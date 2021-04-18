Зачем встречаться с Байденом

Сначала президент США Джо Байден называет российского президента Владимира Путина убийцей (в ответ следует пожелание здоровья и отзыв российского посла из Вашингтона), потом происходит нагнетание ситуации вокруг "угрозы российского вторжения на Украину", затем президент США звонит Путину и предлагает встретиться в ближайшее время, а на следующий день подписывает указ о новых санкциях против России, пишет Петр Акопов для РИА Новости.

После этого Байден выходит к прессе и говорит о своем нежелании "запускать очередной цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией", о том, что у США есть заинтересованность в работе с Россией и вообще он хочет стабильных, предсказуемых отношений, для налаживания которых им с "президентом Клутиным... Путиным" нужно встретиться летом где-нибудь в Европе. Занавес.

Не смешно? Конечно — но, честно говоря, смеяться тут не над чем, даже над оговорками Байдена шутить уже неинтересно. Но неправильно и представлять дело так, что в Вашингтоне не знают, что делать с Россией, вот и пробуют то сладкое, то соленое, прибегая к методу кнута и пряника. Нет, в Белом доме и окрестностях не дураки сидят — у них есть достаточно четкое представление о том, чего они хотят добиться, в том числе и на российском направлении.

Есть ли у них для этого возможности, и насколько правильна стратегия с точки зрения американских интересов (а это уже напрямую зависит от адекватности оценки положения США в мире)? Нет — но понимание этого важно для Кремля в стратегическом плане, а в тактическом смысле сейчас интересно другое: как Путину реагировать на произошедшее? Или еще проще — идти ли сейчас на встречу с Байденом?

Казалось бы, переговоры сейчас действительно нужны американцам больше, чем нам, отсюда возникло даже предположение, что своими разнонаправленными действиями Байден сознательно подталкивает Путина к согласию на встречу, "принуждает к саммиту". И, мол, поэтому идти на поводу у американцев ни в коем случае нельзя — отказаться и держать паузу.

Американцы действительно не любят, когда им отказывают, в том числе и не соглашаются идти на переговоры. И порой подобная тактика вполне оправданна — так давно уже ведут себя Иран и КНДР. Северная Корея после очередных недружественных действий США (и отсутствия каких-либо движений с их стороны по ослаблению санкций) уже год не идет ни на какие контакты с американцами. И вовсе не из-за карантинных ограничений по коронавирусу.

Иранцы не раз отказывались от прямых контактов с американцами — в том числе на высшем уровне. Это достойная, разумная и, главное, совершенно оправданная линия поведения — но именно для этих конкретных стран в контексте их отношений со Штатами. В случае с Россией масштаб и контекст другие.

Дело даже не в том, что Путин сам первый предложил Байдену встретиться, хотя это и было сделано в форме ответа на скандальное интервью и включало в себя предложение провести дебаты в прямом эфире. Путин готов говорить с кем угодно — ничего личного, только интересы страны.

А каковы они сейчас у России? Договориться с Америкой о смягчении конфронтации? Найти общий язык по какой-нибудь из важных региональных проблем — Ближний Восток, Афганистан, иранская ядерная сделка, ракетно-ядерная программа КНДР? Обозначить красные линии для американцев на украинском направлении?

Нет — это все задачи локальные. На иранском направлении Москва сделала для соглашения с участием США максимум возможного еще в 2015-м — и никоим образом не будет давить на иранцев сейчас. По корейскому вопросу вообще ничего сделать невозможно, и речь даже не о том, чтобы убедить Кима отказаться от ракетно-ядерной программы (это в принципе нереально), а о самом простом, о разговорах-переговорах. До тех пор пока Штаты не согласятся на ослабление санкционного давления на Пхеньян, не будет даже возможности для каких-либо переговоров с участием КНДР.

Попытаться договорится с американцами о "Северном потоке — 2"? Бесполезно, да и зачем, если европейцы вполне успешно справляются (и справятся) с задачей отстаивания своих собственных интересов.

Украина? Но тут невозможно пока что никакое, даже относительное, согласие — пока в Вашингтоне не поймут, что дразнить Россию атлантизацией Украины — это самый лучший способ еще быстрее потерять незалежную.

Поговорить с Байденом про Китай? Послушать его рассказы о том, как Китай опасен для России и что вот Брежнев понимал это (у Байдена, который никогда не встречался с Брежневым, хватит ума рассказать об этом Путину)? Чтобы потом посмеяться над этим вместе с Си Цзиньпином.

Но все эти проблемы, при всей их важности, не повод для встречи с Байденом. Куда важнее чисто человеческий интерес: все-таки для Путина это уже пятый американский президент, а все их очное знакомство сводится пока что к одной не слишком продолжительной (и очень неудачной) для Байдена встрече десять лет назад. И хотя Байден тогда дал Путину хорошую возможность для анализа своей личности, но подобных впечатлений никогда не бывает много. А они очень важны — не для коллекции характеров мировых лидеров, а в практической работе на мировой арене.

Геополитическая стратегия России, наша внешнеполитическая игра — вот что делает встречу в верхах желательной. Россия не просто претендует на участие в формировании мировой системы XXI века — она уже активно этим занимается. Причем не играя по американским правилам (как все еще мерещится нашим горе-патриотам, постоянно стонущим о том, что власть не может не то что отстаивать, но даже и сформулировать наши национальные интересы), а выстраивая принципиально новый каркас многополярного мира.

Да, мы работаем над этим вместе с Китаем — но наши интересы тут полностью совпадают. Да, мы очень внимательно анализируем действия США и реагируем на них — но как может быть иначе в ситуации, когда именно аккуратная деконструкция мира по-американски и является ключевой задачей всех ревизионистских (с американской точки зрения) сил?

Байден прав в том, что Россия вмешивается в американские дела — вот только не в выборы. Кстати, спорить на эту тему с "вашингтонским болотом" бесполезно: для его обитателей это давно стало важнейшим элементом как внутриполитической, так и внешнеполитической стратегии. Причем, по большому счету, куда более выгодной для нас в глазах мирового общественного мнения — ведь России создают имидж сверхвлиятельной державы, не только теснящей уходящего гегемона на мировой арене, но и подрывающей его изнутри.

Да, Россия действительно вмешивается и "нарушает интересы США" — вот только речь идет об их глобальных интересах, об их самопровозглашенном праве "пасти народы". Которое Штаты уже не могут нести не только морально (речь не о недоверии к ним в остальном мире — их это не волнует, речь о собственном отношении американцев к своей всемирной миссии), но и физически. Россия, будучи куда слабее Америки материально (не только экономически), тем не менее обладает одним важнейшим преимуществом.

Она на правильной стороне истории — то есть выстраивает свою тактику, исходя из стратегически предопределенных тенденций развития мирового баланса сил и всей глобальной архитектуры. По сути, Россия выступает как лидер перемен, как главный направляющий всего процесса демонтажа недостроенной вавилонской башни атлантического миропорядка. И в этой роли есть смысл встречаться хоть с Байденом, хоть с Камалой Харрис, хоть с любым представителем самого сильного в мире, но обреченного "града на холме".

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