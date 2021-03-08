Мусик, Мама и Рок-н-Ролл: однажды вечером 8 марта

Вот не вспомню, на третьем или четвертом курсе я учился, когда произошло просто чудо. В то время, когда у меня гостила мама, в Москву приехал мой дядя - Мусик. Это настоящий праздник, так событие пришлось на начало марта.

"Московский" прием

Мусик, как обычно, устроился в гостинице "Москва", куда позвал нас с мамой. Мало того, и день был примечательный - 8 марта. С одной стороны Всемирный женский день, с другой - памятная для нашей семьи дата - день смерти Туты, младшей сестры мамы, которая совсем молодой ушла из жизни.

В назначенное время мы подъехали к гостинице, где нас ждал красавец Мусик. Швейцары любили его, видимо, за щедрость и очень старались угодить. Маме, как английской королеве, открыли дверь и любезно подали руку. После теплых объятий мы прошли в ресторан, в самом элитном уголке которого был накрыт шикарный стол со всем размахом. Мусик не особо любил обильно поесть, но заказывал все по полной программе. Множество закусок, салатиков, сырные и мясные нарезки, икра черная и красная, одним словом, не просто праздник, а какой-то невероятный пир для студента. Я помаленьку начал налегать на еду, не забывая осматриваться. В таких советских ресторанах собиралась особая публика. Прямо с улицы и, особенно на 8 марта, попасть сюда практически невозможно было. Или надо было быть завсегдатаем, или находить общий язык с швейцарами. Заветный червонец (советская купюра в 10 рублей - прим.) в карман был проходным билетом. Ну, и конечно, надо учесть управляющего в самом ресторане, чтобы получить свободный столик. Зал был забит гостями почти под завязку. Хватало и москвичей и гостей столицы.

Очень тепло и запредельно громко

Мусик несказанно радовался встрече, очень громко разговаривал, смеялся, чем привлекал внимание окружающих. Мама даже ему сделала замечание.

- Да оставь ты это, Чимса! Пусть смотрят! Я сегодня гуляю с сестрой и племянником! Кому не нравится, пусть идут отдыхать! - аргументировал Мусик.

Мне нравилось, что он называл ее Чимсой. Этим он напоминал мне Родину, величественное село Дурипш, откуда родом были они. Именно тут принято, как у всех бзыбских абхазов, давать людям вторые имена. Мусик - Сергей. Чимса - Нелли. Умершая сестра Людмила - Тута. И обстановка для меня была очень теплая. Я любовался их отношениями. Сколько тепла было! Какая трепетная любовь объединяла брата и сестру. Они просто светились от радости, что они в далекой Москве и рядом. Видимо, суровые испытания, через которые они прошли вместе по жизни, усиливали втрое их чувства.

- Нелли! Сегодня мы с тобой жахнем шампанского! - опять неприлично громко сказал Мусик.

- Ну можно же потише! - взмолилась мама.

- Не переживай, Чимса! Все будет хорошо! Давай выпьем за Лешку! -предложил он.

А если Пресли?

Я попытался встать, как полагается, когда за тебя пьют.

- Сиди, слушай! Мы в Москве! Тут разрешаю не стоять, - осадил меня дядя и обратился к сестре, - Чимса, я самый скромный и самый воспитанный у тебя, скажи, какие песни тебе заказать? Сегодня твой день, согласен, Лешка? - заручился он моей мужской поддержкой на всякий случай.

Мама попросила необычную песню. Мусик сунул мне в карман пять рублей и делегировал к оркестру. Мне пришлось потрудиться, чтобы объяснить музыкантам, какую именно песню хочу услышать в их исполнении. Им пришлось собрать маленький консилиум и даже наигрывать мне на рояле, пока наконец я не утвердил заказ.

