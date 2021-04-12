Битва "красных" и "белых": будущее Абхазии в многоцветье политической палитры

В годы послевоенного лихолетья я и мои друзья много свободного времени проводили сидя на лавочке, которая еще с восьмидесятых стояла на углу улиц Джонуа и Лакоба. Это наша своеобразная дань памяти этому легендарному месту, где собирались ребята, которых знали в народе, как парней с "Абхазского двора" или даже "угловых". Сидели подолгу, общались, делились новостями.
Иногда к нам подъезжал один наш близкий знакомый, который в свои студенческие годы был нашим соседом. Уже потом судьба его занесла, образно говоря, на самую близкую орбиту к солнцу. Соответственно, он обладал информацией прямо "оттуда", из первых уст и самой свежей. И, конечно, он нам все рассказывал. Или почти все.
Новости были разные, порой угрожающие, но, как правило, с оптимизмом на будущее. Выглядело это приблизительно так - вот сейчас есть угрозы со стороны врага о возобновлении войны, о возможных терактах, о финансовом кризисе, но все будет хорошо. Осталось совсем немного, надо набраться терпения, выждать, и все наладится. Все необходимое для этого сделано, с сильными мира сего обговорено, то бишь не сегодня, так завтра наступит светлое будущее. Ну, как такому не радоваться? И мы даже благодарили нашего знакомого, что нашел время и поделился столь обнадеживающими перспективами. Но время шло, а ситуация не особо менялась. Может, она и не становилась совсем плохой, но уж точно не такой, как нам обещали.
Самое интересное, что этот наш добрый пророк подъезжал к нам с периодичностью раз в месяц-полтора и снова, и снова одно и то же. Начинал с плохого, а после того, как сгущал краски до максимума, завершал речь практически одинаково. Типа, не переживайте, все образуется, только потерпите.
Цветные пророки
Но вот что интересно. "Красные" сменяют "белых". "Белые", перегруппировавшись, свергают "красных". Проходит время, "белые" совершают ошибки, вязнут в болоте, а тут "красные", которые не дремлют, не упускают своего шанса, и теперь они на коне. А в чем, собственно говоря, смысл битвы "красных" и "белых"? В том, чтобы получить монополию на трансляцию народу той самой правды о проблемах и невзгодах, но с обязательной доброй развязкой? Причем оптимистичный прогноз возможен только при том, что у руля мы – "красные" или, наоборот, теперь здесь мы – "белые"? Ключевое тут – "мы у руля". Только мы должны распределять блага, должности, ездить на служебных автомобилях, летать бизнес-классом в командировки и многое другое.
Новые краски в палитру
Я лично убежден, что зацикливание на этих двух цветах ни к чему хорошему нас не приведет. Пора бы всем понять, что надо использовать всю гамму красок. И самим "красным" и "белым" надо свыкнуться с тем, что даже черный цвет бывает лучше красного, а зеленый куда насыщенней белого. Нет и не может быть монополии на власть. Только так от простых увещеваний, пустых обещаний и демагогии мы сможем продвинуться вперед к конкретным делам и действиям. И времени у нас не так много.
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