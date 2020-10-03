США уже тренируются бомбить Китай

В конгрессе США сегодня норма говорить о том, что Китай вмешивается в президентские выборы. В том числе потому, что в этой стране аналитики публикуют примерно такие же материалы о катастрофе американской политической системы, которые помещаются и в американских СМИ.

Историю эту в Пекине очень даже заметили: речь о том, как для участников американских маневров у берегов Калифорнии изготовили специальные нарукавные нашивки. Вы можете насладиться их видом: на куске ткани — закрашенная красным карта Китая, над которой реет боевой беспилотник Вооруженных сил США. Называется эта довольно старая небесная машина "Мрачный жнец" (то есть смерть), и на нашивке поэтому виднеется еще и мертвая голова, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Маневры, повторим, шли хоть и наступательные — отрабатывался десант на некие острова, но у американских берегов, Китай в качестве предполагаемого противника не назывался, а нашивки — это не уставная часть формы, а нечто, сделанное специально к случаю. Ну вроде проявления особого чувства юмора военно-морских интендантов — игра ведь, почти пейнтбол. Но в Китае юмор несколько иной, чем в США, и вот как на эту историю там отозвались. Нашивки "широко воспринимаются как весьма необычные", "это экстремально наглая провокация", "так раздувается враждебность между китайским и американским обществами"… Ну и неизбежное: если агрессор и в самом деле нанесет с этих беспилотников удар по китайской территории, то ответ будет соответствующим.

Перед нами — часть сегодняшней международной реальности, называемой нагнетанием американской агрессивности к Китаю. Что такое агрессия, откуда и зачем она берется: из глубин человеческой сущности. Есть такая наука этология, она о поведении животных (включая человека), но особенно любит изучать тех, от кого люди произошли — обезьянью стаю. Вот стандартная ситуация: в стае начинается страх. Обезьяна, как и любое живое существо, боится многого, но при этом хорошо знает, что бояться стыдно, надо защищаться, а то стая погибнет, поэтому свой позорный страх лучше всего лечить коллективной агрессией. Это когда все скалят свои крепкие желтые зубы и подстрекают к храбрости друг друга.

То, что Америка всерьез испугалась реальности, когда в мире вдруг заново (после СССР) возникла держава, равная ей по множеству показателей, — это очевидный факт. Все прочее — лишь наблюдения по части этологии. Карта Китая на рукаве — показательный случай именно потому, что никто из высших военных или политических сфер, видимо, не заставлял людей из Третьего (Восточно-Тихоокеанского) флота придумывать какие-то нашивки. Зубы скалились чисто в порядке низовой инициативы. И никто бы об этом не узнал, если бы фотографии не попали на страницы специализированного журнала для служащих Военно-воздушных сил. Но из таких пустяков, если их нагромождается много, возникало немало войн…

Хотя бывают и не пустяки, не случайности, а типичные рефлексы поведения. Например, история со слушаниями в комиссии по внешней политике палаты представителей конгресса США. Да, эта история тоже связана с Китаем и с позорным американским страхом перед таковым.

В июне этого года некто Майкл Пэк возглавил правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). Начал наводить там свой порядок и сокращать расходы на очевидно ненужные, попросту провалившиеся программы. В том числе уволил несколько правительственных экспертов по Китаю и заморозил деньги, которые годами выделялись на шпионские технологии, помогавшие гонконгским борцам с Пекином уходить от слежки. И был подвергнут парламентскому избиению за то, что нанес ущерб американской деятельности по поддержке демократии в Гонконге.

Заметим временной фактор: Пэк появился на своей должности только в июне. К тому времени уже несколько месяцев как было ясно, что кампания протестов в Гонконге позорно выдохлась и деньги правительства США, то есть налогоплательщиков, были потрачены зря. Так что поведение чиновника вполне объяснимо.

Зато слушания в конгрессе нанесли, вне всякого сомнения, ущерб престижу страны. Да, мы всегда знали, что американцы вмешиваются в политическую и общественную жизнь по всему глобусу, так ведь то было "вообще", а сейчас все конкретно и в деталях. Например, всем известно, что "цветным революциям" предшествует резкая активизация сотен неправительственных фондов и прочих организаций, которые часто бывают на вид не вполне американскими, а как бы международными, ничьими. А тут широкая публика узнала, что это мало кому известное правительственное агентство USAGM не только занимается пропагандой, в том числе с территории государств-мишеней. Тут еще и прямая организация, по сути, боевых действий (ну, то есть гражданских столкновений) на территории других государств. Агентство, оказывается, годами поставляло за рубеж специальное оборудование, которое мешает местной полиции выявлять личность участников уличных побоищ, помогает их анонимности в интернете и т. д. И для поставок такого оборудования при правительственном USAGM существует особый Фонд открытых технологий — OTF.

Это вам не нашивка на рукав. Это прямое вмешательство, если не агрессия. И кстати, обнародование таких фактов на парламентских слушаниях должно навести на разные мысли множество рядовых бойцов всяческих "цветных революций" где угодно: только вчера ты был(а) разгневанным поборником демократии, мирно перегораживавшим проспекты, а сегодня ты уже получатель спецоборудования, пришедшего от иностранного и не очень дружественного правительства.

Кстати, в том же конгрессе США сегодня норма говорить о том, что Китай вмешивается в президентские выборы, намеченные на 3 ноября. В том числе потому, что в этой (хотя не только в этой) стране аналитики публикуют примерно такие же материалы о катастрофе американской политической системы, которые помещаются и в американских СМИ. Та же схема: страх перед некоей угрозой, который лечится собственной агрессией.

И во времена СССР, и после таковых мы привыкли к постоянным проявлениям нерациональной злобы к нашей стране, к этакому соревнованию в агрессивности, которую трудно понять и на которую проще вообще не реагировать. Она, впрочем, наводила на мысли о чьей-то странной природной русофобии. Когда наблюдаешь те же пляски неадекватности в отношении другой страны, это несколько успокаивает: дело, оказывается, не в нас, просто стая обезьян подогревает агрессивность друг друга, демонстрируя зубы.

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