- А следующая песня от брата посвящается сестре Нелли из солнечной Абхазии! - анонсировали музыканты и зал наполнился звуками песни Элвиса Пресли. Но это был не зажигательный рок-н-ролл, а грустная баллада. Я поразился сходству. Пели очень прилично, играли тоже. Мама сияла!

- Когда я умру, пусть эта песня играет на моих похоронах, хорошо, сычкун (сын - абх.)? - ошарашила она меня.

- Ну мааама! Какие похороны ты сейчас вспомнила?! Так хорошо сидим! - возмутился я. На мое удивление, Мусик вдруг блеснул:

- Это Элвис Пресли?

- Да, Мусик.

- Знаю я его! Но другую его музыку. Из-за которой, чуть не вылетел с учебы, - заявил дядя.

Урок танцев

Мусик поведал очень интересную историю. Оказывается на танцевальных вечерах, где студенты вальсировали под строго определенный репертуар, иногда пробивались современные веяния и самые отчаянные ребята отжигали под Пресли. Танцевали запрещенный бдительным руководством рок-н-ролл. На один из таких вечеров нагрянула комиссия, которая застала группу студентов в тот самый момент, когда они лихо и озорно крутили виражи на танцплощадке под запрещенную музыку. Чуждая нам музыка и чуждые нам танцы! Разразился скандал! Всех смельчаков, в том числе и Мусика, вызвали на заседание комсомольского бюро. Там им устроили разнос, обвинили в пристрастии к вредным музыке и танцам, в пропаганде вражеской культуры, чуть ли не в предательстве.

- Почти всех из группы танцоров исключили без права восстановления, - вспоминал Мусик, - меня спасло то, что я посетовал на свое простое деревенское происхождение из далекой Абхазии, и понятия не имел, что это запрещено. Просто подражал городским по наивности. Ну и, конечно, помогло то, что я отлично учился! - резюмировал Мусик.

- Надо же! - очень удивился я, даже не верится, что за такое могли исключить. Ну и времена…- Мусик! Ты хочешь сказать, что умеешь танцевать рок-н-ролл?!

- Еще как! Равных мне не было! - похвастался дядя, - Все девчонки института без ума были от моих пируэтов! Как я вертел их, как подкидывал!

- А можешь сейчас станцевать? - мне стало любопытно. Плюс ко всему я сам немного знал этот танец, - Или уже не тот возраст? Сейчас-то тебя точно не исключат из института! - провоцировал я.

- Иди, закажи! Увидишь! - заявил Мусик.

Как дядя танцует

И вот я уже опять иду к музыкантам с очередной пятирублевкой. Еще один маленький консилиум, и зал взрывается лихим рок-н-роллом! Мусик уже на танцполе, я рядом. Что тут началось! Кто бы мог поверить, что убеленный сединой мужчина, уже в летах, будет вытворять такое! Если я хорошо чувствовал ритм, правильно слышал музыку, то мои ноги не поспевали. У Мусика все было в гармонии. Он как бы порхал, ноги то заплетались, то расплетались. Уследить за его пируэтами было невозможно! Порой казалось, что его ноги и руки ему не принадлежат, его выкрутасы были необъяснимы ни логикой, ни физикой. Это был самый настоящий рок-н-ролл! Темпераментный, энергичный, просто фантастический! Нас обступили, образовали круг и любовались танцующим Мусиком. Мама, как ребенок хлопала в ладоши и смеялась. Единственное, чего Мусику не хватало, так это достойной пары. Песня закончилась, танец остановился. Нас проводили бурными аплодисментами.

- Ну что, фраер македонский! Убедился?! - Мусик смаковал свое превосходство, обращаясь ко мне.

- Мусиииик! Слов нет! Просто убил! Теперь верю, что тебя могли исключить! Красавчик! - неподдельно восхитился я.

Вечер удался на славу. Мама и я были счастливы. Мусик торжественно нас проводил на такси. И как заведено, сунул в карман хрустящую купюру:

- Расскажешь своей девушке, как дядя танцует! - подмигнул он мне.

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