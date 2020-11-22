Демпартию США поддержала на выборах мафия

После выборов президента США прошло уже более двух недель, но результат по-прежнему не очевиден.

На днях лидер криминального сообщества Филадельфии Джоуи Мерлино по кличке Тощий Джоуи признался, что во время выборов президента США приказал фальсифицировать 300 тысяч избирательных бюллетеней в пользу Джо Байдена, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Крестный отец рассказал, что представители штаба кандидата от Демократической партии выдали ему незаполненные бюллетени в ночь накануне выборов. Авторитет снял два дома на окраине Филадельфии, где его подручные три дня заполняли бланки в пользу Байдена. Потом бумаги сложили в ящики и подбросили к центру подсчета голосов. Триста тысяч бюллетеней пошли в копилку Байдена.

Мэр Филадельфии, член Демпартии США Джим Кенни отрицает мошенничество на выборах. Однако Тощий Джоуи, получивший за работу три миллиона долларов, готов рассказать об этой афере перед судом и в конгрессе.

Для любой цивилизованной страны мира подобное разоблачение вылилось бы в грандиозный политический скандал с отставками, разоблачениями и отменой результатов выборов. Преступные банды, участвующие в выборах президента? Да даже в Африке сегодня дела не делают с таким простодушием. Однако американские избиратели восприняли сенсационную новость с совершенно изумительным хладнокровием.

Дело в том, что ничего нового в практике сотрудничества ведущих американских политиков и криминальных кругов нет. В цитадели демократии интересы политиков долгое время переплетались с интересами мафиозных кланов. Особенно активно строила эти "высокие, высокие отношения" именно Демократическая партия США.

Самый криминальный город страны — Детройт, регулярно входящий в топ-10 самых опасных мегаполисов мира — многие годы возглавляется мэром-демократом. Легендарный Чикаго Демократическая партия контролирует без перерыва с 1931 года и до наших дней. Из двадцати самых неблагополучных в криминальном отношении городов США восемнадцатью руководят политики-демократы.

"У нас есть один, два города, в них хуже, чем в Гондурасе, хуже, чем в Афганистане, — возмущался этим летом президент Трамп. — Это города на территории Соединенных Штатов. Ими рулят демократы".

Еще в XIX веке Демократическая партия США сделала ставку на беднейшее население крупных городов, маргиналов и мигрантов. Именно они должны были отдать голоса за демократов. Однако наладить контакт с этими бедолагами политики в сюртуках и цилиндрах попросту не умели. Своеобразным — и небескорыстным — посредником между низами американского общества и его элитой стали преступные кланы.

Потом про это сняли множество классических фильмов — "Крестный отец", "Славные парни", "Пули над Бродвеем". Но в реале политическая активность банд выглядела совершенно неромантично. На выборах мэров и губернаторов бойцы местных кланов банально избивали тех, кто не желал голосовать за кандидата от Демпартии.

Когда кандидат побеждал, он начинал рулить бюджетными потоками, и большая часть из них направлялась тем, кто обеспечил его победу: крестным отцам соответствующих группировок. Если мэр вел себя неправильно, авторитет посылал к нему своих парней или приезжал поучить его лично. Аль-Капоне, например, лично избил мэра чикагского пригорода Цицеро, когда тот неправильно выполнил его приказания.

Мэрами того же Чикаго в XX веке числились совершенно разные люди, представлявшие Демократическую партию США. Их имена давно канули в Лету.

Однако истинным хозяином мегаполиса со всеми его пригородами в 1930-е был Большой Аль-Капоне (Alphonse Gabriel "Great Al" Capone), его братья и его клан. Их наследником стал телохранитель Капоне Тони Аккардо по прозвищу Большой Тунец. В 1950-60-е власть над городом захватил Сэм Джанкана, фигурировавший под кличками Сэм-король, Золотой Сэм и Диктатор Чикаго.

Было бы непозволительным преувеличением полагать, что члены Демократической партии извлекали выгоду из сотрудничества с криминальными кланами. Скорее все шло просто по принципу "живи сам и давай жить другим".

В Нью-Йорке центром жизнедеятельности Демократической партии на протяжении полутора столетий был Таммани-холл. В 1930-40-е годы это политическое общество практически полностью контролировал "премьер-министр преступного мира" США, легендарный гангстер Фрэнк Костелло.

Глава преступного мира Нью-Йорка наладил дружеские связи с ведущими политиками Демократической партии. Он контролировал назначения на самые высокие посты в государстве. Про него говорили, что он поставил на пост главы Таммани-холла Майкла Кеннеди и даже обеспечил победу Франклина Делано Рузвельта на президентских выборах в 1932 году.

Возможно, многое было всего лишь слухами, однако в историю вошел его телефонный разговор в августе 1943 года с судьей Томасом Аурелио, кандидатом в Верховный суд США. Его успешное выдвижение проспонсировал Костелло. Аурелио позвонил, чтобы поблагодарить крестного отца.

— Доброе утро, Франческо. Спасибо за все, — сказал будущий представитель высшей судебной власти в Соединенных Штатах Америки.

— Поздравляю! — ответил гангстер. — Когда я говорю, что все схвачено, значит, можешь не волноваться.

— Все прошло отлично.

— Надо нам будет встретиться, твои девочки, ты и я, надо нам будет поужинать на днях.

— Супер, но я еще хотел заверить вас в своей преданности — за все то, что вы для меня сделали. Это навечно.

— Я знаю.

Нью-Йорк долгое время контролировался демократами. При них цвели сто цветов и банды безраздельно хозяйничали в городе. К чему это привело, можно видеть в сугубо реалистическом фильме с молодым Аль-Пачино "Паника в Нидл-парке". В 1970-е Большое яблоко походило на нищий притон с бандитами, наркошами и проститутками.

Ситуацию заметно поправил мэр-республиканец Руди Джулиани. При нем посадили за решетку лидеров наиболее одиозных кланов, крышевавших город, подвинули проституцию на окраины и превратили центр Нью-Йорка в место, подходящее для туристов и семей с детьми.

Однако сегодня Нью-Йорком руководит демократ Билл де Блазио, и преступность вновь взлетела до невиданных высот. Причем возникало такое впечатление, что мэр намеренно провоцирует погромы и грабежи, проводившиеся под флагом протестов Black Lives Matter. В погромах участвовала даже его родная дочь.

Стоит ли удивляться равнодушию американской общественности, узнавшей о том, что криминальный авторитет продвигал в президенты страны кандидата от Демпартии? Теплые ламповые традиции, чего там.