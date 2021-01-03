Евросоюз поможет Шотландии в борьбе за независимость

Ровно в полночь по центральноевропейскому времени 1 января 2021 года Великобритания окончательно покинула Евросоюз, а спустя всего минуту шотландский первый министр Никола Стерджен разместила твит: "Шотландия скоро вернется, Европа. Не гаси свет".

А еще через пару часов в европейском издании Politico была опубликована ее же статья под выразительным заголовком: "Brexit изменил правила игры для шотландской независимости", пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

Теперь, когда выход Соединенного Королевства из ЕС завершился, шотландские власти готовы развернуть новую полномасштабную кампанию за независимость региона — и их шансы на успех выглядят куда более внушительно, чем в прошлый раз.

Стоит напомнить, что референдум о суверенитете состоялся там в 2014 году и на нем одержали победу противники идеи, набрав 55,3 процента голосов. Казалось, что вопрос закрыт на обозримую перспективу. Вот только Brexit все изменил — как в общественных настроениях, так и в политико-правовых раскладах.

Шотландия получала весьма существенные для себя выгоды от членства Британии в ЕС. Именно поэтому результат референдума по Brexit там значительно отличался от итогового: в то время как в целом по стране сторонники выхода из ЕС получили почти 52 процента, 62 процента шотландцев проголосовали за сохранение членства в Евросоюзе. Даже в Северной Ирландии разница была не столь впечатляющей: там противников выхода оказалось 56 процентов.

Развитие событий доказало, что шотландцы были правы в оценке перспектив Brexit для себя. Прямо сейчас Эдинбург рвет и мечет, поскольку заключенная Британией с ЕС в последний момент торговая сделка грозит ему очень неприятными последствиями. Одна из главных проблем — все то же рыболовство, из-за которого было сломано столько копий на переговорах и которое едва вообще не похоронило соглашение. Министр сельского хозяйства Шотландии прямо назвал достигнутые договоренности "ужасным исходом для прибрежных сообществ" региона.

Еще одна болезненная тема — выход Британии из "Эразмуса". Это популярнейшая и ставшая прямо-таки культовым феноменом программа студенческо-преподавательского обмена, финансируемая ЕС.

Шотландия участвовала в проекте активнее других частей страны, что приносило ей около 340 миллионов фунтов ежегодно. О том, что Великобритания отказывается от участия в "Эразмусе", в Эдинбурге узнали из СМИ. Разразился скандал, шотландские официальные лица громко возмущаются и грозятся искать "альтернативные варианты".

Ситуация усугубляется, поскольку Лондону нечем заткнуть шотландское недовольство, нечего пообещать и невозможно гарантировать скорые изменения к лучшему. Не исключено, что когда-нибудь выход из ЕС и обернется для Соединенного

Королевства выгодами и приобретениями, но в ближайшем будущем на улучшение рассчитывать вряд ли приходится. Великобританию ждут непростые времена, но англичане — в отличие от жителей Шотландии — хотя бы сами выбрали именно такой путь.

Как следствие, общественные настроения в регионе отчетливо качнулись, что резко повышает шансы на победу сторонников шотландской независимости на новом референдуме.

В Лондоне это также прекрасно осознают, и для британских властей теперь важнейшей задачей становится не допустить еще одного плебисцита.

Однако шотландское руководство тоже не лыком шито. В Эдинбурге осознают, что главная борьба развернется не на площадях, а в политических кулуарах и в залах суда, — и там подготовились действовать именно по этому направлению.

У британских властей есть главный аргумент против проведения нового голосования. Его привел Борис Джонсон еще год назад в своем письме Стерджен: в 2014 году шотландские лидеры пообещали, что этот плебисцит будет "единственным за поколение".

В свою очередь, Эдинбург указывает, что Brexit, запущенный в 2016 году, стал принципиально новым фактором для британской государственности и политики, что обнуляет предыдущие договоренности и дает право шотландцам — чей выбор не совпал с выбором большей части общества — на новый референдум.

Более того: 30 декабря шотландский парламент на голосовании отклонил соглашение с Евросоюзом. Причем его право на голосование было обосновано ссылкой на конституционную конвенцию Соединенного Королевства, согласно которой "Вестминстерский парламент не должен принимать законы в децентрализованных областях без согласия шотландского парламента, а торговая сделка правительства Великобритании затрагивает несколько сфер переданной ответственности". Регион прямо заявил, что он "не голосовал за Brexit, не выходил из единого рынка и таможенного союза и не терял многих преимуществ, которые дает членство в Европейском союзе".

Таким образом, шотландское руководство готово к борьбе за независимость, используя хитросплетения британского права и политические традиции Соединенного Королевства.

Но, помимо этого, оно заполучило мощнейший козырь, которого у него не было семь лет назад, — поддержку Европейского союза.

Референдум 2014 года был внутрибританским делом, в которое Брюссель подчеркнуто не лез, ограничившись приветствием его итогов. Теперь же, после Brexit, ситуация изменилась радикально.

Британия нанесла сильный удар по европейскому единству. Последние годы показали, что ЕС этого долго Лондону не забудет и будет использовать любую возможность для ответа. И вряд ли можно представить себе более изысканную месть, нежели содействие выходу Шотландии из состава Соединенного Королевства.

И если новогодний твит Стерджен с обращением к Европе еще можно было бы расценить как просто красивый жест политика, то публикация почти сразу после этого ее статьи в базирующемся в Брюсселе Politico прозрачно намекает, что Европейский союз намерен обеспечить поддержку шотландскому сепаратизму и поучаствовать в разделе некогда великой Британии.

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