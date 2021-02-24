Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации

Америка возвращается, говорит Джо Байден, имея в виду то, что при нем Штаты будут снова играть ведущую роль в мировой политике, отстаивании демократических ценностей и выстраивании отношений с союзниками.

То есть Штаты снова будут нести ответственность за глобальный мировой порядок, а времена национального эгоизма в стиле Трампа закончились, рассуждает колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Этот громкий лозунг остальной мир принял к сведению — ну, давайте посмотрим, как это у вас получится в новых условиях.

Мир же изменился, причем еще до президентства Трампа, а Вашингтон сейчас снова попытается изображать из себя "царя горы", притом что гора уже вовсю осыпается.

Да, хотя внешние расклады неблагоприятны для Штатов, никакого другого сценария глобалистская американская элита не рассматривает — более того, радикальная часть истеблишмента вообще считает, что главные проблемы у страны не вовне, а внутри.

Потому что основное препятствие на пути к торжеству мирового либерального порядка и сохранению нынешнего положения Америки — не Россия или Китай, а сам американский народ.

Который не понимает своего счастья и своей миссии — и ему надо срочно все объяснить:

"Пришло время сказать американцам, что от глобальной ответственности им никуда не деться и что они должны думать не только о защите своей родины. Им необходимо понять, что цель НАТО и других союзов — защищаться не от прямых угроз интересам США, а от нарушения того порядка, который наилучшим образом служит этим интересам. Им нужно честно сказать, что задача поддержания мирового порядка бесконечна и чревата тяжелыми платами, но этот порядок предпочтительнее других альтернатив".

Кто должен это объяснять? "Это работа Джо Байдена и его новой администрации" — а кто это пишет? Роберт Каган — аналитик из Брукингского института, муж Виктории Нуланд, нового заместителя госсекретаря США.

То есть сама администрация дает себе установку и теперь будет ее выполнять любой ценой. Учить американцев любить созданный Америкой мировой порядок — чего бы им это ни стоило.

Статья Кагана в Foreign Affairs называется "Суперсила. Нравится вам это или нет!", и в ней проводится одна простая мысль: Америка очень сильная, настолько сильная, что не понимает всего масштаба своей силы и периодически хочет закрыться в своей крепости.

И только в этом ее слабость. Но нужно объяснить это американцам — и тем самым спасти мир, либеральные ценности и саму Америку.

В представлении Кагана американцы всю свою новейшую историю все время себя недооценивали:

"Большая часть исторических трагедий прошлого века была вызвана действиями великих держав, чьи устремления превышали их возможности. У американцев противоположная проблема. Их возможности к глобальному первенству превосходят их восприятие своего места и роли в мире".

Непонимание Америкой своей мощи и роли приводит к колебаниям американского курса — она периодически пытается уйти от ответственности за миропорядок и начать вести себя как нормальная держава:

"Это означало защиту своих граждан, своей территории, своего богатства и доступа к необходимым товарам. Это не предполагало борьбу за сохранение баланса сил в Европе или Азии, продвижение демократии или принятие на себя ответственности за проблемы в мире, которые напрямую не касались американцев. Этот континентально-ориентированный взгляд на вещи все еще царит и сегодня. Он не отрицает, что у Соединенных Штатов есть свои интересы, и предполагает, что это такие же интересы, которые преследует большинство стран мира".

Но Штаты уже век как не нормальная держава — и сейчас им нужно оставаться ей, восклицает Каган.

А опасность кроется в том, что Штаты, как это уже бывало, перестанут верить в свои силы, начнут уходить от своей роли — и это создаст иллюзию их слабости и спровоцирует ужасное:

"В результате американцы часто действовали плохо. Их американо-континенталистский взгляд на мир породил столетие диких метаний — безразличия, за которым следовала паника, мобилизаций и интервенций, за которыми следовали отступление и "отсиживание в окопах". То, что американцы называют относительно недорогие военные операции в Афганистане и Ираке "вечными войнами", является лишь одним из последних примеров их неготовности к сложному и бесконечному делу сохранения всеобщего мира и действий по предотвращению угроз".

И далее: "В обоих случаях американцы одной ногой "вышли за дверь уже в момент входа", что ограничивало их способность полностью контролировать сложные ситуации. Такой подход "шаг вперед, два назад", который повторяется снова и снова, сбивает с толку и вводит в заблуждение и союзников, и противников, причем часто до такой степени, что порождает конфликты, которых можно было бы избежать с помощью четкого и последовательного применения американской мощи и влияния во имя обеспечения мирного, стабильного и либерального миропорядка. Двадцатый век был усеян трупами иностранных лидеров и правительств, которые неверно оценили Соединенные Штаты, от Германии (дважды) и Японии до Советского Союза, от Сербии до Ирака. Если Америка хочет, чтобы такая же схема не присутствовала и в XXI веке — что наиболее опасно в конкуренции с Китаем, — то американцам нужно перестать искать "выходы из игры" и принять роль, которую им навязали судьба и их собственная сила".

Извращенный взгляд "железной" логики Кагана: американцы не должны испытывать колебаний в своей миссии, потому что как только они начинают дергаться, это провоцирует противников на авантюры, и Штатам приходится уничтожать их.

