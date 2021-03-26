Мигаем и крякаем: дорожные нравы Абхазии

Законы устанавливает власть, и соблюдение этих законов должны контролировать представители власти. Наивно рассчитывать на беспрекословную и добровольную законопослушность граждан, если их не принуждать к выполнению норм. У государства для этого существуют правоохранительные органы с особыми полномочиями, средствами и атрибутами. К последним относятся звуковые спецсигналы, или, как их в народе называют, крякалки , а также световые сигналы, или мигалки.

Я убежден и считаю очень важным как, когда и при каких условиях правоохранители пользуются этими атрибутами. Ведь это особое отличие автомашин, на которых осуществляют свою деятельность сотрудники оперативных служб, которое дает им преимущество перед другими участниками дорожного движения. Любой водитель при виде таких спецсигналов обязан беспрекословно и моментально уступать дорогу оперативникам. Ведь предполагается, что где-то совершается правонарушение и сотрудники правоохранительных органов должны срочно попасть к месту происшествия, пресечь противоправное действие, нейтрализовать правонарушителя. Это в идеале. А что происходит на самом деле?

Вправо принять!

Где-то в 2006 или 2007 году был озвучен приказ, который обязывал патрульные машины ездить по городу и трассе с включенными мигалками. Обосновывалось это тем, что это будет некой профилактикой в предупреждении противоправных деяний, будет отпугивать преступников и создавать среди населения атмосферу комфорта и защищенности. Вроде бы идея неплохая, но последствия, с моей точки зрения, были совершенно иными. Мы таким образом дискредитировали мигалки.

Теперь участники дорожного движения не могут быть уверенными, что автомобиль с проблесковыми сигналами едет на вызов или по оперативной необходимости. Дело порой доходит до абсурда. Самым ярким подтверждением было увиденное мною событие, которое иначе как курьезом не назовешь. Едет патрульная машина с включенной мигалкой, сзади ее нагоняет гражданская машина, пусть даже большой внедорожник, нетерпеливо начинает фарами требовать уйти вправо. И что самое смешное - патрульная машина уступает дорогу лихачу! Хочется верить, что это единичный случай, очень хочется верить, но так ли это? У нашего стратегического партнера даже есть специальная служба, которая разъезжает по населенным пунктам и составляет видеоматериалы об использовании полицией спецсигналов. И если окажется, что мигалка была включена не по оперативной необходимости, полицейского ждет суровое наказание. И это очень правильно, этот опыт надо перенимать.

Когда нечем выделиться

Но самое абсурдное в другом. В количестве машин, на которых установлены мигалки. Вот тут явный перебор. Оглянитесь вокруг. Кто только не установил спецсигналы! Кто только не крякает вам на светофорах! Просто вакханалия какая-то! Надо очень скрупулезно проверить список автотранспорта, которому, помимо оперативных, пожарных и неотложек, можно устанавливать мигалки. У остальных срочно изъять и строго наказывать за незаконную установку. Они подрывают авторитет государства, они дезориентируют участников дорожного движения. Чаще всего они включают их просто так, без особой надобности. Мудрые люди говорят, что хороша только та власть, которая редко о себе напоминает. А тут как раз наоборот.

Опять же, хороший пример из моей практики. Года три назад выбрался с семьей на новогодние праздники в Сочи, в главный торговый центр этого города. Естественно, там можно увидеть практически всех из Абхазии. И среди них одного, на которого на волне революций вдруг "обрушилась власть" в виде почетной должности. Со всеми ее атрибутами: большой черной служебкой, естественно, с мигалкой. Он настолько вырос в собственных глазах, что даже еле поздоровался. Но не в этом суть и проблема, а если проблема и есть, то уж точно не моя. Уже поздно вечером еду домой и в ачадарской аллее мне на хвост садится какая-то машина с проблесковыми сигналами. Подсаживается совсем близко, крякает, требует уступить. Вроде бы по правилам надо. Но умудренный опытом, я почти уверен, что это просто чья-то прихоть, чье-то чванство. Дорога пустынная, обгоняй! Так нет же! Моргает и крякает, нервно требует уступить. Так продолжалось какое-то время и уже в районе заправки недовольный крякальщик все-таки обогнал меня слева. И что вы думаете? Это был тот самый "большой" чиновник, который очень устал от шоппинга и торопится к дивану у телевизора. Я точно знаю, что ему спецсигнал не положен, но как же без него. Позволю себе такую философию в связи с этим. Чем меньше масштаб личности человека, тем чаще он включает мигалку и гудит крякалкой.

Может быть, это частный случай, но он явственно отражает нашу действительность. В моем понимании, и это, скорее всего, правильно, в нашем маленьком государстве не стоит злоупотреблять атрибутами власти. Выделяться среди других надо чем-то другим, но уж точно не спецсигналами.

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