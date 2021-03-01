Известные безымянные: как испортить жизнь анониму

Мой приусадебный участок обнесен, с моей точки зрения, надежным забором. Но вдруг в самых неожиданных местах - на дорожках в саду, у дома - стали появляться следы жизнедеятельности животного. Я был неприятно удивлен. Сам я никак не решился завести собаку или кошку, или какую-то другую живность. Скорее всего потому, что не имею такого опыта и, может, даже боюсь ответственности. Все-таки любое домашнее животное - это твой питомец, как бы член семьи, и к этому надо относиться с полной отдачей, с любовью. Пока не готов, но когда-нибудь приду к этому.

Неуловимый пакостник

А что за существо стало обозначать таким неприятным образом свое присутствие, оставалось только гадать. Что я точно предпринимал, так это то, что после каждого такого казуса я находил лазейки, через которые пробирался ко мне незваный гость, и надежно перекрывал их. Но однажды я застал с поличным этого неуловимого пакостника. Им оказалась маленькая, страшная, невзрачная собачонка. Есть такая порода в мире, называют ее двортерьер. И бывают они, чаще всего, очень симпатичные и дружелюбные. Эта же, мало того, что на вид отвратительная, да еще облаяла меня и угрожающе рычала. Каюсь, пришлось задать ей трепку и шугануть. Поджав хвост, она убежала и больше не появлялась. Может, и правда сделала выводы, а может, я надежно законопатил все бреши в обороне.

К чему я вдруг вспомнил эту гадливую собачонку? С тех пор как в нашу жизнь пришел интернет, а затем и социальные сети, этот ресурс активно используют в политических целях. И было бы легкомысленным не придавать значения этому явлению. Хорошо подготовленная, скорректированная по времени и участникам атака в сети может свалить с ног даже самого опытного политика.

И мы не раз становились свидетелями таких баталий. И первую скрипку в этом всегда играли анонимы. Все просто - пользователь, прикрываясь вымышленным профилем, как бы избавляет себя от ответственности за любое слово и действие, что в свою очередь порождает чувство безнаказанности. Без каких-либо этических ограничений и страха быть призванными к ответу за свою риторику такие персонажи высказывают необходимую тем или иным силам точку зрения. Причем делают это очень навязчиво, нагло, непристойно, напористо, не гнушаясь ничем в достижении желаемого эффекта.

Справедливости ради нельзя не отметить, что среди них есть достаточно интересные собеседники, которые чаще всего не переходят рамки допустимого в дискуссиях. С такими даже можно пообщаться, таких даже не блокирую. Но есть и другие. И их, к сожалению, больше. Они влезают в различные группы в социальных сетях, либо создают их сами и, в полном смысле этого слова, бесчинствуют страстно, смакуя всякие грязные детали. Они стараются появляться везде, где могут вставить свою "правду" вместо живого спора и диалога, просто хамят и переходят на личности. Чтобы привлечь к себе внимание и поднять волну ненависти, они подкидывают в адрес оппонентов невероятные факты, небылицы. Главное эпатаж и "сильная прожарка".

Не спорь и блокируй

Вот вроде бы мое кредо - это дистанцироваться от политики и не лезть на баррикады, но отметил для себя, что стал объектом пристального внимания со стороны некоторых анонимов. По теме или совсем без таковой вдруг вспоминают меня, начинают вытаскивать какие-то события из моей биографии и порой очень приблизительно к действительности, видимо, для придания правдоподобности. Пытаются оскорбить, унизить, поддеть меня. Одно такое безликое существо, прикрываясь чаще всего женским именем, не упускает случая в комментариях поливать меня грязью, указывать на какие-то мои проступки. Мне, как сыну творческих людей, несложно установить эту персону: сколько не меняй ники, имена и фотографии, стиль и манера остаются, и я их вижу. Это как почерк, как отпечатки.

Конечно же, я предпринимаю контрмеры. Первое – перестал спорить с такими деятелям. И уж точно никогда не оправдывался. Ниже своего достоинства считаю реагировать, банально блокирую. Но существо перевоплощается и опять просачивается уже под другой личиной. Все повторяется. Ну как тут не вспомнить ту гадливую собачонку? Только дыры в таком виртуальном заборе затыкать крайне сложно, практически сизифов труд. Но делать это надо.

Быть выше

Я справляюсь. Жизнь прожил так, что, если кто-то в чем-то сомневается и есть вопросы, не такой уж я недосягаемый, приходите, обсудим. Но вот проблема намного масштабнее. Это новая реальность, новая культура или бескультурье, если угодно, общения. Воспринимать это как норму или игнорировать - неприемлемо, это надо искоренять. Всем миром навалиться, начинать прививать себе и детям привычку к информационной гигиене, учить отличать ложь от правды и взять за правило не общаться с анонимами. Разумеется, блокировать их. Не разоблачать и не обличать, этим только удобрите почву для распространяемой ими клеветы. И когда они останутся в сети один на один с себе подобными, они перегрызут друга друга, как крысы в ловушке.

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