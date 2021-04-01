Преследование журналистов: Запад будет завидовать успехам Прибалтики

Атака на свободу слова в Прибалтике целиком и полностью укладывается в самые модные и актуальные тенденции Запада.

Прибалтийские республики продолжают наступление на русскоязычную журналистику — и делают это с выдумкой и огоньком, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

Вчерашний день принес сразу две новости. В Эстонии по обвинению в антигосударственной деятельности арестован Сергей Середенко — правозащитник, публицист, автор информационного агентства Baltnews. А Генеральная прокуратура Латвии отказалась закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, сотрудничающей с порталами Baltnews и Sputnik Латвия (оба входят в медиагруппу МИА "Россия сегодня") и обвиняемой в связи с этим в нарушении режима санкций Европейского союза.

Каким образом работавший дворником в гимназии (поскольку из-за своей общественной деятельности устроиться на работу по специальности он просто не мог) и писавший публицистические колонки Середенко действовал "по заданию иностранного государства с целью совершения преступления, направленного против Эстонии", неясно. Детали позиции обвинения по его делу пока неизвестны.

Зато латвийская прокуратура уточнила, в чем она видит суть преступлений, совершенных Березовской и ее коллегами. Дело в персональных санкциях, введенных ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Таковые, как известно, предполагают запрет на въезд фигуранта черного списка в соответствующее государство и заморозку там его активов (при их наличии, конечно).

В самом названии рестрикций подчеркивается их персональный характер. Регламент же ЕС о санкциях предусматривает "запрет на прямое и косвенное предоставление санкционированным лицам каких-либо средств или хозяйственных ресурсов".

При этом МИА "Россия сегодня" — не частное, а государственное предприятие. Дмитрий Киселев не является его собственником, он — наемный работник. Ни медиагруппа в целом, ни ее подразделения в частности не фигурируют ни в каком виде в западных санкционных списках.

А вот дальше начинается правовая казуистика.

Статьи, которые писали Алла Березовская и ее коллеги для Baltnews и Sputnik Латвия, рассматриваются латвийскими правоохранителями как хозяйственные ресурсы, которые предоставлялись ими санкционированному лицу. Возражение адвоката, что, вообще-то, журналистские тексты просто не соответствуют параметрам "хозяйственного ресурса", отклонено прокуратурой. Ну и отдельный вопрос — обязаны ли были знать журналисты о санкциях, введенных против главы крупной медиаструктуры, в то время как сами они работали в дочерних СМИ.

За пределами же юридического крючкотворства ситуация выглядит куда проще и понятнее: преследование российских изданий и русскоязычных журналистов в Прибалтийских государствах имеет чисто политическую подоплеку. Оно нацелено на борьбу с силами, которые воспринимаются властями этих стран как угроза национальной безопасности.

Однако то, что в качестве таковых выступают средства массовой информации и их сотрудники, конечно, многое говорит о состоянии дел в данных государствах.

В то же время несправедливо обличать исключительно прибалтийские власти. В конце концов, их деятельность целиком и полностью укладывается в самые модные и актуальные тенденции Запада. Глобальная медиазачистка несогласных стала там — особенно по другую сторону океана — привычным трендом, а традиции свободы слова быстро забыты.

Разница только в деталях. Для Прибалтики — в силу географии, истории и общественных факторов — на первом месте стоит "русская угроза". Штаты и Западная Европа больше сконцентрированы на борьбе с собственными "реакционерами", которые не желают вступать в стройные ряды сторонников самых прогрессивных идей. Впрочем, про медиащупальца Кремля там тоже не забывают.

Тут, скорее, интересно иное: у прибалтийских соседей есть неплохой шанс достигнуть куда большего успеха на выбранном пути, нежели у лидеров западного мира.

Можно заткнуть рот неугодным журналистам и целым СМИ — Запад дал массу примеров этого за последние годы. Более того, оказалось вполне возможным добиться поддержания высокого уровня единогласия даже в мире социальных медиа. Недавняя зачистка трампистов в соцсетях и перекрытие кислорода консервативным платформам впечатлили своей эффективностью.

Вот только это все равно не решает проблему кардинально. Вам не удастся полностью задавить и заглушить неудобные и "неправильные" мнения, когда за ними стоит значительная часть общества, миллионы людей. Люди найдут способ громко заявить о себе и заставят услышать их.

И именно тут у Прибалтийских государств есть огромное преимущество. Таковым является быстро идущее в них обезлюдевание. Причем это касается не только русскоязычного населения, но и титульного.

Когда из страны в поисках лучшей жизни непрекращающимся потоком исходит самая деятельная и продуктивная часть граждан (и неграждан), функционирование государства во многих отношениях становится куда проще. От населения же сплошные неудобства для чиновников.

А тут тишь да благодать. Никакие решения властей не вызывают общественного напряжения. Бороться за свои права становится некому. Вступаться за опальных журналистов тоже некому. Жизнь для бюрократического аппарата становится приятна и комфортна.

Ну а то, что в социально-экономической сфере развиваются разнообразные и крайне неблагоприятные для страны процессы, так это мелочь. Как показывает опыт соседей, на благополучном существовании госаппарата и поддержании видимости "настоящего полноценного государства" это никак не сказывается.

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