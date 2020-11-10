Абхазия приглашает: как повысить инвестиционную привлекательность страны

Уже более 27 лет мы строим независимое государство - Республику Абхазия. Как показывает мировая практика, государственное строительство — это весьма непростой процесс, а для нашей страны ситуация усложнилась трагическими последствиями Отечественной войны народа Абхазии. Большие человеческие и материальные потери, разрушенная инфраструктура, психологически травмированное население, послевоенная блокада, введенная странами СНГ по требованию Грузии — это и многое другое отнюдь не способствовало успешному развитию республики. Однако состоявшееся в 2008 году признание Россией Абхазии в качестве независимого государства стало одним из важнейших событий в нашей новейшей истории. Как известно, наша Апсны обрела весьма надежные гарантии безопасности со стороны России, что дает нам возможность сосредоточиться на укреплении государственных институтов, создании устойчивой национальной экономики и решении социальных и иных вопросов, что будет способствовать укреплению внутриполитической стабильности.

Однако следует признать, что в нашем молодом государстве пока все еще немало проблем, которые создают препятствия на пути развития. Среди них — коррупция, недостаточная эффективность государственного аппарата, неэффективная судебная и правоохранительная системы, плохо работающая экономика, безработица, отсутствие широкого международного признания и многое другое. Сами с задачей экономического роста мы справиться не можем, при этом инвесторы вкладываться в Абхазию особо не стремятся. В этой связи возникает вопрос - что делать? С учетом того, что Абхазия, как и многие другие страны, переживает сегодня очень непростой этап, можно предположить, что нельзя исключить негативный сценарий дальнейшего развития событий. Чтобы этого избежать, следует обозначить систему государственных приоритетов в экономике и социальной сфере, а также вплотную заняться формированием национальной модели экономики.

Апартаментные комплексы как инструмент улучшения инвестиционного климата

В последнее время в абхазских СМИ развернулась дискуссия относительно создания на территории Республики Абхазия апартаментных комплексов со специальным статусом. По задумке инициаторов дискуссии, ограниченное число апартаментов могут приобрести россияне после специальной проверки Службы госбезопасности Абхазии. Радует, что многие общественные и государственные деятели, осознающие тяжесть мирового и национального экономического кризиса, поддержали данную идею. Высказали свое мнение и некоторые оппоненты, которые, как правило, не утруждают себя детальной аргументацией. Их позиция, главным образом, сводится к лозунгам вроде: "Мы против продажи Родины!", "Не дадим продать нашу землю!".

На самом деле никакой речи о "продаже Родины и земли" не было и не будет. Речь идет о развитии нашей страны, улучшении ее международного инвестиционного имиджа, о создании новых рабочих мест, и, в конечном счете, об улучшении качества жизни граждан. Мы все - патриоты нашей страны. Только отдельные группы политиков (надо заметить не самые большие и не самые влиятельные) пытаются "приватизировать" право на патриотизм. На сегодняшний день, это, как правило, оппозиционеры. Тем самым, они пытаются заработать себе очки, затем, разумеется, избраться куда-либо, а еще лучше получить должность в органах исполнительной власти. На мой взгляд, истинные патриоты - это не те, кто выступает категорически против продажи недвижимости иностранцам, а те, кто предпринимает действия или совершает поступки, способствующие процветанию нашей страны и улучшению жизни наших граждан.

В свете вышесказанного весьма актуальной представляется разработка нормативно-правовой базы в области иностранных инвестиций и приобретения недвижимости гражданами РФ. По мнению ряда абхазских экспертов, продажу недвижимости россиянам не следует увязывать с приобретением абхазского гражданства. В процессе выработки четких правовых норм для российских инвесторов было бы целесообразно предоставить некоторые преференции тем из них, кто готов осваивать наиболее депрессивные районы восточной Абхазии, поскольку необходимо предпринять решительные меры для преодоления постоянно углубляющегося неравенства в социально-экономическом развитии районов Абхазии. Этого можно достичь с помощью интенсивного развития аграрной сферы или туристических кластеров в восточных регионах республики, что невозможно без привлечения российских инвесторов. Как результат, жители восточных регионов республики получат новые рабочие места, жилье, восстановленную инфраструктуру и другие блага, а абхазская экономика получит импульс для совершения серьезного прорыва.

