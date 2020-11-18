Когда Россия достроит "Северный поток - 2"

Незаметно на фоне выборов президента США и событий в Нагорном Карабахе опубликован отчет "Газпрома" по результатам деятельности компании за три квартала текущего года.

Один из наиболее интересных пунктов в нем отводится судьбе магистрального газопровода "Северный поток - 2". В частности, в документе говорится, что проектная компания отрабатывает различные варианты завершения строительства, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.

В общественном пространстве имеются вопросы. Почему укладка труб не завершена и не продолжается в настоящий момент. Почему "Академик Черский" не занимается трубоукладкой, а курсирует между портами Мукран и Калининград, почему тем же самым занимаются другие суда обеспечения.

Один из возможных ответов кроется в текущей ситуации на рынке, которая сформировалась с начала этого непростого года.

Если отмотать новостные публикации и биржевые котировки ровно на год назад, то можно увидеть, что стоимость трубопроводного газа, который и поставляет в Европу "Газпром", в то время находилась на уровне от 210 долларов за тысячу кубометров и выше. Уже в феврале после первого вирусного удара цены на фоне глобального падения спроса упали до 138, а в марте опустились вообще до 125 долларов за тысячу кубометров.

Время бежит столь быстро, что все уже забыли, что из-за пандемии та же Саудовская Аравия по результатам первого полугодия опубликовала прогноз чистых потерь в размере 50 миллиардов долларов, или десяти процентов ВВП. Пытаясь спасти ситуацию, саудиты авантюрно манипулировали котировками, обещая то поднять планку, то обрушить цены, то вообще грозили объявить торговую войну Анголе и Нигерии.

Справедливости ради надо отметить, что у всех прочих крупных экспортеров углеводородов дела обстояли не намного лучше, включая уже упомянутый "Газпром". Охваченная тревогами промышленность Европы и особенно Германии сократила закупки природного газа, а цены на углеводороды стремительно поехали вниз.

Некий тренд на улучшение наметился в конце лета - после того, как схлынула первая волна. Однако радость длилась недолго.

В настоящий момент российский трубопроводный газ торгуется на немецких хабах TTF, Gaspool и NCG в пределах 172-176 долларов, а на австрийском CEGH цена не превышает 160 долларов. Выборка стран неслучайна: Германия и Австрия - два главных получателя газа из "Северного потока - 2". Простейшее сравнение цен текущих и прошлогодних, а также анализ трендов 2020 года прозрачно намекают, что "Газпром", мягко говоря, недополучает запланированную прибыль.

Положение "Газпрома" дополнительно усложняет государство Украина.

В начале сентября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Киев, пользуясь низким спросом и аналогичными ценами, накопил в своих подземных хранилищах рекордные 24 миллиарда кубометров газа, а в октябре эта цифра должна была вырасти до 28 миллиардов. Накопившая энергоносителей Украина на фоне недостроенного СП-2 и достраиваемого "Турецкого потока" временно стала поставщиком газа в Европу, причем разница между закупочными и экспортными ценами даже позволила ей извлечь определенную выгоду.

Нельзя не упомянуть и главный геополитический момент, создающий неопределенность на мировом рынке природного газа. Это так называемый американский фактор, только в данном случае речь не об очередных санкциях, а о выборах президента.

Голосование прошло еще 3 ноября, но на текущий момент так и не ясно до конца, кто же займет Овальный кабинет на следующие четыре года. Последние обновления говорят, что Джо Байден, невзирая на судебные иски и пересчет голосов в отдельных штатах, продолжает лидировать.

Рынки чутко ждут оглашения окончательных результатов, потому что имя следующего президента определит вектор глобального развития. Дональд Трамп, подписавший еще летом 2017 года стратегическую программу реформы национальной энергетики под названием First Energy Plan, планомерно работал над созданием режима максимального содействия для нефтегазового сектора США.

Именно Трамп собственным решением вывел Америку из Парижского соглашения по климату, он же отменил государственное регулирование выбросов парниковых газов для предприятий энергетики, отдав все на откуп отдельным штатам (читай - местным компаниям-генераторам). К Дональду Трампу можно относиться как угодно, но именно в его правление произошел резкий скачок производства СПГ и сланцевой нефти, во время которого США впервые в своей истории превратились из вечного покупателя в экспортера.

И пусть цифры присутствия все еще мизерны, но за последние четыре года доля СПГ, произведенного в США, на территории Европейского союза удвоилась с полутора до трех процентов.

Байден же, как однопартиец и наследник Обамы в главном кресле страны, совершенно точно будет делать ставку на ВИЭ. А это означает грандиозный переток денег из энергетики традиционной в экспериментальную. В рамках поддержки только сегмента солнечных панелей Барак Обама выделил из бюджета более 100 миллиардов долларов, соответственно, эту же сумму недополучил углеводородный сектор. Сколько денег даст одним и не доплатит другим Байден, никто не знает, именно отсюда и тревожная пауза в ожидании январской инаугурации.

Комплекс приведенных факторов и формирует текущую картину газового рынка, страдающего от осложнений, вызванных глобальной атипичной пневмонией. Как бы этого ни хотелось обывателям и трейдерам, рынок не выйдет на устойчивый и, главное, прогнозируемый рост до момента массовой вакцинации и выборов президента США. А потому ожидать роста цен на голубое топливо не следует.

В таких условиях форсировать завершение строительства "Северного потока - 2", мягко говоря, не вполне целесообразно. Поскольку наземная инфраструктура со стороны Германии полностью готова, а со стороны России будет готова уже в самое ближайшее время, укладка последней трубы и стык в районе Грайфсвальда будет означать автоматическое начало пусконаладочных и регламентных работ, то есть заполнение магистрали газом и начало, пусть и сугубо технической, прокачки.

Цены на газ, как мы знаем, и так находятся на уровне, мягко говоря, не удовлетворяющем ожидания акционеров, а потому проще подержать трубоукладчики у причальной стенки или погонять их из одного порта в другой в ожидании роста, чем еще сильнее обрушить котировки, тем самым выстрелив в ногу собственным долгосрочным планам.

В завершение хотелось бы упомянуть об этих самых планах.

Из все того же квартального отчета "Газпрома" известно, что в сентябре 2020-го Турция закупила рекордные 1,92 миллиарда кубометров газа, это максимальный показатель в текущем году и в два раза больше, чем она импортировала годом ранее (1,017 миллиарда кубометров). Та самая Турция, которая в первом полугодии нарастила закупки американского СПГ, дав повод всем недругам России сладостно ожидать краха проекта "Турецкий поток" и выдавливания России с европейского рынка.

Восьмого ноября стало известно, что Болгария завершила строительство своего участка газопровода "Балканский поток". Ранее о полной готовности транспортной инфраструктуры отрапортовала Сербия. В сочетании с новостями из Турции это намекает на то, что поставкам по южному коридору быть.

Планы таких компаний, как "Газпром", потому и именуются стратегическими, что оценить их успешность можно только спустя годы. Большое видится издалека.

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