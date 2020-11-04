Байден проиграл: но сумеет ли победить Трамп

Казалось бы, почему чудо — ведь опросы на протяжении всей предвыборной кампании показывали его внушительное преимущество (периодически даже в десять процентов) над президентом Трампом, причем не только по голосам избирателей в целом по стране, но и в ключевых (так называемых колеблющихся) штатах, пишет Петр Акопов для РИА Новости.

Ответ прост: потому что эти опросы были такой же частью политической борьбы, как и раскачивание маховика ненависти к Трампу все годы его президентства. Глобалистски настроенное большинство американского истеблишмента в борьбе с Трампом не гнушалось ничем: ни надуманными обвинениями в "русских связях", ни навешиванием ярлыков "расист" и "фашист", ни внушением избирателю, что поражение "сумасшедшего Дональда" предопределено. Но итоги 3 ноября вскрыли лживость пропаганды — никакого разгрома Трампа не произошло. Действующий президент переизбрался на новый срок, хотя до признания этого факта ему предстоит еще пройти несколько кругов ада.

Да, пока что окончательных результатов выборов нет, более того, оба кандидата уже объявили, что выигрывают. Подсчет голосов еще не закончен в нескольких штатах, но все зависит, по сути, от трех штатов северо-востока страны: Пенсильвании, Мичигана и Висконсина. Они дают в сумме 46 выборщиков, склоняя чашу весов в пользу одного из двух претендентов. Трамп лидировал во всех трех штатах — но продолжающийся подсчет ранее присланных по почте бюллетеней способен изменить расклад сил. То есть сделать президентом Байдена, и именно о такой опасности манипуляции голосами избирателей и предупреждал Трамп.

В сложившейся ситуации непонятна как подлинность этих бюллетеней, так и правомерность их учета уже после окончания голосования. Понятно лишь, что итоги голосования в этих штатах будут оспаривать или юристы Байдена, или юристы Трампа. А пока будет идти разбирательство, могут быть оспорены итоги голосования и еще в нескольких штатах (особенно в Неваде и Аризоне, где проиграл Трамп). То есть судебная тяжба будет идти несколько недель, и есть все шансы, что разбирательство не закончится к середине декабря, когда по закону должны быть определены выборщики от всех штатов. В судах будут требовать и пересчета голосов, и неучета поздно поступивших бюллетеней.

В итоге Трамп будет стараться, чтобы это произошло по возможности быстрее: в дело может вмешаться Верховный суд.

И тогда именно от его решения, по сути, будет зависеть исход выборов. Тут у Трампа есть хороший задел в виде консервативного большинства среди судей.

Теоретически дело может дойти даже до выборов президента через голосование в конгрессе, но для этого должна сложиться патовая ситуация, когда Байден и Трамп наберут по одинаковому числу выборщиков. Впрочем, и в конгрессе у Трампа будет преимущество — благодаря тому, что республиканцы контролируют большинство делегаций штатов (а голосуют не палата представителей и сенат по отдельности).

Но это все юридические круги ада, а главными будут политические. То есть то, что параллельно судебным разбирательствам будет происходить на улицах и в медиа. Начнется невероятный шум: Трамп должен уже сейчас, не дожидаясь вердикта судов и пересчета, признать поражение; он — диктатор, который не хочет уходить. Массовые демонстрации, истерика в прессе: у нас украли победу, демократию и страну. Трампу устроят невиданный психологический и политический террор — но четыре года жизни под постоянным обстрелом помогут ему выдержать даже такую атаку.

Будут ли миллионные марши на Вашингтон? Начнется ли в американской столице свой Майдан? Вполне вероятно: чем упрямей будет Трамп, тем сильнее будет накат на него. Но президент не одинок — наоборот, в отличие от Байдена, он способен собирать стотысячные митинги своих сторонников. И хотя соблазн вывести их на улицу будет велик, скорее всего, Трамп удержится от этого шага, демонстрируя тем самым свое нежелание переходить грань, переводить политическое противостояние в гражданскую войну. Его противники легко перейдут к массовым беспорядкам, но Трамп пойдет на мобилизацию своих сторонников только в крайнем случае — если политический кризис затянется и его будут "принуждать к отречению".

При этом чем дольше будет продолжаться неопределенность с итогами выборов, тем сильнее будет идти низовая, то есть самостоятельная мобилизация сторонников Трампа — они начнут выходить на улицы без команды своего кумира. Пока летом бушевало движение "Жизни черных важны", трамписты в основном стояли в стороне, с нехорошим чувством наблюдая за происходящим. Сейчас же, увидев на улицах толпы радикалов, настроенных на свержение их президента (а именно так это будет воспринято), трамписты выйдут из тени — сначала просто в поддержку президента, а потом и со всем своим оружейным арсеналом. Стрелять они не будут, но сильно уравновесят телевизионную картинку "страны, недовольной Трампом".

То, что выборы 3 ноября закончатся для США внутриполитическим кризисом, было понятно уже давно. Но в ближайшие несколько дней выяснится, с какой скоростью этот кризис будет набирать обороты. И до какого накала он способен будет дойти уже до конца этого года.

У Трампа есть очень хорошие шансы удержать победу, вопрос только в том, какой ценой ему удастся это сделать. Ответ на этот вопрос не знает никто — потому что в стремлении не допустить второго срока Трампа его противники не остановятся ни перед чем.

Но если действующий президент доживет до инаугурации, мы увидим нового, освобожденного Трампа. В этом смысле у США действительно появится новый президент. Вот только в каком состоянии будет находиться к 20 января 2021 года сама Америка?

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