Оппоненты часто говорят, что если мы начнем продавать недвижимость, то этнических абхазов в Абхазии станет меньше, чем иностранцев. Разумеется, это ложный поверхностный тезис. В таком случае давайте закроем границу и никого не будем пускать!? Более того, с целью предупреждения подобного рода рисков мы предлагаем систему квотирования. Необходимо установить квоты, которые будут ежегодно утверждаться Парламентом. Квоты необходимо распределять на открытой тендерной основе. Соглашусь с предложением члена Общественной палаты РА, предпринимателя Абессалома Кварчия о том, что необходимо создать Общественную комиссию по контролю за реализацией проекта. Комиссия должна состоять из людей, пользующихся доверием граждан Республики Абхазия.

Итак, еще раз отметим, в чем суть предложения. В международной практике для активизации экономического развития государств внедряется практика по созданию свободных экономических зон, кластеров или территорий опережающего развития. Создание подобных территорий со специальным административным и льготным налоговым режимом обеспечивает рост деловой активности и развитие смежных отраслей, как следствие, оказывается положительный эффект на всю экономику страны.

Что такое апартаменты и чем они отличаются от классической жилой недвижимости?

С юридической точки зрения апартаменты – это нежилая недвижимость. В законодательстве большинства стран мира апартаменты юридически относятся именно к нежилому фонду. И это принципиально. К нежилому зданию неприменимы нормы Жилищного кодекса и другие нормы действующего законодательства.

В апартаментах невозможно прописаться. Да, квартира является собственностью, ее можно продать или сдать в аренду, можно сделать качественный ремонт квартиры и жить в ней сколько угодно, но при этом в апартаментном комплексе невозможно оформить постоянную регистрацию.

Приобретение апартамента не имеет никакого отношения к получению гражданства, соответственно, к приобретению каких-либо гражданских и политических прав в стране приобретения.

Коммунальные услуги придется оплачивать по тарифам для коммерческих помещений, стоимость электроэнергии будет выше вдвое, налог на землю придется выплачивать по ставкам для нежилых объектов. Государство получает дополнительные бюджетные средства.

Что получается в итоге? В международной практике апартаментный комплекс — это гибрид жилого дома, гостиницы и офисного центра. В апартаментном комплексе всегда есть дополнительные услуги и сервисы (рестораны, торговля, бытовые услуги, аптеки, транспорт, медицина – целая инфраструктура), что открывает возможности для создания дополнительных рабочих мест.

Часто жилая площадь апартаментного типа используется в качестве служебной квартиры для иностранных специалистов, приезжающих в страну по работе. Например, если крупная российская компания или госкорпорация откроет представительство в Абхазии, то ее сотрудники смогут временно проживать в апартаментах. Если абхазская государственная либо частная структура приглашает иностранных специалистов на консультации или временную работу, то апартаменты могут быть использованы для размещения гостей. Апартаменты – это, как правило, арендное жилье. Их сдают на длительные сроки, причем собственник зарабатывает на этом хорошие деньги. Таким образом, апартаменты часто приобретают не для того, чтобы там жить, а для последующего извлечения дохода в виде ренты.

Экономическая модель апартаментного комплекса

Предлагаю рассмотреть компактную модель и на ее примере обозначить преимущества предлагаемого проекта и экономический эффект для страны. Каким может быть пилотный проект по строительству первого апартаментного комплекса?

Итак, предположим в одном из депрессивных районов Абхазии (например, в Очамчырском районе) выделяется участок земли в несколько гектаров под строительство апартаментного комплекса. Этот участок может по закону получить специальный экономический статус (свободная экономическая зона или территория опережающего развития) для того, чтобы инвестору было выгодно вкладывать в строительство. Обратим внимание, что в депрессивных районах у нас особые проблемы с коммуникациями (приходиться строить в "чистом поле", где вообще их нет). Поэтому инвестору нужны налоговые и другие льготы, которые можно предусмотреть в контексте специального экономического статуса территорий. Таким образом, подобные строительные проекты могут стать экономически рентабельными. В противном случае, инвесторы вкладывать средства не будут.

Стандартный апартаментный комплекс в условиях Абхазии – это около 5 000 квадратных метров и 100 квартир эконом-класса. Один квадратный метр эконом-класса стоит 70-80 тысяч рублей (стоимость продажи). Стоимость стандартной квартиры 50-70 квадратных метров составляет в диапазоне от 3 000 000 до 4 000 000 рублей (цены могут быть еще выше, так как приобретать смогут россияне). Общая стоимость такого жилфонда может составлять 350 000 000– 400 000 000 рублей. Давайте представим, какой экономический эффект может дать строительство одного такого комплекса. А если реализовать целую экономическую программу?

