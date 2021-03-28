Китай выясняет, есть ли у него друзья в Америке

В этом сюжете есть множество подводных течений. И самые интересные течения те, по которым пытаются угадать, с какой администрацией США Пекину легче иметь дело. Попутно выясняется и то, кто такие китайцы в целом — скорее демократы (по американским меркам) или скорее республиканцы, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Из того, что на поверхности, — это массовый восторг от того, что высшие дипломаты Пекина (министр иностранных дел Ван И и его начальник по партийной линии Ян Цзечи) жестко ответили на Аляске на хамские вступительные слова госсекретаря Энтони Блинкена и прочих членов новой администрации. Восторг выражается среди прочего в появлении в продаже маек с цитатами. Да-да, они это сейчас носят на груди: "Кто ты такой, чтобы мне тут читать лекции"… Ах, извините, это цитата из Лаврова с совсем других переговоров несколько лет назад. Но китайские дипломаты на Аляске сказали американцам почти дословно то же. И тоже, как в свое время Лавров, попали на майки.

На короткое время секс-символом интернета стала хорошенькая китайская переводчица, еле сдерживавшаяся при переводе американских речей, но расцветавшая от ответов ее соотечественников. В общем, первый контакт новой администрации США с Пекином удался.

Давайте четко скажем, как выглядела главная озабоченность многих россиян, ждавших вот этой первой при Байдене встречи Пекин — Вашингтон: а как бы китайцы, задерганные угрозами и давлением при Трампе, не слились в объятиях со "своими" — демократами Джо Байдена. И не подвинули бы боком Россию на менее приятное для нее место. Справедливости ради надо сказать, что раньше того же опасался Китай, искавший признаки идейной близости Москвы с командой Трампа.

Теоретически для страха перед "супружеской изменой" Китая какие-то основания были и будут всегда. В китайском экспертном и политическом сообществе есть мощная фракция, постоянно напоминающая, что демократы в США — это давние партнеры. Перечисляются корпорации, строившие до Трампа свои бюджеты на торговле с Китаем, напоминается известная история с бизнесом Хантера Байдена, сына нынешнего президента, в котором фигурирует цифра в много миллиардов долларов китайского происхождения, десять процентов которых причитались "большому парню" (кто бы это был?). Да и республиканцы в США не упускают случая назвать Байдена Пекинским Джо.

Заметим, что основания для опасений об "измене" будут всегда. И даже на Аляске две делегации не только ругались, они нащупали точки соприкосновения для будущего разговора по Ирану, климату, торговле. Но при этом всем стало ясно, что прежней дружбы не будет. Для всего правящего класса США неприемлема ситуация, когда в 2030 году Китай официально и по всем мыслимым параметрам сравняется с Америкой, даже при скромном росте в пять процентов в год. Америка так не может, и если и приспособится к подобной реальности, то не скоро.

Но вернемся к этой довольно старой идее, что демократы — это друзья Китая, а республиканцы нет. Хорошо, сегодня выяснилось, что если и была такая дружба, то в виде очень тонкого льда, а вот что под ним, глубже?

Посмотрим на замечательную публикацию, анализирующую модное в китайском интернете политическое ругательство — "белый левый". Они, уточним, ругаются друг с другом, продолжается процесс минимум лет пять, участвуют в этой грызне миллионы. Смысл спора в том, что какое-то меньшинство аудитории страдает западной заразой, отвергаемой обществом в целом.

Зараза описывается как лицемерный гуманизм, постоянные вопли насчет прав мигрантов и ЛГБТ, судороги насчет изменений климата и мультикультурности, обиженных и угнетенных и вообще прав человека… В общем, перед нами достаточно точный портрет западника, типичного носителя левацкой американо-европейской идеологии, которую продвигают демократы в США и Европе. И нет никаких сомнений, что громадное большинство интернет-сообщества в Китае относится к таким "белым левым" с презрением. Гнобит их без жалости.

Заметим этот иероглиф "белый" (бай) — здесь китайцы тщательно демонстрируют, что настоящая, своя левизна не обсуждается. В том числе потому, что в Китае "левый" тоже ругательство, оно намекает на радикальную "банду четырех" и прочих социальных экспериментаторов прежнего режима. Да и сегодня сторонники маоистских идей в обществе и руководстве есть, хотя большинством не приветствуются. Но дискуссии на эту тему — скользкое дело, лучше обсуждать западников.

Тогда кто же такие сегодняшние китайцы в идеологическом плане? Уточним: речь о среднем классе (возможно, пятистах миллионах человек), людях, в целом знакомых с реальностями окружающего мира и собственной политической истории. И получается, что такие китайцы — стопроцентные республиканцы, консерваторы, трамписты. Люди, которые считают, в частности, что получать каждый должен то, что заработал, и что с маоистской (демократической) уравниловкой Китай никогда бы не достиг нынешних результатов.

Было бы интересно сравнить аналогичные представления в российском и китайском обществах, в процентах, но таких исследований никто не проводил. Возможно даже, что в обеих странах выявится относительно молчаливое и не такое уж маленькое меньшинство, страдающее по "сильной левой политике". Но что абсолютно ясно — в обоих социумах классические западные демократы оказались на положении мальчиков (и девочек) для битья, или объектов издевательства. И есть за что. Это к ним обращены те самые цитаты на майках: "Кто вы такие, чтобы нас учить?" и т. д.

Не надо думать, что такая идейная ориентация ключевых частей населения автоматически и быстро будет транслироваться на официальную дипломатию. Но она достаточно явно влияет на общее представление электората и России, и Китая о том, что мы — не Запад, быть им не хотим и не будем, и лекции нам читать не надо. Собственно, итоги поездки Сергея Лаврова к китайским друзьям и партнерам тоже об этом говорят.

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