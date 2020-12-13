Осторожно, Штаты распадаются?

Десятки миллионов человек, голосовавших за Трампа, чувствуют себя преданными и обманутыми. Никто из них не верит в честность выборов.

Американцы всерьез испугались сецессии. Так аккуратно, чтобы никого не напугать, называются сепаратистские процессы, приводящие к распаду государства на части. Сегодня Соединенные Штаты балансируют на грани той пропасти, которой счастливо избежала Россия в 1990-е и куда бесславно рухнули Югославия и Украина, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Триггером для алармистских настроений стал иск от 18 штатов о признании незаконными президентских выборов в четырех ключевых штатах. И даже неважно, что Верховный суд его только что отклонил. Этот иск, поданный Техасом и поддержанный еще 17 штатами, четко обозначил границу, по которой могут расколоться Соединенные Государства Америки.

Десятки миллионов человек, голосовавших за Трампа, чувствуют себя преданными и обманутыми. Никто из них не верит в честность выборов. Только что они разочаровались и в Верховном суде — главном законодательном институте страны. Плюс ко всему этих людей никто не слышит. Их демонстративно игнорируют журналисты своей же страны.

Ничего нового в географии противостояния нет. Байдена и Демпартию поддерживают Западное и Восточное побережья и крупнейшие мегаполисы. За Трампа голосуют центр США, города "ржавого пояса", сельское хозяйство, нефтянка, бескрайние просторы, разоренные тотальной деиндустриализацией.

"Элегия Хиллбилли", нищета, безнадега, потомственный алкоголизм, "смерти от отчаяния", опиоидная эпидемия, все дела… На любой карте, иллюстрирующей противостояние Байдена и Трампа, наглядно виден этот огромный красный (республиканский) континент, окруженный синими (демократическими) побережьями.

Идейная война между красными и синими штатами полыхала давно. Первые ставили на поддержку бизнеса, индустрию, традиционные ценности, развитие среднего класса. Вторые — на новые технологии, сто цветов ЛГБТ, деиндустриализацию и обогащение лишь для элиты.

Никогда не прекращались культурные войны. На побережьях пили вино, в центре — пиво, демократы ездили на электрической "Тесле", трамписты — на ржавом "Форде", в мегаполисах митинговали за Black Lives Matter, в глубинке носили кепки "Сделаем Америку снова великой".

Весь срок Трампа прошел в состоянии ожесточенной информационной войны. На данный момент ситуация такова, что миллионы сторонников нынешнего президента вообще потеряли выход на информационное поле. Их позицию не озвучивает почти ни одна газета, ни один известный телеканал. Их массово блокируют на интернет-платформах и в соцсетях.

Много вы слышали, например, о многотысячных митингах в поддержку Трампа? О миллионах людей, которые голосовали за него и сейчас пытаются донести свою позицию до окружающего мира? О массовых просьбах к Трампу ввести военное положение и отменить результаты выборов? А ведь все это каждый день происходит в Америке.

Менее заметна, но еще более жестока экономическая война, которую штаты ведут друг против друга. Взять ту же "Зеленую сделку" (Green Deal), которую так активно продвигают сегодня демократы.

Высокотехнологичная Калифорния обеими руками голосует за этот проект. С Голливудом и Силиконовой долиной от перехода на "чистую" энергию действительно ничего не произойдет. Но для штата Техас, например, чье благополучие зиждется на нефти и газе, "Зеленая сделка" будет просто самоубийством. А если жители Нью-Йорка, озабоченные глобальным потеплением, решат отказаться от мяса и молока, это станет смертным приговором для фермеров Миссури и Оклахомы.

Мы сегодня присутствуем при интересном процессе — Маркс такого не видал. В отсутствие внешних рынков для экспансии национальные корпорации начинают отнимать друг у друга давно вроде бы поделенный местный рынок. Это грозит экономической катастрофой миллионам людей. Но судьба соотечественников миллиардеров не волнует, они действуют в стиле "умри ты сегодня, а я завтра".

