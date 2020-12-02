Американцы догадались, что их грабят

Скандал с налоговой декларацией президента Дональда Трампа заставил американцев задуматься о том, что в системе что-то не так.

Напомним, что в 2017 году миллиардер заплатил в федеральную казну комическую сумму в 750 долларов. Для сравнения: уборщица с годовой зарплатой в 30 тысяч платит в США федеральный налог в размере около 1 900 долларов. Это не считая налогов штата, социального страхования и медстраховки, общим счетом еще в три тысячи, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

На фоне экономического кризиса, закамуфлированного под пандемию, американская общественность заинтересовалась этой странной диспропорцией. В соцсетях раздались призывы как-то разобраться с ситуацией. Крайне левый, по местным меркам, политик Берни Сандерс рискнул даже озвучить в своем Твиттере претензию к всесильному Джеффу Безосу. "Amazon стоило бы платить больше, чем ноль долларов федерального подоходного налога," — робко заметил сенатор США.

Табуированной темы осмелились коснуться даже некоторые масс-медиа. Так, американские СМИ обратили внимание на только что опубликованный доклад международной общественной организации Tax Justice Network.

Эксперты TJN подсчитали, что страны мира теряют каждый год минимум 467 миллиардов долларов налоговых поступлений. Выводом активов в офшоры и занижением прибыли регулярно занимаются крупнейшие корпорации мира. Большинство из них принадлежит американцам.

"Еще в конце 90-х лидерами по уклонению от налогов и выводу прибылей в офшоры стали представители "Большой фармы", компьютерных технологий, а также интернет-корпорации," — рассказал в интервью интернет-изданию Salon.com нью-йоркский экономист Джеймс Генри, сотрудничающий с TJN.

Среди фармкомпаний, уклоняющихся от налогов, Генри назвал знаменитую Pfizer. Только что она закончила разработку вакцины от коронавируса. Интересно, что финансировались эти исследования из федерального бюджета, который Pfizer избегает пополнять, а вот все права на вакцину оказались в частной собственности владельцев.

IT-гиганты, упомянутые Генри, нашли способ прятать доходы еще на рубеже веков. Тогда штаб-компании крупнейших компьютерных корпораций прописались в Дублине. Теоретически корпоративный налог в Ирландии составлял в те времена десять процентов. Однако Google, Microsoft, Facebook, Apple заключали договоренности с правительствами страны на особых условиях. Их суть и величина налоговых ставок не разглашались. В США IT-гиганты только зарабатывали и ничего не платили.

Пресса годами раскручивала необычайную инновационность и креативность компьютерных гениев, однако, по сути, своим успехом они были обязаны неприметным счетоводам, умевшим вывести их прибыли в тихие заводи офшоров.

За 2018 год 91 крупнейшая корпорация в США из входящих в список Fortune 500 вообще не платила подоходный федеральный налог. Среди уклонистов были всемирно известные General Electric и Chevron, Starbucks и Netflix, Delta Air Lines и Invidia.

В 2019 году наконец-то заплатил подоходный налог в США самый богатый человек в мире — господин Безос. Однако его критики тут же заметили, что, учитывая миллиардные прибыли Amazon в 2018 году, налог был рассчитан по невероятной ставке 1,2 процента.

Наша прогрессивная общественность десятилетиями убеждает нас в том, что экономика США — золотой стандарт для всего мира, "рыночек все порешает", а государство в его жизнедеятельность вмешиваться не должно.

Американская экономика наглядно и ярко показывает, как на самом деле решает рыночек. В условиях слабого государства, сбросившего с себя функции надзора и посадок, транснациональные корпорации и отдельные граждане делают что хотят. Самые обездоленные слои населения тащат на себе всю страну, а их сверхбогатые соотечественники лишь используют эту страну для своих надобностей, время от времени залезая в госбюджет как в свой карман.

Нельзя сказать, что в Америке не пытались справиться с этим чудовищным неравенством. Там, например, давно действует прогрессивный налог, введения которого регулярно требуют у нас патриотически настроенные экономисты. Однако это не помогает: высокие ставки заставляют богачей еще быстрее выводить свои деньги.

Президент Трамп заметно снизил налоги на прибыль юрлиц, чтобы стимулировать выплаты корпораций. Но нет, это тоже не сработало. Если же пришедшая к власти Демпартия попробует налоги повысить, вывод денег в офшоры только ускорится.

Впрочем, создается впечатление, что представители Демпартии всерьез бороться с этой проблемой не собираются. Дело в том, что общенациональный спорт по бегству от налогов не знает границ. Деньги прячут все: физлица и юрлица, демократы и республиканцы — без различия пола, возраста и политической ориентации.

Богатейшего республиканца Митча Макконелла политические противники обвиняют в том, что он прячет доходы с бизнеса своей жены на Маршалловых островах. Богатейшего демократа Джона Керри, женатого на представительнице легендарного семейства Хайнц, — в том, что он делает то же самое, только на Каймановых островах.

Активистам и журналистам на это, по видимости, наплевать. Налоговые декларации политиков под лупой изучают во всех нормальных демократических странах — будь то Россия или Франция, Аргентина или Южная Корея. Но в США эта тема — табу для любого уважаемого СМИ.

Структуры, которые, по идее, должны все это безобразие контролировать и пресекать, активно участвуют в этом бизнесе сами. В 2013 году одна из самых респектабельных аудиторских фирм мира Ernst and Young попалась на том, что за несколько лет помогла своим американским клиентам вывести в офшоры больше двух миллиардов долларов. В знак признания своей вины компания заключила сделку с судом и выплатила штраф — 123 миллиона долларов.

Однако это никак не повлияло на репутацию фирмы. Британская Ernst and Young по-прежнему входит в четверку главных аудиторских фирм мира. А британские офшоры типа тех же Каймановых островов остаются самым желанным местом для укрывания доходов.

Налоговая система США славится своей жесткостью. Физическое лицо реально рискует присесть на нары просто за неподачу декларации. Однако "правильные" люди существуют в мире параллельного законодательства. Федеральные структуры слишком слабы для борьбы с транснациональными корпорациями и их лидерами.

Своих миллиардеров за экономические преступления сажают в Италии и России, в Бразилии и Японии. Государство в этих странах старается контролировать рынок, пока он не сожрал общество. Но совершенно невозможно сегодня представить за решеткой американского олигарха — сколько бы миллиардов он там ни спрятал от налоговой службы.

Джефф Безос в тюрьме? Да это немыслимо. Это просто не укладывается в голове у простого американца. Впрочем, году так в 1780-м идея взять и отрубить голову королю тоже казалась немыслимой простым французам.

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