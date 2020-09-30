Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта

В день памяти жертв крушения парома "Эстония" премьер-министр прибалтийской республики Юри Ратас на специальной пресс-конференции заявил о необходимости нового расследования катастрофы, случившейся более четверти века назад.

Поводом для внезапного заявления политика стал вышедший в этот же день на телеканале Discovery документальный фильм "Эстония": находка, которая меняет все". Находка — это пробоина длиной около четырех метров и шириной примерно 1,2 метра в корпусе судна. Ее подводные съемки и были показаны в фильме.

А сенсацией это стало потому, что в официальном отчете расследования, которое было окончательно прекращено в 2009 году, нет ни единого упоминания о данном повреждении.

Чтобы попытаться понять, как такое вообще оказалось возможным, стоит напомнить ключевые факты, пишет колумнист РИА Новости Ирина Акснис.

Паром "Эстония", следовавший из Таллина в Стокгольм, потерпел крушение ночью 28 сентября 1994 года в финской зоне ответственности по поиску и спасанию на море. Из находившихся на борту 989 человек выжили 137. Остальные 852 человека погибли и/или считаются пропавшими без вести, поскольку были обнаружены лишь 94 тела. Кораблекрушение остается самым крупным из случившихся в Балтийском море в мирное время.

Итогом многолетнего расследования стали выводы комиссии, что причиной затопления парома стали отвалившиеся носовые ворота (визоры) и сильный шторм.

Швеция, Эстония и Финляндия ратифицировали специальное соглашение о могильном покое, согласно которому приближение к погибшему парому запрещено и наказуемо. Это единственный подобный случай на планете.

Более того, шведами разрабатывались планы залить судно бетоном, превратив в саркофаг, но в итоге все ограничилось тем, что его засыпали несколькими тысячами тонн гравия.

Однако документалиста Хенрика Эвертссона не остановили запреты и год назад он спустил к остову судна робота, который и сделал те самые съемки, что ныне произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Опрошенные кинематографистами эксперты дружно утверждают, что такая пробоина в корпусе не могла стать результатом взрыва на борту. По мнению профессора морских технологий Йоргена Амадала, подобные повреждения могли быть вызваны внешним ударом силой в 500-600 тонн.

Ну а бывший глава эстонской комиссии по расследованию гибели парома Маргус Курм прямолинейно предположил, что причиной крушения стало столкновение с подводной лодкой. Шведской подводной лодкой.

Кстати, в том районе тогда действительно проходили натовские военные учения.

Теперь властям трех стран, но в первую очередь Швеции, предстоит ответить на чрезвычайно неприятные вопросы, а для начала: почему и каким образом до сих пор не было известно о многометровой пробоине?

Повреждения находятся на участке корпуса, который был виден и в 1994 году, а значит, по словам Курма, либо паром тогда вообще не сочли нужным исследовать, либо пробоину зафиксировали, но не сообщили о ней общественности.

При этом политический антураж в виде уникального запрета приближаться к затонувшему парому и попытки засыпать его (особенно тот самый пострадавший правый борт) гравием дают повод думать не о халатности следствия, а о куда худшем — заговоре на самом высоком государственном уровне с целью скрыть истинные причины произошедшего.

Важное обстоятельство: 26 лет, прошедшие с 1994-го, — довольно большой срок, но не настолько, чтобы они стали седой древностью. По сей день жива значительная часть спасшихся с "Эстонии" и близких родственников жертв. Также здравствуют многие из государственных деятелей, принимавших непосредственное участие в тех событиях.

Например, премьер-министром тогда был Карл Бильдт. Да-да, тот самый Карл Бильдт, больше известный миру как бывший министр иностранных дел Швеции в 2006-2014 годах и яростный русофоб.

Он покинул премьерское кресло в начале октября 1994-го из-за поражения на выборах, прошедших в середине сентября, но было бы очень любопытно услышать в свете новой информации его комментарии о самых первых днях после катастрофы.

Вот только Бильдт — как и его преемник Ингвар Карлссон — уже отказался общаться на эту тему с прессой.

Интрига в том, зададут ли бывшим и действующим шведским руководителям неудобные вопросы так, что они будут обязаны отвечать, или же заинтересованным силам удастся в очередной раз все замять, как они это делали предыдущую четверть века.