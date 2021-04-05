Три масти идущих к власти: к выборам в органы местного самоуправления в Абхазии

Наала Мукба, Sputnik

Стук в дверь, и в руках у меня очередная глянцевая бумажка, а на ней красуется новоиспеченный кандидат в депутаты Горсобрания. Из года в год избирательная кампания пугает все больше. Баллотироваться начинают люди, многих из которых ты знаешь лично и понимаешь, что им до Горсобрания, как от земли до неба. А для чего вообще столько денег тратить на эту пустую макулатуру, которую в общем-то мало кто читает, да и содержание ее, мягко говоря, так себе.

Что там можно узнать из этих бумажек? Например, сколько лет, замужем или женат, счастье, если есть образование, и об этом гордо заявлено, но рядышком будет "временно безработный", и таких немало. Вроде специалист, но почему-то не востребован в стране, и вот есть такой шанс поработать на благо общества в представительном органе.

Немного странно, когда человек, к примеру, в 25-30 лет, в расцвете физических и духовных сил сидит без работы. Сейчас камни полетят в меня - в Абхазии серьезная проблема с безработицей. Так вот, отвечу тем, кто в этом уверен: каким-то образом наемные работники из разных стран приезжают в республику на заработки и, кстати, около 600-700 миллионов рублей в год высылают своим семьям, и это только официальные переводы. Я убеждена, при желании заработать хоть какие-то деньги в Абхазии можно, другое дело, что кресел руководителей и чиновников на всех не хватает.

Бывают, конечно, случаи, что и образование, и наличие работы не показатель. Помогли диплом купить, на работу родственники устроили, одели, обули, и вот уже очередная история успеха по-абхазски. Но все же обстоятельства меняются, как мне кажется. Если есть интеллект и желание учиться, в век интернета знания стали еще доступнее и для саморазвития появилось огромное количество ресурсов. Тут ключевые слова "желание" и "интеллект".

Но если в 30 человек нигде не смог реализовать свой потенциал, тогда уж меня очень пугают эти люди, готовые взять на себя ответственность за наше общее благо, свою-то жизнь еще устроить не успели, а спешат нас осчастливить.

Три масти желающих власти

Я бы разделила кандидатов на три типа. Первый - "безработные" кандидаты. Выборы в местные органы - шанс получить статус, у нас в обществе это пожизненная приставка - бывший депутат – позволяет решать какие-то вопросы, чаще личные.

А вот второй тип интереснее. О таких людях у нас говорят "жилка есть", их уважают, они зарабатывают, как правило, самостоятельно - есть небольшой бизнес, но он не удовлетворяет их амбиции. В местные органы попасть ведь не так сложно: если тебе 25, пожалуйста. Главное - доказать, что ты вменяемый, то есть справку из психоневрологического диспансера принести и выписку о том, что ты не стоишь на учете в наркологии.

Ну, на буклетик обязательно фото в классическом костюме и с напыщенным видом.

Нынешняя кампания отличается тем, что молодых стало больше. Знакомая, недоумевая, почему некоторые кандидаты без опыта и знаний решили баллотироваться, рассказала о том, что один из кандидатов был ее одноклассником и несколько лет подряд его оставляли в школе на второй год, с трудом одолел 11 классов. Но парень уверен в себе, и этому можно только позавидовать.

Уже несколько лет в журналистике, а все еще "синдром самозванца" преследует.

"Дорогу молодым" - прекрасный лозунг, да и на собственном примере многие знают, как ревностно "опытные" люди относятся к своим тепленьким местам, не уступая их молодым специалистам. Прекрасно, когда молодежь приходит с багажом, новыми знаниями, с желанием изменить мир к лучшему. Но образ нынешних депутатов далек от идеала. Местное собрание – не школа и не институт, здесь место не теоретикам, а практикам.

Ну и, наконец, о третьем типе. Они, как алмазы, их очень мало. Для нас избирателей они бесценны, они наша надежда. У этого типа здоровые амбиции - желание попробовать себя в политике, управлении, законотворчестве. У них есть опыт, при этом такие кандидаты понимают ответственность, которая на них возложена. Но, как говорится, "не сотвори себе кумира", идеальных кандидатов, как и идеальных людей, нет. В любом случае надо помнить, что кого выберем, с тем и будет жить ближайшие четыре года, именно столько длятся полномочия депутатов местных органов власти. И у них свободный мандат, то есть за все эти пламенные обещания они отвечать перед нами не обязаны. Так что давайте искать алмазы.

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