Разные штаты не просто воюют друг с другом экономическими методами. У каждого уже появились свои олигархи, которые при распаде страны станут полновластными "баронами-разбойниками".

В миниатюре тот же процесс можно с большой наглядностью наблюдать на территории Украины. Донбасс — под Ахметовым, Днепропетровск — под Коломойским. Бароны воюют, бароны пируют…

Такая же история начинается сейчас в Штатах. Брин, Цукерберг, Эллисон — это будут калифорнийские бароны. Рокфеллеры, Меллоны, Полы — бароны техасские. Пока они сражаются методами экономическими и политическими. Но в стране сотни миллионов стволов, и когда-нибудь они должны будут выстрелить.

Пандемия ускорила отрыв побережий от центра Америки. Мегаполисы и высокотехнологичные анклавы отлично пережили период локдауна и даже сумели на нем наварить. В то же время глубинка погружается в трясину нищеты и полной безысходности, из которой ее пытался вытащить Трамп.

Ну и нельзя не упомянуть инстинктивную, слепую ненависть, которую питают сегодня друг к другу жители красных и синих штатов. Ее долго разжигали СМИ и культурный истеблишмент, ее старательно пестовали ведущие интеллектуалы. Что ж, все вскипело, можно подавать.

Жители глубинки считают обитателей побережий извращенцами и сатанистами. Те полагают своих политических противников генетическим мусором, жирным, невежественным отребьем. Все это абсолютно открыто высказывается в соцсетях и уже выливается в уличные противостояния.

И вот тема распада Соединенных Государств Америки, которая десятилетиями была абсолютно табуирована в СМИ и считалась уделом городских сумасшедших в шапочках из фольги, вдруг становится совершенно нормальной, обсуждаемой темой. Профессор Фрэнк Бакли в начале года издает книгу "Американская сецессия: надвигающаяся угроза национального распада". Эту книгу открыто обсуждают в мейнстримных СМИ.

Профессор агитирует за распад и пишет буквально следующее: "Мы слишком большие, мы одна из самых больших стран на свете. Маленькие страны счастливее, и в них меньше коррупции. Они не бряцают оружием, они свободнее. <…> Большое — значит плохое." Это один в один незабываемая риторика наших либералов в 90-е.

Конечно, свидетели "сияющего града на холме" могут сказать, что все это — конспирология. Однако на самом деле процесс пошел. Америка уже раскалывается по кусочку, только местные СМИ стараются не очень об этом шуметь.

В прошлом году о своем намерении выйти из состава Нью-Йорка заявил его район Стейтен-Айленд — тот самый, рядом с которым расположилась статуя Свободы. Население острова регулярно голосует за республиканцев и не хочет иметь ничего общего с демократами. Граждан не устраивают высокие налоги и криминал. Опросы показали, что большинство населения поддерживает эту идею. Смешно? Однако население Стейтен-Айленда — 460 тысяч человек, это почти столько же, сколько проживает в Приднестровье.

А этим летом вполне законно, по решению Верховного суда США, откололась половина Оклахомы. Вся восточная часть штата перешла под управление индейцев. Два миллиона человек — больше, чем в Косово, и чуть меньше, чем в Крыму, — оказалась как бы в новом государстве со своими законами и порядками.

Две части американского народа сегодня — словно супруги накануне развода. Они смертельно надоели друг другу и не могут договориться буквально ни о чем. Одни хотят стабильную работу, другие — полететь с Маском на Марс. Одни хотят есть стейки, другие волнуются о том, что чувствовала корова, когда ее убивали. Одни носят джинсы, другие рассматривают этикетки, раздумывая: не использовался ли при их пошиве детский труд? Одни хотят заниматься сексом, другие опасаются, как бы не подвергнуться харассменту или самому кого не похарассить ненароком. У одних светлые лица, у других… Впрочем, нет, это уже чисто наше.

Может быть, действительно прав неумолимый профессор Бакли: "Американцы никогда не были более разделены. Мы созрели для распада".