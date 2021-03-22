Отрицая здравый смысл: к чему приводит правовой нигилизм на дорогах

Правовой нигилизм. Отрицание права как социального института и системы правил поведения как элемента успешного регулирования взаимоотношений между людьми. Это если по-научному. А если по-простому - полное игнорирование, в конкретном случае правил дорожного движения. Причем совершенно непонятно, чем это вызвано: может, хамством от природы, может, отсутствием элементарного воспитания, может, напускной бравадой, может, неоправданной безбашенностью, а может, безнаказанностью. Думаю, не ошибусь, если скажу, что все присутствует. В разной степени, в разных масштабах, но все.

Кому подражаем?

Просто опишу несколько классических случаев из нашей с вами жизни, и вы сами поймете, прав я или нет.

Вы бывали в рабочие дни на перекрестке улицы Званба и проспекта Аиааира? А у городского рынка? Наверняка проезжали по улице Лакоба перед Сбербанком. Там висит знак "остановка запрещена". Что это означает, понятно из названия знака. Но что мы видим в реальности? Машины небрежно припаркованы с обеих сторон. И без того неширокая улица, которая, между прочим, часть автотрассы Псоу-Ингур, скована вереницами автомашин справа и слева. Но и этого мало. Находятся особенно одаренные водители, которые считают нормальным встать посреди трассы и уйти, к примеру, в очередь за получением наличных денег из банкомата. При этом, в лучшем случае, он включил аварийку. Что это? Как это объяснить? Неужели он не понимает, что практически загородил проезд?

Особое негодование у меня вызывают представители молодого поколения, у которых в моду вошло общаться друг с другом, не выходя из машин. Они просто блокируют движение, включают музычку, опускают боковые стекла и могут вот так часами разговаривать, полностью игнорируя то, что создают неудобства для проезжающих. Придется им объяснить, что именно так себя вели "парашютисты". Может, в силу возраста, они не знают, о ком я? Или родители им не рассказывают? Так вот, это были сталинско-бериевские переселенцы из западной Грузии, которые из своей глубинки по счастливому стечению обстоятельств вдруг оказались в курортной Абхазии. Благодаря своей хватке и трудоспособности, заработали денег, прикупили автомобили и возомнили себя местными царьками. Возомнили до такой степени, что вот так общаться – из машины в машину – для них было в порядке вещей. Заодно таким образом демонстрируя окружающим, какой роскошью они обладают. Молодежь, вам правда нравится им уподобляться? Вроде, вы их повадки не видели – после войны им пришлось вернуться на свои земли. Тогда откуда это подражательство?

Ради чего?

Вряд ли найдется водитель, который не попадал в пробку, предположим, в связи с аварией. Основная масса с пониманием относится к такой ситуации: либо терпеливо ждут, либо аккуратно постараются объехать. Но обязательно найдутся те, которые, видимо, спешат на заключение многомиллиардной сделки или очень торопятся совершить запланированный через пять минут подвиг, они тут же выезжают на встречку, на тротуар и создают новый затор, даже не задумываясь, что могут лишить возможность подъезда неотложки, а это уже вопрос жизни и смерти.

Как-то еду от вокзала в город. Напряженное движение. Нарушая правила, честно признаюсь, еду со скоростью почти 70 километров в час, но в пределах допустимого. Вдруг сзади прилипает гражданская машина и бешено моргает фарами, требуя дать дорогу. Наверняка едет спасать человечество, подумал я, но не пропускаю принципиально. Я и без того еду слишком быстро, куда пропускать такого летчика? И что вы думаете? Он вылетает на встречку, на его пути оказывается большегруз, и просто чудом они разъезжаются. На этот раз обошлось без лобового столкновения.

Целую эпопею можно написать про случаи с "праворукими" машинами. Сколько раз наблюдал, как водители "япошек" в условиях недостаточной видимости, на закрытом повороте, смещаются влево по полосе, высовываются на встречку, чтобы увидеть и без того непредсказуемую обстановку впереди, чем создают не просто аварийную, а смертельную ситуацию.

Понять и не нарушать

Такие вопиющие моменты можно описывать до бесконечности. Уверен, что у читателей таких историй соберется на три увесистых тома.

Тут суть в чем. Это недопустимое поведение на дорогах. Пора понять, что автомобиль – это источник повышенной опасности, что усугубляется плохими некачественными дорогами, недостаточной освещенностью, отсутствием четкой разметки. Молодым горячим парням необходимо, чем быстрее, тем лучше же для них, осознать, что жизнь дана один раз. Это не как в компьютерной гонке, где, разбившись, можно перезагрузиться и снова гнать. Поймите, что вы в лучшем случае останетесь инвалидами. При этом подвергаете смертельной опасности не только себя, но и окружающих.

Знаете, на что обратил внимание? Эти "летчики", в массе своей, редко выезжают в Россию или дальше. А если и выезжают, то манера езды у них там становится совсем другой. И бравада вдруг улетучивается. Из этого можно сделать вывод, что не все так безнадежно. Есть над чем поработать, есть выход из положения. Но в первую очередь надо всем нам понять, что свод правил - это не просто скучные предложения, абзацы и статьи, это способ выжить на дорогах, сохранить собственное здоровье и не навредить другим. Правила дорожного движения не выдуманы в высоких кабинетах теоретиками, а буквально написаны кровью.

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