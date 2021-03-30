Опыт холодной страны для жаркой Абхазии: ищем рецепт дорожной безопасности

Сидя в мягком кресле за чашкой кофе, можно разгуляться в фантазиях до такой степени, что начинаешь себя мнить большим политиком, министром любой области и даже президентом. К великому сожалению, это наша большая беда.

Совершенно необоснованно, практически любой наш гражданин периодически становится лучшим специалистом в строительстве государственных институтов, самым подкованным вирусологом, высококвалифицированным энергетиком, знатоком исторических процессов и их логики, непревзойденным дипломатом всех времен и народов и так далее. Совсем неожиданно для себя вдруг узнаешь, что тебя окружают вполне реальные люди, которые не прочь надавать советов президентам мировых держав, как выйти из того или иного глобального кризиса.

Причем количество этих уникальных, универсальных специалистов стало расти в геометрической прогрессии с появлением соцсетей.

Внушение и раздражение

Что касается безопасности дорожного движения, то тут вообще рекордное число высокообразованных практиков, которые точно знают алгоритм выхода из ситуации. Конечно же, это сарказм. Каюсь, когда-то и мне так казалось, но ровно до тех пор, пока не попал на одну из ключевых должностей, где как раз и надо было найти правильное, выверенное решение для снятия проблемы аварийности на дорогах.

Ушатом ледяной воды был провал моей личной инициативы, которая, на мой взгляд, тогда, могла хоть немного изменить в лучшую сторону угрожающую статистику. Был объявлен месячник безопасности на дорогах с массовыми рейдами, передислокацией кадров ГАИ из района в район и еще многое другое. Я обратился за помощью к операторам сотовой связи. Проникшись благими идеями, они пошли навстречу и совершенно бесплатно по три-четыре раза в день стали рассылать SMS, тексты которых были достаточно простые, к примеру: "Не допускайте управление автотранспортом в нетрезвом виде"; "Не превышайте скоростной режим".

Суть идеи понятна - многократными, повторяющимися изо дня в день, в течение месяца просьбами попытаться внушить водителям правильное поведение на дорогах.

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Через некоторое время сам для себя провел некое исследование эффективности такой меры. Я был неприятно удивлен. Оказалось, что люди не то что не прониклись идеями безопасности, их это крайне раздражало. Были даже такие, которые обвиняли нас в том, что этими сообщениями мы отвлекали их внимание и даже создавали аварийные ситуации. К чему вспомнил? Теория и практика сложносочетаемые моменты. А в Абхазии тем более.

За "гуманизм" к ответу

Наши реалии указывают на то, что концепция безопасности должна быть основана на максимальном введении автоматических систем наблюдения и контроля на дорогах. Причем влияние человеческого фактора надо свести к минимуму. Что это означает простыми словами? Проще будет объяснить наглядным примером.

Предположим, на трассе установлена камера наблюдения за скоростным режимом. Данные с этой точки должны уходить напрямую на сервер, с которого стереть информацию невозможно. За этим должен вестись жесткий контроль, даже со стороны других надзирающих структур. На сервере информация обрабатывается и без участия человека рассылается алгоритм действия для всех подразделений дорожно-патрульной службы. К примеру, о нарушении правил дорожного движения автоматически составляется протокол, который приходит на все стационарные посты и в патрульные машины. И если окажется так, что правонарушитель смог проехать и его не уведомили о нарушении, не вручили ему протокол, то опять же, автоматически, сведения об инспекторе, который "не заметил" лихача должны уходить в службу собственной безопасности. Соответственно, "гуманного" сотрудника ждет наказание.

Штраф или взятка

В нашем обществе бытует мнение, что надо взвинтить до максимума штрафные санкции, лишать прав, конфисковывать машины правонарушителей. Если говорить о первом, то это только расширяет поле для коррупции.

Чем выше штраф, тем выше размер вымогаемой взятки. Это аксиома.

Справедливости ради, не могу не отметить, хоть и странно об этом говорить, но здесь есть сдерживающий фактор. Ведь если размер взятки увеличивается, это серьезно урезонивает ту массу нарушителей, которая не готовы расстаться с крупной суммой. Но это не выход. Результат будет только тогда, когда все правонарушения будут законно регистрироваться, вне зависимости от личности правонарушителя, и будет неотвратимость наказания.

Кнут и пряник

Очень важно прививать людям с детского сада, потому что когда они станут взрослыми, а некоторые и водителями, будет уже поздно, не просто моду, а привычку к адекватному поведение на дороге. То есть следовать правилам дорожного движения не из страха наказания, а, простите, рефлекторно. Вылететь на встречку, проехать на красный сигнал светофора, неправильно припарковаться, как и любое другое правонарушение, должно стать дурным тоном и получать общественное осуждение. А примерных водителей надо всячески поощрять и не только добрым словом. Хорошим примером стало нововведение в одной из скандинавских стран, где видеорегистратор фиксирует всех водителей, соблюдающих скоростной режим. Все прилежные водители автоматически становятся участниками денежной лотереи. Фонд формируется из штрафов, взысканных с лихачей.

Добиться успеха в наведении порядка на дорогах можно только сплотившись, сообща и участникам дорожного движения, и представителям власти, и обществу в целом.

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