Битва "красных" и "белых": будущее Абхазии в многоцветье политической палитры

В годы послевоенного лихолетья я и мои друзья много свободного времени проводили сидя на лавочке, которая еще с восьмидесятых стояла на углу улиц Джонуа и Лакоба. Это наша своеобразная дань памяти этому легендарному месту, где собирались ребята, которых знали в народе, как парней с "Абхазского двора" или даже "угловых". Сидели подолгу, общались, делились новостями.

Иногда к нам подъезжал один наш близкий знакомый, который в свои студенческие годы был нашим соседом. Уже потом судьба его занесла, образно говоря, на самую близкую орбиту к солнцу. Соответственно, он обладал информацией прямо "оттуда", из первых уст и самой свежей. И, конечно, он нам все рассказывал. Или почти все.

Новости были разные, порой угрожающие, но, как правило, с оптимизмом на будущее. Выглядело это приблизительно так - вот сейчас есть угрозы со стороны врага о возобновлении войны, о возможных терактах, о финансовом кризисе, но все будет хорошо. Осталось совсем немного, надо набраться терпения, выждать, и все наладится. Все необходимое для этого сделано, с сильными мира сего обговорено, то бишь не сегодня, так завтра наступит светлое будущее. Ну, как такому не радоваться? И мы даже благодарили нашего знакомого, что нашел время и поделился столь обнадеживающими перспективами. Но время шло, а ситуация не особо менялась. Может, она и не становилась совсем плохой, но уж точно не такой, как нам обещали.

Самое интересное, что этот наш добрый пророк подъезжал к нам с периодичностью раз в месяц-полтора и снова, и снова одно и то же. Начинал с плохого, а после того, как сгущал краски до максимума, завершал речь практически одинаково. Типа, не переживайте, все образуется, только потерпите.

Цветные пророки

С тех пор прошло два десятка лет. Много воды утекло. И времена поменялись. Мы с нашей лавочки переместились в другие места, в другое измерение, повзрослели, поседели. Но вот пророки остались. Условно назовем их "красными" и "белыми". Почему так? Да просто потому, чтобы хоть как-нибудь их различать. По сути и содержанию они практически не отличаются. У абхазов есть меткое слово, которое точно характеризует таких (а́иԥшқәа - прим. ред.). Если постараться перевести дословно, то звучит оно приблизительно так - "одинаковые", "совсем похожие". На русском это звучит очень просто, а вот абхазу это слово говорит о многом. Тут серьезный философский подтекст заложен, и он негативный. Народная мудрость такова, что никакие ухищрения не помогут, и с убийственной точностью распознаются эти, которые "одинаковые".

Но вот что интересно. "Красные" сменяют "белых". "Белые", перегруппировавшись, свергают "красных". Проходит время, "белые" совершают ошибки, вязнут в болоте, а тут "красные", которые не дремлют, не упускают своего шанса, и теперь они на коне. А в чем, собственно говоря, смысл битвы "красных" и "белых"? В том, чтобы получить монополию на трансляцию народу той самой правды о проблемах и невзгодах, но с обязательной доброй развязкой? Причем оптимистичный прогноз возможен только при том, что у руля мы – "красные" или, наоборот, теперь здесь мы – "белые"? Ключевое тут – "мы у руля". Только мы должны распределять блага, должности, ездить на служебных автомобилях, летать бизнес-классом в командировки и многое другое.

Новые краски в палитру

Я лично убежден, что зацикливание на этих двух цветах ни к чему хорошему нас не приведет. Пора бы всем понять, что надо использовать всю гамму красок. И самим "красным" и "белым" надо свыкнуться с тем, что даже черный цвет бывает лучше красного, а зеленый куда насыщенней белого. Нет и не может быть монополии на власть. Только так от простых увещеваний, пустых обещаний и демагогии мы сможем продвинуться вперед к конкретным делам и действиям. И времени у нас не так много.

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