Мы получаем возможность создания сотен рабочих мест только на стройке. Это производство стройматериалов, работа строителей на самих комплексах и строительство коммуникаций к ним. Повторяю — это сотни рабочих мест, которые на время стройки, а затем еще и эксплуатации объекта, получат наши сограждане.

При этом вокруг апартаментного комплекса органично "вырастает" целая инфраструктура (рестораны, сфера услуг, торговля). Количество постоянных рабочих мест также будет измеряться сотнями. Вдумайтесь: апартаменты – это "отдыхающие" круглый год.

От реализации проекта бюджет Республики Абхазия может получить сотни миллионов рублей дополнительных доходов в виде налогов разных видов. Если создать на этой основе сбалансированную экономическую программу по строительству апартаментных кластеров, то речь идет уже о миллиардных поступлениях в бюджет.

В каждом комплексе 10% квартир может выделяться на социальные цели – к примеру, расселение многодетных семей, молодых семей и ветеранов войны. Оппоненты продажи недвижимости могут ознакомиться с состоянием жилого фонда в нашей стране, понять в каких условиях живут представители уязвимых категорий населения. Кто их будет переселять и куда?

Эти люди никогда не смогут купить себе квартиры. В нашей стране не работает ипотека. Специальная программа апартаментов – это их единственный шанс.

Корпорация развития как инструмент по привлечению инвестиций

В нашей стране необходимо создать мощный инструмент по привлечению инвестиций, способный объединить наших самых талантливых деловых людей и направить их энергию на привлечение инвесторов. Нам нужно систематизировать и динамизировать нашу инвестиционную политику, заострить и заточить ее на результат. В связи с этим возникла идея по созданию Корпорации развития Абхазии.

Коротко о проекте. Государственная корпорация развития Республики Абхазия – институт развития экономики нашей страны через привлечение инвестиций. Корпорация может быть учреждена Указом президента Абхазии либо Распоряжением Кабинета министров республики. Права и обязанности, структура управления Корпорации будут прописаны в Уставе. Устав принимается на собрании членов правления. Офисы Корпорации развития могут быть расположены в Сухуме и в Москве.

Разумеется, руководить работой Корпорации должна смелая эффективная команда опытных управленцев, государственников, дипломатов и предпринимателей.

Возможные ключевые функции Корпорации развития: лоббирование и администрирование ключевых проектов; работа с инвесторами в России и других странах, привлечение частных и государственных инвестиций; взаимодействие с государственными корпорациями и банками Российской Федерации, прежде всего - ВЭБ, Дом.рф, ВТБ, Россети, Ростех и другими; информационная работа по улучшению имиджа Республики Абхазия в России и других странах.

Корпорация развития может курировать проекты по созданию территорий опережающего развития. Также Корпорация развития может выступать организатором пресс-конференций, деловых форумов, круглых столов и пресс-завтраков в Москве, станет интеграционной площадкой для крупных предпринимателей и руководителей государственных корпораций РФ. Корпорация будет выполнять функцию по изменению бизнес-имиджа Абхазии и инвестиционного климата страны. Это на сегодняшний день крайне важно.

Абхазия приглашает!

Иногда нам кажется, что мы живем сами по себе, плывем по какому-то отдельному течению, и нас никто не видит. Но это не так. Абхазия – это неотъемлемая часть мира. Нам нужно развивать нашу страну, интегрировать ее в глобальную экономику и международное разделение труда. Всем нам нужно переходить от слов к действиям. Наши граждане должны иметь возможность ездить по миру, развивать себя и страну. В эпоху коронавируса будет все сложнее искать точки экономического роста, инструменты по созданию новых рабочих мест. Самое главное – перейти от слов к делу и смотреть шире. Всем нам желаю именно этого.

Один из главных российских инвестиционных форумов имеет название "Россия зовет!" (Russia Calling). Это успешный форум, который ежегодно проводит банк ВТБ. Очередное мероприятие совсем недавно прошло в Москве традиционно с участием президента России Владимира Путина. На площадке "Россия зовет!" собираются инвесторы со всего мира – от Лондона до Сингапура, от Нью-Йорка до Гонконга. Все они – хотят работать в России либо уже активно работают. На форуме рождаются идеи и проекты, которые приносят миллиарды долларов и создают сотни и тысячи рабочих мест в России.

В ключе нашего абхазского гостеприимства, не пришло ли время сказать всему миру: "Абхазия приглашает!"

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