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Путину не с чем поздравить Байдена

© Sputnik / Дмитрий Паршин
Колумнисты
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20201110/1031254389/Putinu-ne-s-chem-pozdravit-Baydena.html

Провозгласившего себя победителем президентских выборов в США Джо Байдена уже поздравили руководители множества стран, и вовсе не только западного мира.

На этом фоне все красноречивее становится молчание тех, кто не торопится отправлять поздравительные телеграммы, пишет Петр Акопов для РИА Новости.

Например, президентов крупнейших стран Латинской Америки — Бразилии и соседки США Мексики. При этом если бразильский лидер Болсонару всегда открыто восхищался Трампом, то мексиканец Лопес Обрадор "не хочет быть наглым" и предпочитает дождаться "окончания всех правовых процедур" еще и по личным мотивам — он обоснованно считает, что 14 лет назад у него украли победу на президентских выборах, и тогда иностранные лидеры тоже стали поздравлять его соперника, не дожидаясь официальных результатов.

Не поздравил Байдена и трижды встречавшийся с Трампом маршал Ким Чен Ын, молчит и Реджеп Эрдоган, у которого сложились хорошие отношения с нынешним хозяином Белого дома. Но самым красноречивым является молчание Москвы и Пекина — Владимир Путин и Си Цзиньпин не спешат поздравлять Байдена. Это особенно показательно на фоне того, что накануне выборов практически все говорили о том, что "китайцы ставят на Байдена, а русские на Трампа". Мол, в Пекине будут рады поражению развязавшего торговую войну с КНР Трампа, да и Байден, дескать, для китайцев куда ближе. Но Си Цзиньпин молчит — а в Пекине говорят о том, что исходят из того, что результат выборов определится по итогам проведения американских правовых процедур. Учитывая, что суды будут долгими, Байден точно не получит поздравления к своему 78-летию, которое он будет отмечать уже через десять дней.

Молчание Владимира Путина в The New York Times назвали первым признаком того, что в России готовятся к "глубоко враждебным отношениям" с новым президентом США, Трампа же в 2016-м президент России поздравил буквально через несколько часов после победы. А теперь тишина — все это предвещает напряженные годы в отношениях двух стран, пишет The New York Times.

Тут все смешно — куда уж более напряженными могут быть отношения двух стран? Доведенные до их нынешнего состояния не Трампом, а той самой американской глобалистской элитой, которая и при нынешнем президенте контролировала как конгресс (играющий большую роль во внешней политике), так и само американское государство, причем не только "глубинное". Нет, Путин, надо думать, молчит не потому, что готовится к битве с Байденом, а потому, что уважает Трампа. Да, человеческий фактор никто не отменял.

Конечно, на первом месте стоит прагматический расчет — России, естественно, выгодно, чтобы Америка как можно глубже увязла во внутренних разборках. Такой подход не имеет ничего общего с вмешательством во внутренние дела США (хотя и на него у нас, исходя из принципа зеркальности, есть полное право) — нет, тут просто констатация очевидного. Если результат президентских выборов в любом случае усилит внутриамериканские противоречия, то со стороны России (как и любой другой державы, являющейся противником Америки, — по собственному же определению США) было бы смешно не воспользоваться ситуацией и не сыграть на этом. Если окажется выгодным не поздравлять Байдена до момента инаугурации, значит, так и будет.

Точно не будет только самого радикального шага — непризнания легитимности президентства Байдена как такового. Этот вариант теоретически возможен. Если 20 января Байдена объявят президентом, а Трамп (с республиканцами или без) не признает законности его избрания, у Москвы появится повод говорить о том, что раз выборы прошли с нарушениями (к тому же не все судебные разбирательства к тому времени могут быть закончены), то, значит, у США нет легитимного главы государства. Вполне американский прием — но понятно, что Россия не станет играть в такие игры с США.

Ничего личного, просто это нам невыгодно. Личное начинается дальше — и тут речь идет уже об отношении Путина к Трампу. Понятно, что нам выгоднее было бы его переизбрание, причем исходя из обоих возможных сценариев его второго срока. И если Трамп усиливается и приступает к осушению "вашингтонского болота", то есть главного места обитания глобалистов. И если переизбрание Трампа приводит к расколу Америки — вплоть до двоевластия. Сейчас вариант второго срока Трампа все еще не стоит полностью списывать со счетов: судебные разбирательства будут подкреплены митинговой и уличной активностью его сторонников — и ситуация может выйти из-под контроля "вашингтонского болота".

Однако Путин вряд ли делает ставку на то, что Трампу удастся отстоять украденную победу. А в том, что она украдена, можно не сомневаться. Как в Кремле могут верить в честную победу тех, кто четыре года раскручивал абсолютно лживую историю о русском вмешательстве и русских связях Трампа? Какие могут быть сомнения в том, что люди, организовавшие заговор против избранного президента (а Трампа взяли в клещи сразу же после победы в ноябре 2016-го — хотя следили и готовились и раньше) по совершенно надуманному "русскому поводу", не пойдут на любые махинации ради того, чтобы он проиграл на следующих выборах? Система сильнее Трампа — пока еще сильнее, пока она не начала делать непоправимые ошибки, одной из которых, кстати, может стать как раз "победа" Байдена, — именно из этого исходят в Кремле. Но на личное отношение Путина к Трампу это влияет только в положительную сторону — молодец, не сдается, боец.

Взаимная симпатия у двух президентов не переросла ни в какие близкие человеческие отношения — за три с половиной года они встречались всего несколько раз, большую часть времени не один на один и на ходу. Но еще до личного знакомства Трамп говорил о Путине с симпатией и уважением — и опыт переговоров с ним лишь подтвердил его мнение. Недавно Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса", добавив, что к этой же категории можно отнести Си Цзиньпина, Реджепа Эрдогана и Ким Чен Ына. Что объединяет всех четверых — кроме того, что они действительно сильные геополитические игроки (которым дает силы в первую очередь абсолютная самостоятельность их стран)?

То, что они не спешат поздравлять Байдена с победой. А ведь в той же речи, в которой он говорил о шахматистах, Трамп сказал, что Байден, если станет президентом, не сможет работать на равных с Путиным, Си, Эрдоганом и Кимом — и это абсолютная правда.

У Байдена была всего одна обстоятельная встреча с Путиным — 10 марта 2011 года, но даже в ходе нее он умудрился намекнуть, что собеседнику не стоит снова выдвигаться в президенты России. Си Цзиньпину (тогдашнему заместителю председателя КНР) вице-президент Байден еще десять лет назад безуспешно предлагал создать G2. Это была игра администрации Обамы — Байдена на приручение Китая к роли младшего партнера в обновленном атлантическом мировом порядке. То есть Байден уже тогда ничего не добился и лишь настроил против себя и США своих "партнеров". Если сейчас он станет главой США, они, конечно, будут иметь с ним дело — но уже в качестве открытых противников.

Геополитический игрок Байден действительно слабый, хотя за ним и стоит самая сильная в мире машина. Впрочем, она уже давно сбоит и глохнет — и если ей удастся победить выскочку Трампа, то эта "победа" может стать для нее последней. Так что поздравлять тут в самом деле не с чем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.


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