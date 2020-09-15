Реформа Конституции Абхазии: время пришло

Президент Аслан Бжания в интервью российским СМИ заявил, что изменения в Конституцию Абхазии будут внесены, возможно, уже в 2021 году.

Бжания может стать первым президентом в новейшей истории республики, который справедливо перераспределит полномочия между ветвями власти, что будет способствовать стабилизации политической ситуации в стране, пишет в колонке для Sputnik Нателла Акаба, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии, соавтор Конституции Абхазии.

Политические кризисы, периодически охватывающие Абхазию, несут в себе серьезную угрозу будущему страны. Нашему обществу так и не удалось преодолеть раскол, возникший в 2004 году. Вследствие этого уже более 15 лет продолжается борьба двух политических групп за президентскую власть, почти ничем не ограниченную и, по сути дела, абсолютную.

При этом следует признать - побеждающие команды не слишком преуспевают на поприще строительства устойчивого государства, эффективной экономики, реформирования правоохранительной системы, создания привлекательного инвестиционного климата и улучшения международного имиджа страны.

Действительно, на фоне имеющей место политической нестабильности в стране сохраняется непростая криминогенная ситуация, масштабная коррупция, углубление социального расслоения и рост теневого бизнеса.

Все это, в конечном счете, приводит к падению уровня жизни рядовых граждан. К тому же социальные проблемы сильно обострились в связи с распространением коронавирусной инфекции. Бюджетники даже перестали своевременно получать заработные платы, а пенсионеры – пенсии.

К сожалению, в пространстве Евразии Республика Абхазия остается в числе стран с относительно слабой государственной системой. Мы никак не можем эффективно использовать наш потенциал. А он, безусловно, есть. Значит, есть и надежда на лучшее будущее.

Какие основные запросы нашего общества существуют на данный момент? Чего хочет наш народ?

1. Экономический рост, создание рабочих мест, рост зарплат и пенсий.

2. Успешная борьба с криминалом и коррупцией.

3. Политическая стабильность, способствующая спокойной жизни и устойчивой внутриполитической ситуации, исключающей неконституционную смену власти.

4. Появление новых лиц во власти – честных и образованных, обладающих опытом государственного управления.

Чтобы решить все эти задачи, необходимо реализовать серьезные реформы в системе госуправления, а значит, требуется продуманное реформирование Конституции. Можно использовать опыт общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации. Оно проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года и показало впечатляющие результаты – явка почти 70%, голосов "за" - почти 80%. Конечно, следует признать, что у нас в Абхазии своя специфика, но тем не менее российский опыт следует учитывать.

Для успешного реформирования Конституции Абхазии следует:

запустить процесс широкого открытого общественного обсуждения конституционной реформы;

создать рабочую группу по разработке пакета изменений Основного закона с привлечением экспертов-правоведов, государственных и общественных деятелей, депутатов Парламента Абхазии;

после проработки изменений, целесообразно провести в стране референдум. Как известно, для проведения в стране референдума необходимо создать инициативную группу и собрать не менее 10 тысяч подписей граждан. Вызовы текущего времени требуют максимально демократических и легитимных подходов к изменению жизни государства. Судьбу страны должен решать народ.

Я была депутатом Парламента Республики Абхазия первого созыва и принимала участие в разработке нашей первой Конституции. Основной закон был принят в 1994 году в особо экстремальных обстоятельствах, когда Абхазия жила в условиях послевоенной блокады и под угрозой возобновления военных действий.

Сегодня ситуация в стране изменилась, и Основной закон нуждается в модернизации. Конечно, у Конституции есть незыблемые фундаментальные основы, которые менять не следует.

Республика Абхазия - суверенное правовое государство, где права и свободы гражданина имеют приоритетное значение. Но при этом мы должны понимать, что Основной закон – это живой организм, который должен быть гибким и соответствовать вызовам времени.

Надо признать, что на сегодняшний день многие положения нашей Конституции устарели и не соответствуют нынешнему контексту. С этим согласны многие люди, которые принимали участие в разработке текста Основного закона, да и подавляющее большинство наших граждан.

Какие положения Конституции устарели?

Прежде всего, это касается распределения полномочий между президентом, Парламентом и Правительством. Нам нужно сбалансировать полномочия, справедливо перераспределить часть полномочий от президента к Парламенту и Кабинету министров. Нам нужна современная справедливая система "сдержек и противовесов".

И тогда мы сможем избавиться от политической турбулентности и будем нормально развиваться.

Сегодня институционально президент Абхазии обладает чрезмерно широкими полномочиями, что, разумеется, предполагает слишком большую нагрузку на одного отдельно взятого человека. Однако глава государства должен иметь возможность сфокусироваться на наиболее важных направлениях.

По моему мнению, основная концентрация полномочий и ответственность за экономический и социальный блок должна быть возложена на Правительство и премьер-министра, в назначении которого должно принимать участие Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия.

Это в свою очередь позволит президенту Абхазии сфокусироваться на национальной безопасности, обороне, правоохранительной системе, внешнеполитической деятельности. На мой взгляд, это абсолютно логичные и необходимые поправки к Конституции, которые позволят нашей государственной системе стать более эффективной и гибкой.

Концентрация сил в одних руках не способствует формированию гармоничной независимой политической системы, адекватной и ответственной политической элиты. Свежий пример Белоруссии дает ясное представление об этом.

Зачем нам доводить дело до очередного кризиса или внешнего управления? Было бы более правильно принять превентивные меры, что позволит создать сбалансированное суверенное государство и активное общество. Абсолютная власть – это пережиток прошлого, а ее результаты непредсказуемы, и могут быть разрушительны. Нам нужна коллективная ответственность. И тогда вся власть, а также и все недовольство не будут концентрироваться на одной личности – президенте.

Страна живет "от выборов к выборам", но, если мы не поменяем эту концепцию жизни, нам будет трудно добиться позитивных результатов.

Несомненно, все мы, граждане Абхазии, хотим, чтобы наша страна процветала. Я убеждена, что широкая общественность, политические партии, ветеранские организации, научная интеллигенция, молодежь, как и все сознательные граждане, готовы оказать максимальную поддержку по совершенствованию Основного закона. Давайте все вместе предпримем усилия по модернизации нашей Конституции, что позволит укрепить нашу государственность и консолидировать наше общество.

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