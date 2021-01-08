Американцы восстали против режима

Многотысячные толпы сторонников Трампа заполнили вчера центральные площади Вашингтона. Уходящий президент обратился к ним с речью. С одной стороны, он вновь назвал выборы нечестными. С другой — дал понять, что бороться с этой несправедливостью не собирается, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Что ж, разгоряченная толпа решила не ждать милостей от Трампа. Она пошла на штурм Капитолия. При довольно вялом сопротивлении охраны люди вломились в залы cената и конгресса. Шла беспорядочная стрельба. Взрывались коктейли Молотова.

Перепуганных сенаторов и конгрессменов увели в "секретное безопасное место".

Обмотанные флагами активисты принялись селфиться и постить фото из захваченного здания, где когда-то располагалась высшая законодательная власть США. Фотографии поражают воображение: народные избранники, забившиеся под кресла, чтобы спастись от пуль, разгромленный кабинет Нэнси Пелоси, некий чувак в худи, рассевшийся в кресле спикера конгресса…

Нечто подобное мы видели на Украине в 2014-м. Что-то в этом роде творится сегодня — тоже на почве выборов — в Центральноафриканской Республике, одной из самых нищих и опасных стран мира. Но видеть такое в Вашингтоне, позиционирующем себя как столицу мировой демократии?

Мировые СМИ (за исключением откровенно злорадствующих английских таблоидов) пишут о происходящем вежливо: мол, да, постреливают, бунтуют, вводят войска — издержки демократии, что вы хотите. Однако официальные фразы не дают представления о масштабе и уникальности происходящего. Еще никогда в истории США американский народ не доходил до такого отчаяния, чтобы бросаться с оружием на свою верховную власть и громить Капитолий — всемирно признанный символ американской демократии.

Чем же было вызвано такое поразительное ожесточение?

Дело в том, что вчера стало понятно, чем закончилось голосование по кандидатам в сенат от штата Джорджия. Там все произошло по накатанному алгоритму. По итогам всех опросов избиратели отдавали предпочтение кандидатам от Республиканской партии. Однако бОльшая часть бюллетеней была подана досрочно в порядке заочного голосования. Оно чревато некоторой неразберихой в идентификации избирателей: например, при почтовом голосовании подпись на конверте может не совпадать с подписью на бюллетене.

Как всегда, эта неразбериха — плюс печально знаменитые машины Dominion — сыграли на руку демократам. С небольшим преимуществом в сенат прошли кандидаты от Демпартии. Что это означает для подведомственного населения?

Если при Трампе Америка познала все прелести двоевластия, то теперь она переходит к откровенно однопартийной системе.

Демократы сумели навязать стране своего президента. Они сохранили за собой конгресс. А теперь партия добилась и большинства в сенате.

Это означает, что любая инициатива Байдена и его команды, любое назначение пройдут со свистом, получив одобрение на всех уровнях.

Однако миллионы американцев откровенно боятся левацкой повестки нового тандема. Для многих она выглядит как беспощадная война на уничтожение, которую прогрессивные побережья объявили населению глубинки и "Ржавого пояса".

"Зеленая сделка" (Green Deal) довершит разгром промпроизводства на территории страны, сделает неподъемно дорогими электричество, продукты и лекарства. Движение "Жизни черных важны" подвергнет белое население откровенному расовому террору. "Правильные" демократические мэры и губернаторы распустят полицию. Агрессивная пропаганда радикального феминизма и ЛГБТ прикончит институты семьи и церкви.

Миллионы американцев заранее боятся повышения налогов: это любимая фишка Демпартии. Среди более экзотических левых инициатив — налог на белых американцев в пользу черных, квоты на представителей меньшинств в руководстве компаний и в законодательных органах, разрешение смены пола для детей и подростков. Не факт, что все это будет реализовано на практике, но законодательных преград для любых самых отважных задумок демократов в США теперь нет.

Существует реальная опасность того, что победившие сторонники демократических ценностей начнут мстить своим политическим противникам и вообще всем, кто недостаточно активно присягает их выбору. Ну а про свободу слова придется окончательно забыть. Что в Америке делают с этой свободой, мир с изумлением наблюдал все четыре года правления Трампа.

Американцы десятилетиями боролись против тоталитарных режимов в других странах. Боролись, терроризируя весь мир оголтелой пропагандой, не щадя чужого населения и не брезгуя "гуманитарными" бомбардировками. Сегодня они всерьез боятся, что тоталитарный режим может воцариться у них дома.

"То, что случилось в среду, — говорит Такер Карлсон с Foxnews. — позволит людям у власти вырвать у вас все прирожденные права американца: право говорить, не боясь цензуры, право собираться вместе, право жить, не боясь слежки, право зарабатывать на жизнь и защищать свою семью."

Сомнительно, что противники этого строя сумеют через четыре года избрать себе на помощь Трампа или другого политика сходной ориентации. Демократы готовы сделать все, чтобы довершить разгром Республиканской партии. Среди их ближайших инициатив — завоз в Штаты миллионов мигрантов. Получив удостоверения личности, они смогут проголосовать на следующих выборах — разумеется, все их голоса пойдут в копилку Демпартии.

Осознав перспективы, десятки тысяч людей со всей Америки вчера и позавчера отправились в Вашингтон. Их целью было помешать утверждению кандидатуры Байдена конгрессом. Несомненно, они надеялись и на какие-то важные слова от Дональда Трампа.

Возможно, рассчитывали раскачать на протесты наиболее отчаянных республиканцев.

Однако никакие их ожидания не оправдались. Республиканцы массово слили Трампа и осудили его протестующих сторонников. Сам президент попросил людей мирно разойтись по домам и вызвал на борьбу с ними подразделения Нацгвардии.

Политический истеблишмент Америки откровенно предал народные массы. Неудивительно, что массы буквально полезли на стены. Фотографии протестантов, карабкающихся на балконы Капитолия, несомненно, войдут когда-нибудь в учебники истории.

Вооруженное восстание американцев в Вашингтоне не было подготовлено, не имело толковых лидеров и оказалось обречено на провал. Пятьдесят два человека были арестованы, четверо погибли. В наспех освобожденном зале конгресса народные избранники торопливо одобрили решение коллегии выборщиков, фактически утвердив Джозефа Байдена на посту президента США.

Однако по сути ничего не закончено. Представители старой традиционной Америки выходят на улицы в самых разных городах США. Власти вводят войска, объявляют комендантский час. Но миллионы американцев уже настроились на "последний решительный бой".

Вчера у этих миллионов появилась своя сакральная жертва. В ходе перестрелки в Капитолии была убита Эшли Бэббит, симпатичная женщина, ветеран Военно-воздушных сил США. Она жила в Сан-Диего, была замужем, вела свой бизнес. В Вашингтон она приехала, чтобы поддержать Трампа. У нее не было оружия. В здании Капитолия Эшли делала селфи, обмотавшись американским флагом. Ее настигла пуля охранника. Эшли Бэббит скончалась по пути в больницу.

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