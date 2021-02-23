Закон в прицеле: к вопросу о регулировании оборота оружия в Абхазии

Принятый Парламентом Абхазии закон "Об оружии" вступит в силу с 1 марта 2021 года. Своим мнением относительно того, как применяется оружие в республике, поделился колумнист Sputnik Алексей Ломия.

Мы находимся на пороге знакового события. Наконец-то Парламент Абхазии принял закон "Об оружии", и он вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Почему я так воодушевлен? Да просто потому, что четкая регламентация такой сложной области, как оборот оружия была необходима, если образно, даже не вчера, а позавчера. С чем это связано? Абхазия - государство, которое образовалось в нынешнем виде после развала СССР в результате кровопролитной войны. Любые затяжные боевые действия, и особенно такие, которые были у нас в девяностых годах, связаны с появлением на руках у населения огромного количества разнообразного оружия, от пистолетов и карабинов до автоматов и пулеметов.

По самым скромным подсчетам, в результате панического бегства оккупационных войск госсовета Грузии с территории Абхазии только трофеями были оставлены около двух десятков тысяч единиц. И если танки, боевые машины, артиллерийские системы и другое тяжелое вооружение было складировано или используются Министерством обороны, то легкое стрелковое оружие в массе своей разошлось по домам и квартирам. Многочисленные попытки властей организовать изъятие этого оружия натолкнулись на полное неприятие таких мер со стороны населения. Максимально, что почти удалось - это взять на учет оружие, выданное участникам боевых действий во время войны, и закрепить его теперь уже за резервистами.

В 2008 году состоялась молниеносная операция по освобождению Кодорского ущелья от группировки грузинских войск, что тоже сопровождалось появлением у населения огромной партии стрелкового оружия, в том числе американского и израильского производства.

Криминальная математика

Чтобы совсем не сгущать краски, расскажу об одном интересном исследовании, которое лично провел то ли в 2012, то ли в 2013 году. Тогда я занимал пост заместителя министра внутренних дел. В преддверии курортного сезона меня, как должностное лицо, ответственное за общественную безопасность, пригласили на конференцию, которую организовали представители турфирм, заинтересованных в представлении услуг на территории Абхазии. Меня попросили подготовить информацию о готовности правоохранительных органов Абхазии обеспечить безопасность туристов.

Понимая особую актуальность темы, я решил подготовиться, опираясь на статистику не только милиции Абхазии, но и коллег из Сочи. Выбор именно этого региона России был обоснован тем, что береговая линия от Сухума до границы, где в основном осуществляются услуги курортной сферы, равна ста километрам. Приблизительно столько же от Адлера до Лазаревского. Коллеги из сочинского ГУВД любезно предоставили информацию за пару предыдущих лет, и у меня появилась отличная возможность сравнить с нашими данными.

И что поразительно! При том, что каждый день на дежурство для поддержания общественного порядка у соседей выходит около двух тысяч семисот полицейских, а у нас эта цифра составляет всего около двухсот человек, преступлений, совершаемых в отношении туристов в России совершается в три, а по некоторым видам правонарушений, в пять-шесть раз больше, чем в Абхазии. Мне могут возразить, что количество туристов совершенно разное или сослаться на то, что у нас скрывается реальное число совершенных незаконных деяний. Что касается масштабов наплыва туристов, поясню: я неспроста привел количество сотрудников, задействованных с обеих сторон. Достаточно сравнить в пропорциях количество правоохранителей на туристов, получается картина не в пользу российских коллег. Что касается подтасовывания статистики, то скажу так - это зло одинаково распространено и у нас, и у коллег из России, это советское наследие.

Но самое интересное было другое. Если сравнивать показатели по преступлениям, совершенным с применением оружия в отношении отдыхающих, то тут статистика МВД Абхазии говорит о редких единичных случаях, чего не скажешь о соседях. И справедливости ради подчеркну, что это, скорее всего, связано не с четкой работой органов правопорядка, а с нашей ментальностью, обычаями. Культ гостя предполагает особое, уважительное отношение к нему, и уж точно не приветствуется применение оружия.

Шаг вперед

Я был настолько заинтригован, что провел аналитику дальше. Изучил цифры по всем преступлениям, совершенным с применением оружия. И тут статистика была в пользу Абхазии, причем в разы.

К чему я вспомнил это исследование и статистику? Они очень красноречиво указывают на один из парадоксальных моментов - в Абхазии оружие, которое в недопустимых масштабах находится на руках у населения, играет роль некоего сдерживающего фактора. Оно незаконно используется, оно стреляет, оно применяется при совершении противоправных деяний, но не в таких масштабах, как могло бы быть.

Конечно, вышеизложенное не дает оснований для особого оптимизма. Полный учет и регулирование оборота оружия просто жизненно необходимы. Это аксиома. Это требование времени. Это вопрос имиджа и привлекательности нашего государства для инвесторов и туристов.

Именно поэтому считаю, что принятие нового закона "Об оружии" является благом, большим шагом вперед. После его вступления в силу на практике можно будет отшлифовать некоторые шероховатости, убрать спорные моменты, добавить новые детали. Тут, как говорится, надо "вступить в бой, а проблемы решать по ходу боевых действий".

В следующий раз постараюсь сделать разбор основных деталей нового закона.

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