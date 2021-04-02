Выбор есть: с кем мы идем на голосование в местные органы власти Абхазии

В Абхазии опять выборы. 11 апреля будем выбирать депутатов городских и районных собраний. Опять стены подъездов и остановок, столбы обклеены листовками, ленты соцсетей пестрят фотографиями кандидатов. Вроде бы надоело все это, хочется абстрагироваться от этой набившей оскомину суеты, но все равно так или иначе втягиваешься в процесс. Может, потому что сам прошел через это. Скажу так, очень полезный этап в развитии, определенный опыт, ошибки и небольшие успехи - так я охарактеризовал бы эти несколько лет в своей жизни. Но точно не жалею, если высоким слогом, "бесцельно прожитые годы".

Молодые идут

Если внимательно присмотреться к тем, кто проявил желание баллотироваться, то это в основном молодежь. И это хорошо. Тем более, что очень радует, это дети войны и послевоенного периода. Значит, жизнь идет вперед, пришла смена. Многим, которые слишком срослись с креслами различного масштаба, пора бы понять, что это такой необратимый процесс, который невозможно остановить, и уже пора отойти в сторону, отбросить иллюзии собственной незаменимости и найти другие приоритеты в жизни.

Что еще очень важно. Баллотируясь в местные органы самоуправления, многие поймут, а их ли это место. Проще говоря, обожгутся, протрезвеют или, если совсем по-простому, хоть в зеркало увидят себя. Ведь нам совсем скоро предстоят выборы в Народное Собрание. Рискну предположить, что желающих быть народными избранниками в Парламенте будет запредельно много. Будем считать, что нынешние выборы будут играть роль сита, которое отсеет, остудит пыл случайных людей, и нам будет проще разобраться в следующем году. Я бы даже дальше пошел, на изменение в выборное законодательство. Чтобы депутатство в местных органах было обязательным условием для того, чтобы баллотироваться в Парламент. Пусть пройдут все сложности выборного процесса на местах, выиграют, станут депутатами, наберут опыт, зарекомендуют себя среди избирателей, заслужат доверие людей и только потом идут на более высокую ступень.

Новые полномочия – новая ответственность

Изменения в законодательстве о полномочиях депутатов собраний немного расширили их потенциал, но все равно существующий расклад сил оставляет желать лучшего. Из своего опыта могу сказать следующее.

Глава администрации имеет очень большой спектр возможностей сделать собрание ручным, поддакивающим ему во всех вопросах, что, конечно, контрпродуктивно.

Ему достаточно провести ряд личных бесед с группой депутатов, пообещать с решением насущных проблем избирателей округов, личных проблем депутата, в том числе корыстных, и цель достигнута. С этого момента у главы администрации есть в собрании 8-10 послушных депутатов, которые будут всегда "правильно" голосовать. Остальные обречены терпеть все прелести диктата большинства. В дополнение ко всему, на все их попытки хоть чем-то принести пользу своему району будет следовать отказ, ссылаясь на трудности выполнения бюджета, отсутствие средств.

Поэтому неплохо было бы законодательно закрепить возможность депутата влиять на распределение части бюджета по его усмотрению. К примеру, при утверждении бюджета на предстоящий год туда закладывается статья расходов, которую представляет депутат, который знает проблемы своего участка или района. Причем в равных размерах на каждого депутата. Таким образом мы выводим депутатский корпус из зависимости от главы администрации. В свою очередь и сам депутат должен будет показать, насколько правильным было его предложение, насколько необходимым для его избирателей. Последним предоставляется возможность оценить инициативность, трудоспособность своего депутата и в случае его выдвижения в Парламент страны сделать для себя выводы - поддерживать его или нет.

Дамы, вперед!

Не могу не отметить, что с удовольствием вижу среди кандидатов представителей прекрасного пола. Это отлично! У проблем города и районов своя особая специфика. Во многих случаях именно женский взгляд на решение вопроса будет самым точным и самым актуальным. Кроме того, своим присутствием на заседаниях собраний они станут сдерживающим фактором - исключат переход на откровенное хамство и разнузданность среди мужской части депутатского корпуса. Я знаю, о чем пишу. Иногда страсти, в особенности по финансам, были такими запредельными, что многие народные избранники могли себе позволить переходить на уличный сленг, на площадную брань. Вот когда брошенный девушкой платок должен будет сыграть дисциплинирующую роль.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.