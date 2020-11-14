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Сможет ли Генри Киссинджер разбудить "сонного Джо" Байдена

© AP Photo / SUSAN WALSH
Колумнисты
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Sputnik Абхазия
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Джо Байдена, через неделю отмечающего 78-летие, несправедливо называют стариком — потому что еще есть старшие, способные снисходительно потрепать его по щеке.

Именно это и сделал годящийся Байдену в отцы Генри Киссинджер, вспомнив о своем знакомстве с полуизбранным президентом, пишет Петр Акопов для РИА Новости. В интервью Le Figaro и Die Welt 97-летний патриарх американской геополитики рассказал о том, как он узнал о существовании Байдена:

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"Я знаю Байдена более 40 лет. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что ему не было и тридцати, когда его впервые избрали сенатором, а это минимальный возраст, установленный Конституцией. Во время одного из моих сроков пребывания на посту государственного секретаря он присутствовал на заседании высокого уровня в комитете сената США по международным делам. Когда он вошел, я не знал, кто он такой. Поэтому я сказал: "Я не знал, что сотрудникам разрешено присутствовать на таком собрании". В то время Байден не придал этому большого значения. Но впоследствии он продолжал рассказывать эту историю, всегда добавляя немного больше".

Действительно, в середине 70-х Киссинджер уже был матерым волком: с 1969 года он, по сути, был главным после президента архитектором американской внешней политики (сначала на посту помощника президента по национальной безопасности, а с 1973-го — еще и госсекретаря). А Байден попал в сенат в 1973-м, и вскоре его взяли в оборот опытные сенаторы-международники. Уже в начале этого века он возглавил сенатский комитет по международным делам и с перерывами руководил им до своего избрания вице-президентом в 2008-м. Потом в течении восьми лет вице-президентства Байден много занимался внешней политикой (не только кураторством Украины), так что если в январе следующего года он все-таки въедет в Белый дом, то станет самым опытным в международных делах американским президентом едва ли не за всю историю США (ну или со времен Джеймса Монро, пятого главы государства). И это притом что у большинства американских президентов к моменту избрания главой государства внешнеполитический опыт был более чем скудным, если не отсутствовал вообще.

Но для Киссинджера все это не имеет принципиального значения, потому что он хорошо знает цену себе и цену Байдену как международнику. Киссинджер за первые три года (из восьми лет, проведенных им во власти) провернул (пусть и под руководством Никсона) несколько сложнейших геополитических операций, включая восстановление отношений с Китаем и разрядку с СССР. А чего добился для Америки Байден за 40 с лишним лет работы на мировой арене? Можно вспомнить его провалы — но где если не достижения, то хотя бы уважение?

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Киссинджер неслучайно самый уважаемый американский политик в мире, если говорить не о широких народных массах телезрителей, которые могут любить Клинтона или Обаму, а о реальных мировых элитах. Профессора ценят в Москве и Пекине, в Европе и на Ближнем Востоке — не потому, что разделяют его взгляды, а потому, что справедливо считают его самым опытным и самым умным из американских геополитиков.

Несмотря на свой возраст, Киссинджер продолжает ездить по миру: за пару месяцев до начала пандемии он был в Пекине. В Москву он последний раз приезжал в 2017-м (каждый раз его принимал Путин), но прошлой осенью встречался в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым. Хотя к Киссинджеру (пусть и в разной степени) прислушиваются все американские президенты, понятно, что у него нет заметного влияния на внутриамериканскую ситуацию, однако он признает, что Байдену придется в первую очередь заниматься внутренней политикой, и даже предлагает свою помощь в этом:

"Я ценю его как человека. Мы часто расходились во взглядах на внешнюю политику, но, если он станет президентом, я убежден, что он будет вести себя умеренно и обдуманно в своей внешней политике. В ходе избирательной кампании ему явно помогали грамотные советники по внешней политике... И хотя мы не согласны по некоторым политическим вопросам, я знаю, что он не тот человек, который силой навязывает свои решения. Главная задача Америки будет заключаться в управлении внутренними политическими конфликтами; она должна будет понять, что одного мандата никогда не будет достаточно для ответа на фундаментальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся... Пока никто не знает, что будет после выборов, но я приложу все свое влияние, хотя оно и ограниченное, для содействия единству нации".

Байдену, если он въедет в Белый дом, действительно придется заниматься в основном внутренней отделкой — но при этом и американская внешнеполитическая машина нуждается в срочном ремонте. Трамп начал ее перестраивать и менять курс (как бы ни сопротивлялись и механизм, и окружающее "вашингтонское болото"), и просто вернуть все на старую колею будет невозможно. Хотя Байдена будут подталкивать именно к этому — что не только глупо, но и опасно. А Киссинджера заботят две вещи: американо-китайское противостояние и будущее атлантического единства, то есть союз США и Европы.

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"Если произойдет смена правительства, то новая администрация внимательно рассмотрит разногласия, существующие между Европой и Соединенными Штатами, с тем чтобы сделать различие между методическими и существенными конфликтами. Однако нам не следует думать, что гармония возникнет сама собой. Гармония потребует непреклонной воли и общего стремления к диалогу как с европейской, так и с американской стороны".

В другом интервью, появившимся несколько недель назад в Welt am Sonntag, Киссинджер прямо говорит, что "было бы большой ошибкой полагать, что после смены власти в Америке можно будет отмотать назад все, из-за чего у европейцев в последнее время бывали головные боли". По его словам, Байден "будет внимательно смотреть, в каких разногласиях между Европой и США речь шла лишь о различных подходах, а в каких — о самой их сути".

