Оружие в законе: что произойдет после 1 марта

Колумнист Sputnik Алексей Ломия в своей второй колонке о вступающем в силу 1 марта законе "Об оружии" обращает внимание на самые важные детали документа.

В предыдущем анализе я затронул некоторые аспекты, связанные с введением в действие нового закона "Об оружии", который вступает в силу с 1 марта 2021 года. Отмечая положительные моменты, связанные с тем, что впервые за все послевоенное время предпринята попытка четко регламентировать эту немаловажную сферу и упорядочить оборот оружия в республике, хочется заострить внимание читателя на некоторых самых важных деталях закона.

Важно знать

Что же важно знать гражданам и особенно тем, кто является обладателями оружия, из нового закона? Не буду вдаваться в скучные вводные моменты, которые всегда наличествуют в законодательных актах такого типа, но обязательно пройдусь по самому актуальному.

Что очень важно - это то, что законодатель разъяснил, что именно подразумевается под словом "оружие" , что такое "боеприпасы", что такое "холодное оружие". Любой человек, которые не поленится и прочитает закон, точно будет знать, что именно он хранит или носит и, соответственно, какие могут быть последствия.

Думаю, что читателю важно знать, что подразумевается под "гражданским оружием". Государство вводит обязательные ограничения для этой категории, такие как невозможность вести огонь очередями и емкость магазина не свыше 17 патронов. Сюда входит: оружие для самообороны, спортивное оружие, охотничье, сигнальное, старинное, антикварное, представляющее культурную ценность и списанное. Учитывая нашу ментальность и обычаи, законодатель ввел понятие "холодного клинкового оружия, носимого с абхазской национальной одеждой".

Обладателям гражданского оружия необходимо знать, что, к примеру, на него нельзя устанавливать приспособления для бесшумной стрельбы, прицельные устройства (за исключением охотничьего), приборы ночного видения, нельзя носить его заряженным в населенных пунктах и во время митингов, парадов, массовых шествий, в нетрезвом виде, в объектах богослужения, образовательных учреждениях.

Приобретать гражданское оружие на территории Абхазии могут только лишь граждане республики, с некоторыми оговорками для лиц, зарегистрированных в установленном порядке как индивидуальные предприниматели и представители организаций.

Кому, что и когда можно

Отдельно следует подчеркнуть, что лицо, не являющееся резервистом Вооруженных сил Республики Абхазия, не может владеть автоматом, автоматической винтовкой, боевым оружием и пулеметом.

Особого внимания заслуживают возрастные цензы, которые ввел законодатель. Общепринятый момент дееспособности наступает по достижении 18-летнего возраста. Но приобрести с этого момента можно только гладкоствольное охотничье оружие. С 21-летнего возраста уже можно владеть и нарезным охотничьим оружием, и только лишь с 27-летнего возраста почти все ограничения снимаются, а гражданин получает право пополнить свой личный арсенал пистолетами и револьверами. Эти возрастные ограничения всегда были предметом споров и дискуссий. Бытовало мнение, что если мы призываем в армию с 18 лет, доверяем право управления автомобилем, который тоже является источником повышенной опасности, то почему нельзя снять все барьеры начиная с этого возраста. Видимо, возобладала та точка зрения, что личность должна устояться, достичь определенного уровня ответственности и самосознания.

Права и правила

Основанием для приобретения оружия является лицензия, которая выдается уполномоченным органом, которым, как и было раньше, осталось Министерство внутренних дел. Выдается на 10 лет. Требования стандартные: наличие прописки, медицинские показатели, знание правил безопасного обращения с оружием. Естественно, что закон ограничил выдачу лицензий лицам, состоящим на учете в психоневрологическом диспансере, наркоманам, лицам отбывающим наказание и с непогашенной судимостью, лишенным такого права судом и злостным нарушителям закона.

Лицензия не требуется для приобретения травматического, газового, пневматического оружия, электрошокеров, газовых распылителей и национального холодного оружия.

Особое внимание законодатель уделил правилам ношения гражданского оружия для самообороны. Если для ношения при себе травматического, газового, пневматического оружия не требует специального разрешения, то в случае ношения нарезного оружия такое разрешение обязательно. Причем оговорены конкретные правила ношения, такие как ношение в кобуре, с недосланным в боевую часть патроном и скрытно.

Новым законом закрыты такие пробелы в законодательстве, где не совсем ясно и четко были отражены правила продажи и передачи оружия, а также его наследования.

Вполне прозрачно и понятно в законе отражены все нюансы, связанные с оборотом наградного оружия.

Таковы основные моменты нового закона "Об оружии". Хочется верить, что правильное и единообразное исполнение этого закона внесет положительный вклад в укрепление правопорядка.

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