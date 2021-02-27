Украина поднимет экономику за счет ограбления "предателей"

О зарегистрированных на Украине законопроектах об уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность и обеспечении ответственности лиц, занимавшихся ею, размышляет колумнист РИА Новости.

В рамках продолжающегося на Украине разгула демократии 37 народных депутатов от правящей партии "Слуга народа" на этой неделе зарегистрировали законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность и об обеспечении ответственности лиц, занимавшихся ею, пишет Сергей Левченко для РИА Новости.

Законопроектами предусмотрены:

уголовная ответственность практически всех жителей неподконтрольной Украине части Донбасса и Крыма, которых в Киеве считают гражданами Украины;

в связи с расплывчатостью формулировок — уголовная ответственность для миллионов граждан Украины, проживающих на подконтрольной Киеву территории;

основания, согласно которым, по сути, по щелчку пальцев можно будет ликвидировать политические партии, общественные, благотворительные и религиозные организации, профсоюзы и общественные формирования.

И это неполный перечень "подарков", предусмотренных законопроектами.

Их изучение, а равно и общий фон (политические репрессии, незаконные санкции, блокировка телеканалов и веб-сайтов и так далее) позволяют предположить, что вашингтонские кураторы дали окончательное добро построению на Украине профашистского государства по образу и подобию аналогичных государств Латинской Америки 70-80-х годов. Для местной верхушки это в первую очередь бизнес (в частности, перераспределение активов в свою пользу) и попытка зацементировать свою власть. Европа стыдливо отводит глаза, не замечая происходящего. А между тем закончиться все это для Украины может новой кровью, новыми потерями, как минимум населения, общей дестабилизацией, ну а окончательное снятие вопроса о возможности возвращения Донецка и Луганска в состав Украины практически неизбежно.

В декабре Зеленский и его окружение блокировали работу Конституционного суда, который вдруг принял пару решений, исходя из норм Конституции, а не подчиняясь внешним управляющим. Тогда на Украине такие действия обсуждались как нечто чрезвычайное. Хотя, справедливости ради, в 2014 году о Конституцию вытерли ноги, и ничего.

Но это был лишь пролог.

В конце января Зеленский своим указом ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении китайских инвесторов "Мотор-Сич". Оснований для их введения, кроме заказа из Вашингтона, конечно, не было. Но законодательная база для санкций в отношении именно иностранных физических и юридических лиц на Украине есть.

Однако уже 2 февраля у Зеленского решили не обращать внимание на законы и Конституцию, гарантирующую права граждан страны, и через решение СНБО ввели санкции против своего гражданина Тараса Козака — соратника Виктора Медведчука и номинального владельца трех оппозиционных телеканалов. Решением была заблокирована и работа телеканалов. По сути, это стало ответом власти на обвальное падение рейтинга Зеленского и правящей партии.

Дальше — больше: было решено тотально зачистить политическое и информационное поле.

Восемнадцатого февраля СБУ возбудила уголовные дела против блогера, а с прошлого года и главы партии Анатолия Шария и его жены по подозрению в совершении государственной измены. В числе прочего Шарию инкриминируется "подрывная деятельность" в форме "пропаганды многоязычия".

Девятнадцатого февраля санкции СНБО были введены Зеленским уже против Медведчука, его жены и окружения. Под санкции попали и все его активы. Плюс началась экспроприация нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс", де-юре принадлежащего близкому к Александру Лукашенко белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, но реальным владельцем которого якобы является Медведчук.

Кстати, параллельно под санкции попали и не имеющие отношения к Медведчуку субъекты — например, сеть магазинов "Спортмастер". Якобы за то, что она осуществляет деятельность в Крыму. Но на самом деле в Крыму функционируют и другие сети, работающие на Украине — "Новус", "Ашан", "Окко". Их санкции не коснулись. Что наталкивает на подозрение о попадании "Спортмастера" в санкционный список по заказу конкурентов.

Двадцать четвертого февраля СБУ обвинила в государственной измене политического эксперта Юрия Дудкина. Это не говоря о том, что российских шпионов, пытающихся похитить украинские прорывные технологии, и агентов ФСБ, организовывающих протесты против растущих тарифов, с конца января хватают с пугающей регулярностью.

В тот же день Киевский районный суд Харькова обязал украинских провайдеров закрыть доступ к ряду Telegram-каналов, которые, по данным СБУ, занимались подрывной деятельностью по заказу спецслужб России.

При этом суд не рассказал, как это сделать технически.

На следующий день всплыло ранее принятое решение Голосеевского районного суда Киева о блокировании провайдерами доступа к 426 сайтам, включая весь "Живой журнал" и РБК. А СБУ устроила обыск микроавтобуса охранной фирмы, работающей на "Оппозиционную платформу — За жизнь".

В США всему этому громко аплодируют. Европа не видит ничего предосудительного.

Именно в этой атмосфере 24 февраля и были зарегистрированы законопроекты об ответственности за коллаборационизм. А скорее — закрепляющие особый украинский тоталитаризм.

В Уголовном кодексе должна будет появиться статья "Коллаборационистская деятельность". Таковой будет признаваться публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к:

1. "поддержке решений или действий государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора" (то есть властей ЛДНР и Крыма);

2. сотрудничеству с ними;

3. непризнанию распространения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

То есть, например, определение событий на востоке Украины в качестве гражданской войны или гражданского конфликта будет уголовно наказуемым.

Любой сотрудник органов власти ЛДНР и Крыма (даже уборщица) будет лишен права занимать должности на 10-15 лет. Учителям же светит в придачу еще и конфискация имущества — "за внедрение образовательных стандартов государства-агрессора".

Наказания за все прочие нарушения обязательно связаны с конфискацией имущества. Занимающих выборные должности или участвовавших в организации референдумов и выборов, а также занимающих должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, предлагается лишать свободы на три-пять лет. Предпринимателей, которые занимаются бизнесом не только в ЛДНР и Крыму, но и в России, предлагается сажать на срок до трех лет. А за "осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, оккупационной администрации или вооруженных формирований" предлагается давать до десяти лет. То есть, например, контакт с российскими СМИ уголовно наказуем.

Работников судов, силовых органов ЛДНР и Крыма предлагается лишать свободы на срок от десяти до двенадцати лет. А если их действия привели к гибели людей или наступлению тяжких последствий, то вплоть до пожизненного заключения.

При этом "уголовные деяния" определены так, что толковать их можно максимально широко. А преследовать людей предлагается в том числе заочно по упрощенной процедуре.

Кроме того, предлагается позволить украинской власти ликвидировать политические партии, общественные, благотворительные или религиозные организации, профсоюзы и общественные формирования на основании того, что их уполномоченные лица были осуждены по статье 111-1 "Коллаборационистская деятельность". С учетом широчайших возможностей "пришить" эту статью и неопределенностью понятия "уполномоченное лицо" закрывать, например, неугодные партии украинская власть сможет по щелчку пальцев. И не только партии — в случае принятия законов весьма вероятно так будет ликвидирована и Украинская православная церковь.

Пожалуй, единственным сдерживающим фактором для принятия этих законопроектов является бизнес, который крупные украинские предприниматели очень часто имеют в России. Но если будут внесены смягчающие правки в этой части, то шлюзы, ведущие к формированию на Украине несколько карикатурной банановой диктатуры, могут быть открыты.

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