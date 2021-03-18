Дороги смерти: как движение в Абхазии сделать безопасным

Аслан Бжания на предвыборных дебатах заявил, что ситуация на дорогах Абхазии - это одна из самых злободневных тем для любого политика. Более того, уже в ранге главы государства он подтвердил свои намерения навести порядок в этой области. Чтобы всем, и особенно руководителям ведомств, которых он назначил, было понятно, что слова и дела не должны расходиться, он как бы сам себе публично поставил ультиматум. Смысл таков, что президент дал слово, что если после трех лет его правления смертность на дорогах не будет снижена вдвое, он подаст в отставку.

Я смотрел это заявление в интернете. Скажу честно, пересмотрел несколько раз. Как человек, знающий, какая это архисложная задача, я пытался понять: это популизм или правда желание выправить ситуацию. Очень хочется верить, что руководитель страны взял на себя такие обязательства, движимый благой идеей остановить хаос на дорогах. Любой адекватный, здравомыслящий человек должен приветствовать такие амбициозные задумки.

Не статистика, а трагедия

Проблема смертности на дорогах и до войны в Абхазии существовала, но после нее она стала просто угрожающей. Наше общество очень долго и болезненно воспринимало любые рамки правильного поведения, соблюдения закона и законности. Это последствия войны, это было неминуемо. Но как бы там ни было, жизнь идет вперед, и всем нам надо понять, что тут речь идет о жизни и здоровье народа, о существовании государства как такового.

Страшная статистика такова, что каждый год на дорогах погибает от 60 до 80 человек. Бывает чуть меньше, но бывает даже больше. Еще страшнее становится, когда выяснишь детали. А они таковы: три четверти из погибших - это молодежь. И большинство из них - представители титульной нации. Конечно же, жаль всех и обидно за всех, погибших за рулем, но почему я обратил внимание, что это в основном абхазы. И без того немногочисленная нация, которая приняла на себя основное бремя войны (как и должно было быть!), и соответственно больше всего погибло в войне абхазов, уже в мирное время ежегодно теряет свой генофонд.

Именно поэтому нам надо всем миром навалиться и попытаться выправить положение. Уже хорошо, что во главе этого процесса так бескомпромиссно встал президент. Надо приложить максимум усилий и, невзирая на политические пристрастия, встать рядом. Причем каждый может внести свою лепту в это. Элементарно, не нарушая скоростной режим, не допуская управление автотранспортом в нетрезвом виде, пристегивая ремень.

Нам нужно чудо

Не побоюсь громких фраз, но нам нужно чудо. Мне посчастливилось в 2014 году побывать в Северной Ирландии, в Белфасте. Там очень напряженная, взрывоопасная ситуация, связанная с незатухающим конфликтом между англичанами и ирландцами. Обстановка усугубляется еще и религией. Протестанты и католики. И вот в условиях такой непримиримой вражды между общинами на самом высоком уровне поставлена работа полиции.

Применительно к сегодняшней теме я лично познакомился с тогдашним начальником дорожной полиции, который воистину совершил революцию на дорогах. Он в самые сжатые сроки свел смертность на дорогах к минимуму. Тут обязательно нужно увидеть цифры. Население этой неспокойной страны по численности около двух миллионов человек. Автотранспорта на дорогах с учетом постоянно приезжающих туристов и деловых перевозок - в районе миллиона. И смертность в год составляет, только представьте себе, около пятидесяти человек.

Теперь видите несопоставимые масштабы? Где у нас население чуть больше 200 тысяч, пусть с автотуристами 300, и 60-70 тысяч автомобилей, пусть в курортный сезон возрастает до ста тысяч, а смертность 60-80 человек в год. Организаторов моей поездки в Ирландию я попросил показать мне этого человека. Мне хотелось вживую увидеть полицейского, который за два-три года добился таких впечатляющих результатов. И самое главное - я хотел у него узнать, за счет чего и как он добился такого прорыва.

Наша встреча произошла в его рабочем кабинете. Молодой, лет 30-35, подтянутый офицер. Очень вежливый, внимательный. Не скупясь на подробности, он стал рассказывать о своей работе, о нюансах. Переводчик еле успевал за ним. Все самое основное я записывал в планшет. О самых креативных его идеях и методах работы я расскажу в следующий раз.

Самое интересное в том, что он сделал однозначный вывод - никакие идеи, никакие нововведения не помогут навести порядок на дорогах, если и правоохранительным органам, и водителям не опираться на закон. Залог успеха - это личное отношение участников дорожного движения к правилам дорожного движения, желание правильно вести себя за рулем и с пониманием и терпением относиться к другим водителям.

И конечно, с уважением относиться к сотрудникам дорожной полиции, которые, в свою очередь, профессионализмом и самоотдачей должны подтверждать свой статус, держать высокую планку. Не скрою, меня это обескуражило. Он говорил как раз о том, чего нам очень не хватает.

Но опускать руки не стоит. В следующих статьях я постараюсь поделиться своими наблюдениями о проблемах дорожного движения в Абхазии, а после этого - изложить свои идеи и предложения, основанные на опыте других стран, опираясь на свой стаж работы в правоохранительных органах.

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