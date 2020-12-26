Американцы считают происходящее "переворотом": будет ли военное положение

"Не так сели", как говорится. Президент Трамп уволил министра обороны сразу с тремя его заместителями. Десять человек вылетело из Совета по оборонной политике, девять — из Совета по оборонному бизнесу. Вместо них туда пришли ставленники Трампа. Один из них, Скотт О’Грейди, назвал в своем твиттере победу Байдена на выборах "попыткой военного переворота", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Руководство Пентагона объявило, что прекращает сотрудничество с командой Байдена. Потом опровергло эту информацию. Потом выяснилось, что сотрудничество все-таки приостановлено, но это связано с рождественскими каникулами, которые грозят затянуться хорошо если не до инаугурации 20 января.

Параллельно на местах сторонники Трампа начали призывать президента ввести в стране военное положение. Руководитель отделения "Чайной партии" Том Завистовски выкупил целую полосу в протрамповской газете Washington Times и опубликовал обращение своих соратников к президенту. В нем движение "Мы народ" просит главу государства ввести военное положение и снова провести выборы. Основная идея — голосовать только бумажными бюллетенями и перед голосованием предъявлять удостоверение личности с фотографией.

Наконец, в эфире телеканала Maxnews ввести военное положение предложил генерал Майкл Флинн, экс-советник Трампа по безопасности, экс-директор Разведывательного управления Минобороны. "Говорят, будто военное положение — это что-то, чего никогда у нас не было, — сказал он в интервью. — На самом деле военное положение вводилось у нас 64 раза".

Сразу возгорелись споры о том, что можно считать военным положением, в каком случае его может применять президент, в каком — власти штата, как все это связано с законом о мятеже. Однако, как ни назови, исторические факты — упрямая вещь: на протяжении всего XX века американские солдаты при поддержке танков и авиации регулярно оккупировали американские города и штаты, устанавливая там режим военного времени.

В 1919-м армию и милицию штатов бросали на подавление бастовавших рабочих, в 1930-е — на разгром голодных бунтов, в 1960-е — на расовые конфликты. Последний яркий случай произошел в Лос-Анджелесе в 1992 году, когда силы Нацгвардии при поддержке авиации взяли город в разгар межрасовых побоищ.

Регулярное применение военной силы против собственных граждан — довольно щекотливая тема в Америке. Обычно о ней не любят говорить. Но выборы-2020 порвали все шаблоны. Тема возможного военного переворота и введения военного положения открыто дебатируется гражданами и в ведущих СМИ.

Это свидетельствует о том, насколько высоки ставки. Похоже, на наших глазах разрушается та грань между публичной политикой и частной жизнью, которая долгое время была сильной стороной демократии в Америке. Как ни воевали политические соперники во время предвыборной кампании, после выборов обычно все устаканивалось. Бывшие враги зарывали топор войны в землю и мирно усаживались рядом в советах директоров.

Не то сегодня. Сторонники Трампа на местах всерьез опасаются мести сторонников Байдена. Перепуганные родители просят поддержать своих детей, которых травят одноклассники за кепку с надписью "Сделаем Америку великой снова".

Буревестница левой революции конгресс-вумен Александрия Окасио-Кортес спрашивает соратников по Демпартии: "Кто-нибудь архивирует записи трамповских прихвостней, а то ведь скоро они будут отрицать или преуменьшать свое соучастие? Полагаю, в ближайшем будущем они начнут тереть свои твиты, тексты и фото". "Скриншоты твиттера будут означать конец карьеры и тюремный срок", — с энтузиазмом поддерживает ее комментатор.

Поствыборных разборок и мести демократов опасаются не только простые граждане, но и сильные мира сего. Недаром за военное положение агитирует именно Майкл Флинн. Только что Трамп своим помилованием спас его от тюрьмы за недоказанное участие в никогда не существовавшем "русском" заговоре. Приди к власти Байден, и Флинну вновь будет светить тюремный срок.

Американская политическая элита любит косплеить Древний Рим, и сегодня все выглядит так, будто демократы, захватив Капитолий, собираются осуществлять старую добрую практику репрессий и люстраций. В Древнем Риме победителям в гражданской войне подносили отрезанные головы их политических врагов. Хочется надеяться, что до голов не дойдет и для трампистов все обойдется лишь отставкой и тюрьмой.

Эта личная ненависть и жажда мести, которая рвет сегодня всю ткань политических традиций и приличий, объясняет и странное поведение президента Трампа. С одной стороны, он производит монументальные перестановки в руководстве Пентагона и о чем-то договаривается с военными. С другой — открещивается от идеи введения военного положения. То зовет своих сторонников на митинги, то эти митинги игнорирует. То произносит зажигательные речи, обещая бороться до конца, то едет отдыхать.

Его непоследовательность объясняется банальным человеческим испугом. Все-таки он живет в стране, где довольно сильны традиции убийства неугодных президентов — от Линкольна до Кеннеди. И это уж не говоря о многочисленном семействе Дональда Трампа — его детях, внуках и прочей родне. Та ожесточенная травля, которой все четыре года подвергался в соцсетях его младший сын Бэррон, напугала бы кого угодно.

Не так важно, осмелится ли Трамп ввести в стране военное положение или предпочтет не рисковать жизнью и здоровьем — своим и своих близких. Весь последний месяц США, позиционирующие себя как золотой стандарт демократии, демонстрируют стиль политической борьбы, который раньше процветал только в самых нищих и неблагополучных странах третьего мира.

Вмешательство военных, массовые протесты, плавно перерастающие в побоища, угрозы и обещания отомстить, открытое обсуждение темы путча — все это свидетельствует о глубокой архаизации американской политической системы. Поразительная деталь: американские избиратели только сейчас сообразили, что при голосовании на участках хорошо было бы предъявлять удостоверение личности с фотографией. Будем надеяться, к следующим выборам они осознают необходимость приглашения иностранных наблюдателей. Спойлер: это работает.

Предшественник Дональда Трампа Барак Обама не раз называл Америку исключительной страной. Нынешние президентские выборы доказывают его правоту. Пожалуй, нигде в мире избрание главы государства не сопровождается сегодня такими эксцессами.

Вот разве что в Гондурасе после президентских выборов 27 ноября власти ввели комендантский час и военные патрули. В Центральноафриканской Республике накануне общенациональных декабрьских выборов тоже много стреляют. Власти ЦАР уже попросили о помощи Россию. Может, американским властям стоит подумать над этим вариантом?

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