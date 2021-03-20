США запутались между материальным и духовным

Как можно России или кому угодно иметь дело с США, если администрация этой страны (и стоящие за администрацией силы) сама запуталась по части смысла своей внешней политики.

Речь не о Второй гражданской — споре между Югом и Севером, республиканцами и демократами. А о том, что другая серьезная драка набирает силу внутри обширного внешнеполитического сообщества страны, которое всегда было скорее демократическим (глобалистским), чем каким-то еще, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Можно было бы себе представить, что в этом глобалистском сообществе произошло полное отключение от внешнего мира, поскольку внутренние проблемы страны таковы, что никому мало не покажется. Но нет, дискуссия идет каждый день. Вот типичные заголовки и подзаголовки из только одной "Вашингтонской правды" — The Washington Post. "Внешнеполитическая команда Байдена не может справляться с новыми угрозами с помощью старых стратегий: как США будут фокусироваться на новых угрозах, ведя бесконечные войны и стоя в застывшей позиции?" Или — "Следующая мировая война ничем не будет похожа на предыдущую. И вот как США надо к ней готовиться".

Дело даже не в чьей-то уверенности, что будет мировая война, — притом что никому не придет в голову идея нападать на Америку. Все глубже. Спор закапывается под самый фундамент — под смысл существования США и Запада в целом. Внешняя же оболочка дискуссии — разговор насчет того, что вообще такое внешняя политика (включая, кстати, и войну).

Напомним читателю о неожиданной публикации Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, двух экспертов натовского Атлантического совета, идейного центра демократов и глобалистов. Эта пара высказала мнение, что в отношении России внешнюю политику надо строить на основе реальных, критически важных интересов США, а не на правах человека и прочей идеологии, просто потому, что иначе не получится. И возник скандал, вплоть до стандартных демократических призывов уволить диссидентов…

Дальнейшая драка идей идет от этой точки. Давайте посмотрим на очень слабую статью в Foreign Affairs тоже двух авторов, не сильно именитых — Хэла Брэндса и Зака Купера. Она вообще-то о том, как Соединенные Штаты должны противостоять Китаю, но не надо иллюзий — три главные головы дракона для США сегодня ранжируются так: Китай, Россия, Иран. Так что противостоят они нам всем и еще многим; а слабая статья — это хорошо, потому что увидеть чьи-то провалы логики и приятно, и полезно.

Итак, наши два автора объясняют (долго, и о том же самом — не менее пяти раз, разными словами): как раньше с СССР, так и сейчас с Китаем великие державы на самом деле ведут борьбу не за что-то материальное, у нас здесь — "битва ценностей". Это конкуренция идеалов и государственных устройств. Ну а если точнее, то строить внешнюю политику только вокруг реальных интересов страны или группы стран — не получится.

Почему: потому что конкуренты-соперники-враги выстраивают мир, где им будет комфортно, то есть где они будут выглядеть как "тоже нормальные" страны, а этого допускать нельзя. Никто в мире (в идеале) не должен разделять их ценностей. Далее, только идейные битвы могут объединять американцев "на уровне кишечника", без таких битв у внешней политики не будет внутренней поддержки. Наконец, без идеологии не мобилизуешь союзников, которые необходимы. А то они вспомнят о своих вполне реальных и материальных интересах в мире — и союзниками, чего доброго, быть перестанут.

Но как быть, если борьба с системными врагами (Китаем, Россией — неважно) идет против вполне реальных интересов, допустим, американской экономики? Тут наши авторы говорят: да ничего страшного, вся история холодной войны строилась по принципу "туда-сюда-обратно". Если у Америки и Запада возникала потребность реальная и очевидная (страшно доводить дело до большой войны, нужны деньги и т. д.), то делалась пауза, начинались переговоры, достигались компромиссы. То есть речь, по сути, о регулярно объявляемом перемирии. Но никто не питал иллюзий, что в целом идет все та же смертельная борьба.

Получается внешняя политика зигзагообразных очертаний, в форме змеи. Вот авторы и советуют проводить ее сегодня. И завтра, и всегда.

Это — хорошее признание слабости нашего вечного противника, которого в какие-нибудь 80-е годы очень не хотелось считать противником, были надежды, что есть какой-то вариант наших действий, при котором достижимы мир и дружба. И вот сейчас тот противник говорит нам, что без перманентного идейного накала на тему "мы хорошие" он не сможет устоять. Так что не надо надеяться, что этим людям можно что-то доказать с фактами в руках — не подействует. От фактов они только больше звереют. Также бесполезно размышлять, как себя вести, чтобы им понравиться: не понравимся.

Это хороший урок для тех, кто думает, что отношения между державами строятся на чем-то рациональном и понятном, типа ресурсы — доступ к торговым путям — рынки сбыта. Этого мало. Хотя… Если вы не контролируете "ценности", не диктуете людям, как им думать, то не смогут монопольно снимать ренту ключевые сегодня корпорации — информационные, медицинские, экологические, прочие. Тот, кто не контролирует мысль, не контролирует и экономику.

А вот контролируют ли временно победившие в США демократы мысли и понимание ценностей в собственной стране? И как там насчет правдолюбия "на уровне кишечника"? Давайте посмотрим на почтовые рассылки, с картинками и без, которыми обмениваются оттесненные от власти консервативные американцы (и иногда посылают друзьям из России). Примерно так: "смотрю на людей, которых знал всю жизнь, и вижу, что они полны ненависти, но в открытую соглашаются с мнениями, которые никогда не разделяли". Или — "люди, которые никогда не владели рабами, должны платить репарации тем, которые никогда не были рабами".

Еще: "когда Джо Байден шантажирует президента Украины, это нормально, но если Дональд Трамп наводит об этом справки — тут нужен импичмент". Наконец, вывод: "непотопляемый "Титаник" — Америка — уже наткнулся на айсберг и быстро тонет".

В общем, "битва ценностей" идет полным ходом без нашей помощи. И никакой России, с Китаем и Ираном или без, даже не нужно в ней участвовать — пусть сами с собой разбираются.

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