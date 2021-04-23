У красной черты: немного о виртуальном общении

Наверняка каждый из нас знаком с человеком, который является приемным сыном или дочерью. Меня всегда поражало, что это знают все вокруг, даже самые большие сплетники, но об этом не знают сами дети. За исключением тех случаев, когда усыновляли детей уже в сознательном возрасте. Как среди молодого поколения, так и среди взрослых всегда была какая-то красная черта, через которую никто не переходил. Это было табу, это было моветоном, и это соблюдалось. Я привел самый простейший, но очень показательный пример.

Стали ближе, но дальше

Двадцать первый век ознаменовался приходом в нашу жизнь интернета. А это не только новые технологии, информационный поток, но и социальные сети. Вроде бы что плохого, что появились новые коммуникации, и стало доступным и возможным пообщаться с близкими и родными, с друзьями и товарищами, да и с совсем незнакомыми людьми. Смышленые, продвинутые бизнесмены быстро смекнули, что на организации комфортных мессенджеров можно здорово заработать - и на нас свалились фейсбуки, инстаграмы, одноклассники, вконтакте и многие другие. И хорошо! Число пользователей соцсетей в мире уже миллиарды.

Напряжение в сети

Соответственно, появились определенные правила пользования, которые исходят от самих разработчиков. Но я сейчас не о них. Мне хочется порассуждать о тех негласных канонах, которые должны быть в процессе общения. Ведь теперь у нас появилась не просто возможность наблюдать за происходящим, просматривать беседы, но и самим участвовать в этом, высказывать свое мнение. Но будь добр, не переходи границы, те самые красные линии.

Общедоступность отнюдь не означает вседозволенность. Особенно в раж входят те люди, которые пользуются возможностью анонимности. Про анонимов много сказано, не особо хочется опять мусолить эту тему. Хочу о реальных людях.

Это нигде не написано, но это надо знать, что, к примеру, если человек озвучил свои мысли, упаковал их в пост и выдал на своей странице, то с этим надо считаться. Аккаунт человека - это его маленькая личная территория. Он не влез в группу, не издал статью в газете, не выступил на телевидении, он просто поделился тем, что у него на душе, если хотите, выставил мысли напоказ, открыл вам доступ. Смотрите, читайте, не соглашайтесь, высказывайте свое одобрение, но не оскорбляйте. В конце концов, если вас совсем коробит изложенное, проигнорируйте. А если автор вообще вас бесит, то есть заветная кнопочка - "заблокировать".

Из моего опыта общения в соцсетях сделал много выводов. И один из главных, что переход на личность - это момент, когда у тебя закончились аргументы, и у тебя недостаток воспитания до такой степени, что ты позволяешь себе обсуждать, осуждать и даже вскрывать некие, пусть даже, скандальные подробности из биографии человека, его природные недостатки.

Особенно часто я с таким отношением к собеседникам сталкивался при общении с заингурскими товарищами. Самая болезненная тема и для них, и для нас - это взаимоотношения наших государств на протяжении веков. Как только у них исчерпывался стандартный набор искаженных фактов из истории, когда каждый из них мне удавалось аргументированно опровергнуть, то сразу получал злобную тираду: "Ах ты, такой-сякой, а у тебя фамилия менгрельская! Ты предатель, перебежчик, изменник!" Естественно это заканчивалось перемещением собеседника в черный список. И в нем у меня уже около пятисот человек. Но с ними все понятно. Для них это некая норма поведения. Хуже когда такие моменты позволяют наши сограждане, наши соседи, наши коллеги, наши близкие и знакомые.

Страсти по патриотизму

Особенно страстно и необузданно себя ведут некоторые, когда речь идет о столь высоких материях, как патриотизм. То ли это весеннее обострение, то ли это такая реакция на невзгоды, связанные с отключениями света и подачей воды, но в обсуждениях на эту тему многие теряют, как принято говорить, берега.

Неужели они правда думают, что, замесив в грязь собеседника, выискивая сложности его происхождения, взвешивая его на весах, замеряя в объеме, они станут больше, чем есть на самом дел, любить Родину? Пусть даже человек оступился, ошибся. Спокойно, доходчиво укажи ему на это. Не выходи за рамки дискуссии, не переходи на хамство и оскорбления. Я вижу в этом некую неуверенность в себе, страх. Может, они так прикрывают собственную ущербность?

Очень хочется верить, что это такой этап развития и мы уже полпути прошли. Правильное, тактичное, деликатное общение все же станет нормой поведения.

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