Будучи по рождению и воспитанию европейцем, Киссинджер вкрадчиво советует Европе подняться над собственными проблемами и приготовиться к новым задачам:

"Пока что мы обязаны НАТО базовой основой трансатлантических отношений, и нужно продолжать идти по этому пути. Однако на концептуальном уровне чисто военный альянс, которым является сегодня НАТО, должен развиться в альянс, который при сохранении своей сильной военной ориентации должен также учитывать постоянно растущее число глобальных потрясений, не разыгрывающихся исключительно на военной основе: это цели и задачи, требующие политического понимания и деликатности. И мне хотелось бы напомнить своим европейским друзьям, что нам нужна их интеллектуальная и эмоциональная приверженность к тому, чтобы принять новое мировоззрение. Хорошо было бы, если бы Европа подходила к этому вопросу не только в свете своих собственных проблем, но также имея в виду те проблемы, по которым мы можем сотрудничать".

Туманно? Нет, все очень просто и ясно — Киссинджер призывает однозначно встать на сторону США в отношениях с Китаем:

"Я сформировал свое политическое мышление в эпоху основания НАТО — в контексте всеобщего страха перед идеологическим противником. Нынешняя ситуация больше не может удовлетвориться такой позицией, в то время когда цели и задачи уже не обязательно ставятся на внешних границах Европы. Европа и Соединенные Штаты в обязательном порядке должны занять общую позицию по китайско-американским отношениям. Европа ничего не выиграет, заняв независимую политическую линию в вопросе мирового баланса с Китаем. В будущем Европа не заинтересована в том, чтобы становиться своего рода продолжением Евразии. Сохранение наших вековых общих ценностей отвечает интересам Европы и Америки".

Беслан Камкия
© Фото : Facebook/Беслан Камкия
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Да, атлантизм против евразийства: или Европа будет в составе Запада под американским руководством — или станет придатком Китая и России в составе единой Евразии. Так грубо Киссинджер, конечно, не говорит, но суть именно в этом.

При этом бывший госсекретарь не хочет полноценной американо-китайской геополитической войны — все последние годы он призывает к сдержанности в конфронтации. Американо-китайское противостояние неизбежно — но оно не должно становиться абсолютно неуправляемым. Выступая в начале октября в Нью-Йорке, Киссинджер заявил, что обе страны должны установить правила взаимодействия:

"Наши лидеры и их лидеры должны обсудить пределы, дальше которых их угрозы не пойдут. А затем они должны найти способы проводить такую политику в течение длительного периода времени... Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы скатимся в ситуацию, похожую на Первую мировую войну".

Тогда же Киссинджер напомнил, что причиной сближения Китая и США при Никсоне было создание баланса против Советского Союза, а сейчас сказал, что "ни Никсон, ни я не подозревали, что их развитие обязательно приведет к изменению китайской идеологии. В то время нашей главной стратегической целью было вовлечь Китай в холодную войну с Советским Союзом и расширить перспективы нашего собственного народа и наших союзников за пределы горизонта существовавших тогда колониальных конфликтов".

Да, Китай был нужен Америке для большой геополитической игры на мировой доске против СССР — и Вашингтон вообще не волновала идеология Пекина. Неинтересна она была и после развала СССР и победы в холодной войне — и только в последние годы, когда Китай отказался становиться младшим партнером США в делах мироуправления, а выстроенная атлантистами глобальная система стала разваливаться, в Вашингтоне вспомнили про идеологические разногласия. Нынешний госсекретарь Помпео (с подачи Трампа), по сути, объявил Пекину холодную войну, представляя китайскую компартию как новую КПСС, как коммунистическую угрозу, как исчадие ада.

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Киссинджеру такой подход категорически не нравится: он не хочет, чтобы идеологический конфликт влиял на отношения двух держав. Но дело в том, что идеология тут лишь способ давления и демонизации, как это было и в годы холодной войны с СССР. Даже более того, ведь американцы прекрасно понимают, что ни о какой "красной китайской угрозе" американскому образу жизни речи не идет, а в военном плане Китай точно не нацелен на завоевание США, но в случае с "красной Россией" страх был все-таки очень глубоким и отчасти искренним.

При этом для Трампа идеологический аспект — это лишь дополнительный элемент конфронтации с Китаем, целью которой является укрепление Америки как национального государства — сохраняющего лидирующие мировые позиции, но постепенно отказывающегося от претензий на глобальное господство. А вот для Байдена, который может и отказаться от холодной войны с Китаем, Америка по-прежнему должна быть мировым гегемоном: уменьшив пропагандистскую составляющую конфронтации с Китаем, Байден станет куда более неприемлемым. Причем как для Пекина, так и для Москвы — да и для всех стран, работающих над закатом атлантического миропорядка.

Что же предлагает Киссинджер? По сути, срединный путь: сплотить Запад и отказаться от претензий на мировое господство (тем более что их крах очевиден уже давно), признав необходимость конструирования нового миропорядка, основанного на новом балансе сил. Нет никаких шансов вернуть однополярный мир — поэтому Киссинджер говорит о том, что Америке нужен "новый способ мышления" (все переклички с Горбачевым случайны), который позволит понять, что мир слишком сложен для того, чтобы одна страна смогла "добиться такого одностороннего превосходства как в стратегии, так и в экономике, что никто не сможет нам угрожать".

Способен ли Байден услышать и понять Киссинджера? Не Байден лично — а то "вашингтонское болото", обитателем которого он является? Увы, шансов на это почти нет: профессор не только старше, но и значительно умнее коллективного "сонного Джо".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.


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