто и не может быть, поскольку коллизия вокруг американского контингента в ФРГ имеет весьма отдаленное отношение к противостоянию между НАТО и Россией.

Еще в июне 2018 года Washington Post рассказала о проводимом Пентагоном анализе стоимости и последствий крупномасштабной передислокации войск в Европе. Газета утверждала, что Трамп высказывал заинтересованность в данной идее в начале того же года. Причем мотивы президента США были связаны исключительно с недовольством союзниками по НАТО, отказывающимися раскошелиться на оборону. В первую очередь это касалось именно Берлина, который много лет упорно уклоняется от поднятия своих военных расходов до двух процентов от ВВП, как того требует устав Североатлантического альянса.

Год назад тема вновь проявилась в публичном пространстве. Тогда посол США в Германии Ричард Гренелл прямо заявил о готовности его страны вывести часть своего военного контингента из ФРГ в Польшу, поскольку "оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели".

Самую бурную — и прямо-таки восторженную — реакцию это заявление вызвало в Польше. Весь прошедший год польские политики и СМИ сладострастно мечтали о том, что именно их страна вместо ФРГ станет основным местом сосредоточения американских военных сил в Европе. Дело дошло до обсуждения перспектив передислокации ядерного оружия. Правда, надо отметить, что эти разговоры возникли не на пустом месте, а были спровоцированными опять же штатовскими официальными лицами, допустившими подобное развитие событий.

В общем, если очистить факты от шелухи политических заявлений, планов и ожиданий, то суть происходящего проста.

Соединенные Штаты на протяжении многих лет пытались принудить Германию, как одну из крупнейших экономик мира, кардинально увеличить свои военные расходы, поскольку в случае успеха большая часть средств потекла бы за океан. Со стороны американцев в ход шли угрозы, давление и шантаж. Однако все их усилия оказались безрезультатны: Вашингтону так и не удалось сдвинуть немецкие власти с занятой позиции.

Судя по всему, Дональду Трампу наконец надоело происходящее, так что теперь министр обороны страны и другие официальные лица обеспечивают операцию прикрытия принятому главой государства решению о выводе военных из Германии, чтобы Соединенные Штаты не казались совсем уж проигравшими в этой ситуации.

А именно так они выглядят.

Добиться от немцев желаемого не смогли. Дополнительных вложений в собственную экономику не принесли. Военный контингент в Европе будет сокращен — и это на фоне наращивающей свое влияние и мощь России. Вывод войск как наказание Германии выглядит слабовато: ФРГ действительно потеряет рабочие места и определенные средства, которые зарабатывает на обслуживании военной инфраструктуры, но эти потери не сравнимы с теми, что были бы, если бы страна согласилась на требования Вашингтона.

В общем, дополнительная тысяча военнослужащих в Польше — единственное, что позволяет Штатам сохранять лицо и заявлять о сохранении курса на сдерживание России.

Пожалуй, самым интересным во всей этой истории является вопрос, а зачем Трамп все-таки принял решение о выводе контингента из ФРГ. В конце концов, ему ничто не мешало и дальше тянуть кота за хвост, а негативных последствий, глядишь, было бы меньше.

Представляется, что разгадку стоит искать в личности американского президента и в целях, которые он ставит перед собой как национальный лидер.

При всей своей эксцентричности Дональд Трамп на самом деле ориентирован на решение накопившихся у США системных проблем, в том числе радикальными мерами. Среди прочего Соединенные Штаты попали в ловушку, где в прямое противоречие вступили их экономические интересы и реноме мировой сверхдержавы.

По существу недовольство президента вполне справедливо: мало того, что Америка взяла на себя оборонные функции для Европы, так она еще и платит за это преимущественно сама, поскольку самые крупные и богатые экономики Старого Света удобно устроились на ее шее.

Без сомнения, тут свою роль играет то, что никто из них, включая Германию, явно не верит в реальность военной угрозы для себя со стороны России. Так что если американцам угодно продолжать военно-политические забавы с Москвой, то Европа готова подыграть старшему партнеру по НАТО, но платить за свои амбиции Вашингтон должен сам.

Статус же США, как глобальной сверхдержавы, является для большей части американских элит самоценностью, ради которой не грех вливать любые деньги. В том числе в заведомо провальные проекты.

Вот только Дональду Трампу подобная позиция не близка. Он неоднократно и открыто заявлял, что мировое лидерство обязано приносить конкретные выгоды Соединенным Штатам и их экономике. Если же этого не происходит, то сверхдержавность — бесполезная и дорогостоящая глупость, а затрачиваемые на ее поддержку ресурсы лучше перенаправить в более значимые сферы.

Решение о выводе части контингента из Германии стало очередным примером того, что в принципиальных вопросах слова Трампа не расходятся с делом.

Осознав, что добиться от Берлина изменения позиции не удастся, он подошел к делу как бизнесмен и запустил процесс сокращения издержек. Передислокация военнослужащих сама по себе потребует от Штатов значительных затрат, но в любом случае это выгоднее, чем на протяжении многих лет продолжать платить за их пребывание в ФРГ. Поэтому можно уверенно говорить, что решение Дональда Трампа эффективно с экономической точки зрения и соответствует национальным интересам США.

Параллельно оно, конечно, продолжает демонтаж глобальной гегемонии Соединенных Штатов, открыто демонстрируя их слабость, неспособность и дальше тянуть весь груз взятых на себе финансовых обязательств. А вот это уже соответствует интересам всего мира.

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