Непонятно, впрочем, что Каган имеет в виду под наложенным на себя американцами "ограничением", не позволявшим полностью контролировать ситуацию в Афганистане и Ираке. Мало бомбили? Нужно было применить ядерное оружие?

Недостаточно долго оккупировали? Двадцать лет мало — давайте сорок?

Понятно, чем он в реальности недоволен: глупые американцы "не готовы к сложному и бесконечному делу сохранения всеобщего мира".

Да, и у них опять упаднические настроения:

"Китайцы считают, что Соединенные Штаты находятся в упадке, и многие американцы с этим согласны. Опасность состоит в том, что по мере того, как Пекин наращивает усилия по осуществлению того, что он назвал "китайской мечтой", американцы начнут паниковать. Именно в такие времена и совершаются просчеты".

То есть Китай набирает силу, а американцы не реагируют, а потом, когда процесс уже зашел слишком далеко, вдруг запаникуют и ударят по Китаю? Но почему так вообще должно произойти — может быть, Китай угрожает американским интересам или захочет забрать себе Калифорнию?

Да нет, речь идет о китайском доминировании в Азии — почему-то непозволительном для крупнейшей и древнейшей азиатской державы.

Непозволительном с точки зрения 250-летних США? Конечно, нет — с точки зрения той наднациональной атлантической элиты, от лица которой, по сути, и вещает Каган. Американцы для нее — лишь инструмент, который надо правильно настроить на борьбу за собственное глобальное господство:

"Трудная правда заключается в том, что в реальном мире единственная надежда на сохранение либерализма внутри Америки и за рубежом — это поддержание мирового порядка, способствующего либерализму, и единственная сила, способная поддерживать такой порядок, — это Соединенные Штаты. Это не проявление высокомерия, а реальность, основанная на реальной оценке ситуации в мире. И это, безусловно, совсем не однозначное благо. Пытаясь сохранить этот порядок, Соединенные Штаты прибегали и будут прибегать к силе, иногда неразумно и неэффективно, с непредсказуемыми затратами и неоднозначными моральными последствиями. Вот что означает обладание мощью".

Но как же убедить американцев в необходимости нести это бремя? Напугать?

Так всегда и делали — тот же Каган вспоминает мало известный в России эпизод, когда в 1947 году (холодная война с СССР уже шла) американцы все равно отказывались поддержать Грецию (в которой разгорелась гражданская война — причем безо всякого вмешательства Москвы) и Турцию (на которую Сталин давил после 1945-го — но никакой угрозы войны не было):

"Тогда сенатор-республиканец Артур Ванденберг требовал от администрации Трумэна "напугать до чертиков американский народ", и Ачесон (госсекретарь) увидел целесообразность такой политики, как он потом признавал в своих мемуарах: "яснее ясного". Когда коммунизм был единственным врагом, все имело значение. Каждый акт был актом защиты".

Но сейчас страшилки уже не срабатывают. Россией пугали несколько лет, причем ее обвиняли и в манипуляции американскими выборами, однако все равно это не сильно сказалось даже на поддержке Трампа. Страх перед Китаем?

Но он тоже не слишком действует на американцев. Демонизация внешних противников не срабатывает.

Поэтому Каган предлагает пойти другим путем: чтобы и дальше поддерживать глобалистскую поступь Америки, нужно убедить американцев в том, что отказ от этой миссии приведет к катастрофическим последствиям.

Не только для всего мира, но в первую очередь для самих США:

"Их рецепты страдают необоснованным оптимизмом в отношении возможных альтернатив миропорядку, строящемуся под руководством США. Реалисты, либеральные интернационалисты, консервативные националисты и прогрессисты, похоже, воображают себе, что с миром будет все в порядке и интересы США будут так же хорошо защищены и без того, чтобы Вашингтон продолжал играть ту роль, которую он играл последние 75 лет. Но ни современная история, ни нынешнее положение в мире не оправдывает такой идеализм. Альтернатива американскому мировому порядку — это не шведский мировой порядок. Это не будет миром верховенства права и международных институтов или миром торжества идеалов эпохи Просвещения. Это будет мир вакуумов власти, хаоса, конфликтов и политических просчетов. Это будет по-настоящему жалкое зрелище".

То есть мир без Америки скатится в хаос? Кем должны быть американцы, чтобы поверить в это?

Тем более после того, как десятилетия политики интервенционизма не только не привели к процветанию и спокойствию в мире (посмотрите хотя бы на Ближний Восток), но и не сделали Америку внутренне более сильной и сплоченной.

Ровно наоборот — чем дольше американцы несли свое бремя мирового господства, тем больше обострялись внутренние противоречия и конфликты в США.

Может быть, разгадка в том, что интересы и цели глобалистской части американского истеблишмента и американского народа как такового противоречат друг другу — и чем дальше, тем острее будет становиться это противоречие?

И существование США как национального государства несовместимо с их ролью мировой "суперсилы"?

От понимания этого самими американцами будет зависеть будущее этого народа и его государства — и у Роберта Кагана нет аргументов, которые заставили бы американцев и дальше работать на чужие интересы.

Страх ведь уже не работает.

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