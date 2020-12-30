Президентская милость для головорезов: будущее частного военного бизнеса

Последний месяц для уходящего президента — время раздачи помилований. В этот раз к Дональду Трампу выстроилась очередь отборных проходимцев, которые раньше не могли и заикнуться о помиловании.

Среди "прощенных" — четыре наемника частной военной компании "Блэкуотер". В сентябрьское воскресенье 2007 года посредине дня на площади Нисур в Багдаде, будучи на охране конвоя с сотрудниками Госдепартамента, они открыли беспорядочный огонь, убив 17 и ранив 20 мирных жителей. Примечательно, что в 2016 году, с уходящим президентом Обамой, осужденные наемники даже не надеялись воспользоваться шансом на помилование.

К слову, наказание долго искало преступников. Для американских ЧВК законы в стране ведения военных операций не существуют вовсе: Вашингтон при подписании соглашения о военном сотрудничестве обязательно включает освобождение наемников от ответственности в случае совершения ими преступлений на территории этой страны.

В самой Америке лоббистские усилия частного военного сектора тоже широки. Обвинения наемникам были предъявлены только через год с лишним, в декабре 2008-го, а еще через год, в 2009-м, на основании... неправильности ведения дела — сняты! В апреле 2011-го дело было возобновлено, а прежнее решение суда признано ошибочным. В январе 2012 года "Блэкуотер" пыталась откупиться, выплатив компенсацию семьям шести жертв инцидента. И только в 2014 году (через семь лет после преступления!) наемники все же получили сроки: один, который первым открыл огонь, — пожизненное заключение, трое — по 30 лет тюрьмы. В августе 2019 года апелляционный суд подтвердил пожизненное наказание.

Но, несмотря на подтвержденный обвинительный приговор, осужденные знали: с Дональдом Трампом шансы на их стороне. Даже вне обычного периода раздачи президентских милостей он снимал ответственность за военные преступления с отъявленных головорезов. В ноябре 2019 года президент помиловал спецназовца ВМФ США Эдди Галлагера, осужденного в июле за убийство охотничьим ножом, без причины, пленного подростка из ИГИЛ* и позирование рядом с трупом. По словам сослуживцев, "чертов дьявол" ("freaking evil") Галлагер, выбравший себе кличку Blade (Клинок), был "готов убивать все, что двигалось". Другие обвинения в адрес Галлагера включают расстрел школьницы и старика из снайперской засады. Все преступления были совершены в Ираке. Причем Трамп так настаивал на оправдании спецназовца — "великого бойца", по его словам, — что даже отправил в отставку командующего ВМС Ричарда Спенсера! Потому что он выступил против оправдания. И чтобы утвердить свои "ценности", пригласил Галлагера с женой к себе домой в Мар-а-Лаго! Галлагер нащелкал много фотографий и хвалился высоким приемом в соцсетях.

Но, помимо особой приязни к головорезам, у Дональда Трампа есть и некоторые обязательства по отношению к основателю "Блэкуотер" Эрику Принсу. Семья Принс, ультраконсервативный американский капитал, всегда была пронизана резким антикоммунистическим духом: Эрик в своей автобиографии написал, что с раннего возраста "хотел сам бороться с Советским Союзом". До сих пор он настолько погружен в историю соперничества с Москвой, что назвал своего младшего, седьмого, ребенка Чарльз Донован Принс — в честь Уильяма Дикого Билла Донована, отца-основателя Центрального разведывательного управления, чья статуя стоит в вестибюле штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.

А в 2016 году семья Принс финансировала кампанию Трампа. В результате сестра Эрика Бетси Девос получила пост министра образования — одна из немногих, кого Трамп продержал на месте весь срок. Фамилия Девос, по мужу, связала ее с гигантским капиталом компании "Амвей", производителя средств бытовой химии, популярных в России. Вопросами образования Бетси Девос никогда не занималась, зато (в лучших семейных традициях) предлагала вооружить всех учителей в школах.

Эрик Принс тем временем разрабатывал для Трампа новую стратегию по Афганистану: заместить регулярных военных наемниками и заниматься исключительно выкачиванием природных ресурсов, коих в Афганистане насчитали на целый триллион долларов. В качестве образца Принс призывал взять Британскую Ост-Индскую компанию — именно ту, что устроила Китаю в XVIII-XIX веках серию опиумных войн, после которых Китай перестал существовать как политический актор. Трампу идея, без сомнения, очень понравилась. Однако прежде нужно было заставить сдаться весь Пентагон — этого, конечно, не случилось.

За годы деятельности название компании "Блэкуотер" стало синонимом безудержного роста частного военного подряда, безнаказанных убийств граждан других стран и неспособности государства даже с очень сильной правовой системой контролировать эту индустрию. Лучшее описание и анализ деятельности Blackwater дает одноименная книга американского журналиста-расследователя Джереми Скейхилла (Jeremy Scahill).

В попытке избавиться от резко негативной репутации Эрик Принс в 2009 году переименовал компанию в Xe Services (произносится "Зи"), а затем продал "группе частных инвесторов". После еще одного ребрендинга компания получила название Academi и разрослась в группу из десятков структур.

Конфликты с военными у ЧВК регулярные. На слушаниях в конгрессе бригадный генерал Карл Хорст говорил: "Эти парни носятся по стране совершенно без тормозов и творят глупости. Над ними нет руководства, так что не к кому даже обратиться. <...> Они убивают людей, а расхлебывать последствия приходится кому-то еще".

Приватизация войны выгодна только приватизирующим: каждый наемник "Блэкуотер" обходился американскому налогоплательщику в 1222 доллара в день — примерно в шесть раз больше, чем солдат регулярных ВС США.

Только с ЦРУ у "Блэкуотер" особых разногласий никогда не наблюдалось. "Наши отношения стали глубоко братскими. Сложилось ощущение, что "Блэкуотер" стала продолжением Управления", — говорил бывший высокопоставленный офицер ЦРУ в 2009 году.

Сам Принс в 2010-м отбыл в Абу-Даби — подальше от американского правосудия — и основал там компанию Reflex Responses, в частности, для подготовки нескольких тысяч коммандос для местного шейха. В Гонконге ему принадлежит Frontier Services Group, она обслуживает интересы Китая в Африке.

Настоящей сенсацией стал найм компании Эрика Принса для обеспечения безопасности главнейшего проекта Китая "Один пояс — один путь". В обширной статье про деятельность Принса в Китае "Вашингтон пост" от 4 мая 2018 года приводит слова одного из бывших партнеров Принса: "В настоящее время Frontier Services Group на 100% сфокусирована на безопасности и поддержке "Одного пояса — одного пути. <…> И Эрик предлагает услуги по безопасности в военном стиле для глобального проецирования силы Китая".

Открыв ящик Пандоры частного военного бизнеса, США спровоцировали спрос на мировом рынке военных конфликтов. Частные армии подрывают традиционную государственную монополию на применение силы. ЧВК получают выгоду от конфликта: они могут создавать и расширять такие конфликты ради собственной прибыли, могут воевать на обеих сторонах — и делают это.

России стоит основательно изучить многочисленные риски на этом пути.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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