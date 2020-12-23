Британия нашла способ отомстить Евросоюзу

Переговоры между Великобританией и ЕС по условиям Brexit продолжаются — и это действительно важная новость.

В полночь с воскресенья на понедельник истек крайний срок, установленный для достижения соглашения Европейским парламентом, который должен ратифицировать документ и предполагал это сделать в уходящем году, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.

Поскольку дедлайн не выдержан, резко возросли шансы, что в 1 января — когда выход Британии из союза станет окончательной реальностью — стороны войдут, так и не урегулировав отношения.

Инсайдеры склоняются к тому, что, скорее всего, договоренности все-таки будут достигнуты, но еще несколько недель нового года отношениям между островом и континентом предстоит функционировать в особом режиме.

Текущая же ситуация интересна тем, что впервые за очень долгое время Лондон в отношениях с Брюсселем не находится в глухой обороне, а атакует.

Стоит напомнить, что вся эпопея с Brexit стала для британских элит чередой неприятных сюрпризов и болезненных уроков.

Сначала громом среди ясного неба прогремели сами результаты референдума, который по задумке тогдашнего главы правительства Дэвида Кэмерона должен был укрепить его премьерские позиции, а вместо этого стоил ему кресла.

А когда Лондон попытался поторговаться с Брюсселем за улучшение условий своих отношений с ЕС, используя референдум как рычаг давления, евробюрократы решили пресечь опасный прецедент шантажа, а заодно преподать наглядный пример всем остальным — и включили на переговорах с британцами максимально жесткий режим.

В конце концов это повлекло новый политический кризис на острове и очередную смену там премьер-министра, по результатам которой на Даунинг-стрит поселился Борис Джонсон, сторонник подхода "лучше ужасный конец, чем ужас без конца".

Позиции Великобритании в переговорах с ЕС действительно выглядят, мягко говоря, неблестяще — просто потому, что у Брюсселя куда больше способов сделать Лондону больно, нежели наоборот.

Евросоюз продавливает неприемлемые для британцев условия соглашения, в частности сохранение королевством общеевропейских стандартов (трудовых, социальных, экологических и так далее) и дальнейшее нахождение под юрисдикцией суда Европейского союза.

Но главным камнем преткновения стало рыболовство — и именно в этом вопросе в руках Британии оказался внушительный козырь, который ныне и разыгрывается. А все потому, что споры идут о британских водах и сохранении доступа к ним рыбаков из других стран ЕС.

Как по этому поводу высказался Борис Джонсон, ЕС настаивает, чтобы "Британия была единственной в мире страной, у которой бы не было суверенного контроля за собственными рыбопромысловыми водами", — и Лондон уперся рогом, категорически отказываясь поступаться даже толикой своих прав по столь принципиальному вопросу.

Для понимания масштабов проблемы достаточно назвать две цифры: годовой промысел британских судов в британских водах составляет около 850 миллионов евро, а другие страны ЕС там же вылавливают рыбы и морепродуктов на 650 миллионов евро.

Особенно остра ситуация для рыбаков Нидерландов, Бельгии, Испании, Ирландии и, конечно, Франции, которые, если договориться не удастся, окажутся прижаты к собственным берегам и понесут тяжелейшие потери.

По сведениям СМИ, текущие расхождения в позициях сторон огромны. Евросоюз в качестве компенсации предлагает Британии возвращать 25 процентов стоимости улова, что составит около 162,5 миллиона евро, а Лондон требует 60 процентов, или 390 миллионов евро.

При этом даже от нынешнего предложения Брюсселя рыболовецкая отрасль ЕС в ужасе, поскольку то, будучи принятым, "нанесет огромный удар по европейскому сектору морепродуктов, который насчитывает более 18 тысяч рыбаков и 3,5 тысячи судов".

Жесткость противостояния дошла до того, что к защите британских вод и морских богатств от посягательств чужаков привлекается Королевский военно-морской флот. А мэр французского городка предупредил соседей-островитян о возможности военного конфликта: "Вы действительно хотите Фолклендскую войну у себя на пороге?" — спросил он.

Правда, француз, видимо, забыл, что в войне с Аргентиной из-за Фолклендов Британия как раз победила, так что вряд ли это можно считать эффективной угрозой.

Разумеется, у Евросоюза есть чем ответить Британии, если ту не удастся продавить на смягчение позиции. Наиболее очевидный ход: закрытие европейского рынка для британской рыбной продукции.

Вот только для рыбаков с континента это проблем не сильно убавит. А уж в нынешней тяжелой из-за пандемии ситуации это повлечет тем более суровые последствия, причем не только для рыболовецкой отрасли, но и для европейской экономики в целом.

На протяжении всех лет, что шли переговоры по Brexit, европейская бюрократия демонстрировала намного более высокий класс работы, нежели ее британские коллеги.

Там, где Лондон метался, на ходу меняя подходы, пытаясь то торговаться, то шантажировать, то уговаривать, Брюссель последовательно, спокойно и твердо гнул выбранную линию. Абсолютно адекватным выглядел его отказ поддаваться на очередные английские претензии на особый статус и привилегии внутри союза.

У этой впечатляюще грамотной политики потенциально была только одна серьезная опасность: перегнуть палку, когда другая сторона будет доведена до такой степени отчаяния, что не сломается, согласившись на навязываемые ей условия, а встанет намертво на своем, сочтя, что любые грядущие потери будут лучше предлагаемой альтернативы.

Не говоря уже о шансе нанести максимально возможный ущерб другой стороне за все перенесенные унижения — а там хоть трава не расти.

Похоже, Европейский союз своими усилиями последних лет действительно подвел ситуацию с Brexit опасно близко к возможности именно такого развития событий.

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