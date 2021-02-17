Дело не только врачей: вокруг да около

Наше запредельно политизированное, "наэлектризованное" общество в эти дни всколыхнуло событие, которое сразу обрело свое название как "дело врачей", пишет Алексей Ломия для Sputnik. Несомненно, оно стало самым обсуждаемым в народе. Такое не могло не привлечь внимание ввиду того, что в прицел следственных органов попал очень уважаемый в государстве человек. Это Герой Абхазии, легендарный врач-хирург Аполлон Гургулия.

Коррупционные дела в Абхазии - не такая большая редкость, но лишь малая толика из них нашла логическое завершение - обвинительный приговор в суде. Наверное, поэтому часть нашего общества с некоторым недоверием и неприятием восприняла активные действия Генеральной прокуратуры. А уж когда фигурантом становится такая знаковая личность, следственные органы все же должны быть чрезвычайно деликатны.

Не все так, как должно быть.

Есть и другое мнение, что когда-то борьбу с коррупцией надо начинать, и прокуратуру надо поддержать. И начинать надо вне зависимости от биографии, званий и регалий фигурантов. Тут сложно поспорить, если исходить из закона. Но многолетняя практика показала, что любые нормы права в абхазском обществе работают не совсем так, как это читается и прописано в законодательстве. В этом наши проблемы, наша особенность, таковы наши реалии.

Не хочу и не буду обсуждать действия моих коллег. Тем более не буду критиковать и, особенно, осуждать. Считаю это непрофессионально и неэтично с моей стороны. В каждом деле есть детали, которые мы не знаем и не должны знать до определенного момента. И эти детали решают многое.

Само дело стало очень резонансным и попало в стены Парламента, где депутаты, которым, кстати, подотчетна прокуратура, в массе своей встали даже не столько на защиту фигурантов уголовного дела, сколько обратили внимание следственных органов на какую-то ретивость действий именно в этом расследовании в отношении врачей Республиканской больницы. Руководство прокуратуры было приглашено на заседание профильного комитета, где произошло слишком бурное, эмоциональное обсуждение ситуации. К великому сожалению, формат заседания вышел за рамки допустимого и превратился в выяснение отношений, высказывание взаимных претензий. Да все бы ничего, уже никого не удивляет, когда должностные лица эмоционально спорят, жестикулируют и, чего уж там, даже угрожают друг другу. Но тут роковую роль сыграло присутствие прессы, и участники стали работать, что называется, на публику. Все каналы, даже государственный, показали это заседание практически без купюр. Тут можно до бесконечности спорить, насколько это было необходимо и правомерно, единственное, считаю, что не стоило на весь мир показывать последний эпизод, когда градус перебранки взлетел да максимума.

Принцип бумеранга

После просмотра этого видеоряда общество всколыхнула новая волна. Теперь от обсуждения самого уголовного дела большая часть общественности, особенно в соцсетях, переключилась на самих депутатов. Тема необходимости пересмотра статуса депутатов, особенно в части их неприкосновенности набрала новые обороты. Только ленивый не стал активно требовать введения императивного мандата. Дискуссии по этой теме всплывали неоднократно при всех властях.

Я обратил внимание на одну закономерность: лишение неприкосновенности депутатов и возможность их отзыва избирателями чаще всего требует та часть политической элиты, которая проиграла выборы в Парламент. Другими словами, не удовлетворившись результатами голосования, не набрав в Парламенте большинство, проигравшие партии и общественные организации начинают активно насаждать мнение о пересмотре закона о статусе депутата.

Мне сразу вспомнилось заседание комиссии по правовой реформе. Связано это было с очередным катаклизмом в Парламенте или просто была имитация желания что-то реформировать, не вспомню, но именно на этой встрече высказывались совершенно разные мнения, диаметрально противоположные. Кто только не ломал копья по поводу пересмотра действующего закона о статусе депутатов. И высокие должностные лица, и представители партий, и ученые, теоретики и практики. И порой настолько убедительно обосновывали, что даже мое мнение немного пошатнулось. И тут слово дали приятной молодой девушке. Оказалось, что это член Верховного суда Эсма Корсая. Она настолько спокойно, четко, аргументированно изложила свою позицию, что присутствующие мужчины только удивленно переглянулись. И после ее убедительной речи я даже, нарушив порядок заседания, воскликнул "браво!". Она как бы развеяла мои сомнения в правильности моей позиции. Основные ее аргументы удивительно совпадали с моими.

Конституция, которой мы руководствуемся, была принята в очень сложные моменты нашей истории. Послевоенная ситуация, блокада, сыграли решающую роль в выборе именно такого основного закона, где практически вся власть сосредоточена у президента. И что немаловажно, главой нашего государства тогда был Владислав Ардзинба, у которого был безграничный лимит доверия со стороны народа, непререкаемый авторитет. Если вернуться к сегодняшним реалиям, то такой явный перекос в балансе ветвей власти в сторону исполнительной не будет играть положительную роль. Пока мы не разработаем новую конституцию, где предусмотрим апробированную во многих цивилизованных странах систему сдержек и противовесов, депутатская неприкосновенность должна быть сохранена.

Неприкосновенность – ответственность

Я не состою ни в каких партиях и общественных организациях, что должно удостоверить в моей объективности. Хороший, независимый, квалифицированный депутатский корпус - единственная сила, которая может стабилизировать государственный механизм. Именно поэтому надо депутата оградить от притязаний со стороны исполнительной власти. А это очень даже возможно и сейчас, а что будет, если лишить неприкосновенности, даже думать не хочется.

Введение императивного мандата может ввергнуть в ту ситуацию, когда по желанию группы избирателей, движимых чаще всего политическими заказами, депутатов будут отзывать. Это в свою очередь вызовет бесконечную выборную карусель, что контрпродуктивно скажется не только на развитии государства, но и окажется непосильным бременем для бюджета.

Я бы порекомендовал особо радеющим за понижение статуса депутатов переключить свои силы и возможности в другое русло. Не за горами новые выборы в Народное Собрание. Вот где нужно приложить усилия, чтобы в Парламент попадали не популисты, которые в процессе гонки за голосами внезапно начинают прокладывать дороги, бетонировать дворы, вкручивать лампочки в фонари и чинить лифты, и не "просто хорошие парни", родственники и соседи, а профессионалы - государственники.

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