Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина

Россия опять виновата. Нет, не в отравлении Навального (то есть в нем, конечно, тоже), а в европейском кризисе с мигрантами.

Ну, в том, который случился в 2015 году, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Об этом заявил не какой-нибудь записной русофоб, а человек, который имеет очень хорошие шансы через год возглавить Германию. Фридрих Мерц, претендующий на пост лидера Христианско-демократического союза (а значит, и будущего канцлера), в воскресенье дал интервью Bild. Говорили, естественно, и о Навальном и "Северном потоке — 2".

"До сих пор я был за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения. <...> Но после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык".

Действительно, как же еще говорить с Кремлем, ведь эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а исключительно от России, добавил Мерц. Видимо, для подтверждения этого тезиса политик заявил, что приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин. <...> Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых".

К беженцам мы еще вернемся — сначала надо напомнить, кто такой Фридрих Мерц. Он похож на Меркель только первыми тремя буквами фамилии — ну и по возрасту они практически ровесники. Если Меркель происходит из онемеченных поляков, то Мерц из германо-французской семьи — и вообще, на месте Меркель он должен был быть уже давно.

Две трети немцев решили, что уже натерпелись. И высказались за досрочную смену главы правительства. Это, конечно, социологический опрос. Но как раз тот случай, когда его результат реально может повлиять на ход событий.

Двадцать лет назад Мерц был руководителем фракции ХДС-ХСС в бундестаге — на этом посту он сменил Вольфганга Шойбле, который совмещал посты лидера партии и главы фракции. Партия досталась Ангеле Меркель, но так как христианские демократы были в оппозиции, кресло канцлера к должности не прилагалось. Да и вообще Ангела тогда была вовсе не хозяином партии — а Мерца двигал "сильный человек" Шойбле.

Однако уже через два года Меркель оттерла конкурента с поста лидера фракции, а еще через три года, после победы на выборах, стала канцлером.

В отличие от Шойбле Мерц не только не пошел в кабинет Меркель, но и через два года объявил о прекращении политической карьеры — ушел корпоративным юристом (читай — лоббистом) в крупнейшие немецкие компании.

Эпоха Меркель подзатянулась, но когда два года назад канцлер заявила об уходе с поста главы партии, Мерц объявил о своем возвращении. Его поддерживал все тот же Шойбле, после руководства министерствами внутренних дел и финансов ставший президентом бундестага. Шойбле тогда смог добиться избрания лидером фракции ХДС-ХСС противника Меркель — и следующим шагом должен был стать перехват у нее партии. Мерц был популярен в ХДС, но Ангела сумела дать последний бой и обеспечить, пусть и с очень небольшим преимуществом, победу своей протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Однако сменщица быстро провалилась и уже в прошлом году запросилась в отставку. Выбрать ей замену должен был съезд партии, но из-за коронавируса он пока так и не состоялся. ХДС теперь соберется в декабре — и в этот раз Фридрих Мерц имеет очень хорошие шансы победить. Если, конечно, Меркель не сумеет путем аппаратных игр обеспечить победу премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета — не марионетки, как нынешняя зиц-председательница, но более-менее политически близкого канцлеру человека.

Новый лидер ХДС поведет партию на выборы (они состоятся уже в сентябре 2021-го) и в случае удачного результата станет новым канцлером. Вот тогда нам и придется иметь с ним дело — с таким Мерцем, каков он есть.

Притом что Мерц католик и консерватор, он в первую очередь убежденный атлантист. Настолько проверенный, что был даже председателем ассоциации "Атлантический мост" — НКО, созданного американцами после Второй мировой войны для выращивания "правильной" немецкой элиты. Да, стабильно растущие антиамериканские настроения в немецком обществе кого угодно заставят быть аккуратнее в выражении симпатий к США, но в качестве канцлера Мерц, несомненно, будет верен атлантической солидарности.

Что станет особенно интересно на фоне второго срока Трампа и закукливания Штатов в своих проблемах. И если Обама безуспешно предлагал Меркель стать формальным лидером западного мира на время президентства Трампа, то Мерц может уже самостоятельно попытаться примерить эту корону.

В отношении России Мерц раньше не был особым "ястребом", однако в последние годы стал все чаще критиковать Владимира Путина, признавая, впрочем, что без России или в противодействии ей достичь политической стабильности в Европе не удастся. Но в интервью Bild Мерц взял новую высоту — хотя правильнее говорить о глубине дна.

С самого начала кризиса с беженцами Мерц критиковал политику Меркель — и это (наряду с его осторожной позицией по отношению к мигрантам вообще) было одной из важных причин его популярности в ХДС, когда позже он решил вернуться в политику. Но сейчас он обвиняет в кризисе с беженцами Россию и Путина — и никто в Германии не говорит ему, что это наглая ложь. Хотя так оно и есть — даже не касаясь его рассуждений о бомбежке русскими "больниц и детских садов".

Кризис с беженцами начался в Европе весной 2015-го — когда в Средиземном море стали массово тонуть суда с нелегальными мигрантами (всего в том году погибло более двух с половиной тысяч).

AP Photo / Greek Defense Ministry Иван Данилов Иван Д Союзники по НАТО готовят войну Германии и США

Точных цифр общего количества попавших в тот год в Евросоюз беженцев нет до сих пор, но наиболее близкой к истине представляется оценка в 1,5 миллиона человек. Большую часть из них приняла Германия — благодаря решению Ангелы Меркель, проигнорировавшей настроения большой части собственных граждан.

Впервые за время руководящей карьеры Ангела Меркель осталась вне определяющего для страны политического события. Говорят, приглашали. Сама, дескать, отказалась. Но раньше в таком случае мероприятие просто отменяли. Теперь обходятся.

А сейчас выясняется, что во всем виноват Путин! Но наша операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, то есть тогда, когда в Европе уже несколько месяцев бушевал кризис с беженцами. Более того, около пяти миллионов сирийцев покинули свою страну в первые же годы войны, начавшейся в Сирии в 2011-м (войны, которая не была бы такой кровавой, если бы Евросоюз не поддерживал противников Асада).

И в 2015-м они бежали в Европу не из Сирии, а из самых разных стран, включая Турцию. А трагедии с тонущими в Средиземном море лодками с беженцами стали следствием развала Ливии, которую европейцы и американцы раздолбали в 2011 году.

То есть что получается. Свои собственные ошибки (мигрантская политика Меркель) и преступления (интервенция в Ливии) забываются — и вместо них задним числом виноватой назначается Россия. Хитроумно? Нет, глупо — потому что непонятно, на кого это рассчитано.

Обычные, рядовые немцы при всех усилиях пропаганды (в том числе и по делу Навального, как и раньше по "варварским бомбежкам русских в Сирии") очень хорошо помнят, что происходило в 2015 году в их собственной стране. Рассказывать им всего через пять лет о вине Путина в потоке беженцев в Германию бесполезно. Если только Фридрих Мерц таким образом не подыгрывает антиэлитной "Альтернативе для Германии" — партии, давно уже заявляющей о том, что манипулируемая атлантистами немецкая политическая элита сознательно и беззастенчиво демонизирует Россию. То есть врет прямо в глаза немецкому народу.