Опасные игры: на кого "бутылочка" укажет в следующий раз

Наше общество опять лихорадит. И опять это связано с мировой паутиной - интернетом. Со скоростью света и в геометрической прогрессии с телефона на телефон передают скандальный ролик с участием молодежи, которая решила поиграть "в бутылочку", пишет колумнист Sputnik.

Алексей Ломия, Sputnik

Рассказывать о том, что это за игра, о ее подробностях и личностях игроков не буду. О ее несоответствии нашему менталитету и о моральных устоях участников такого фривольного развлечения тоже промолчу. Просто потому, что не хочу петь в общем хоре людей, которые, как говорится, считают себя большими католиками, чем Папа Римский.

Разоблачение обличителей

Меня в этой истории больше всего волнуют два момента. Один из них - это почему в этом мире всегда находятся нехорошие людишки, в том числе среди близких друг другу, которые подленько сливают такую интимную информацию в сеть? Что ими движет? На чем основана их мораль? Судя по обсуждаемому ролику запись велась не с секретных гаджетов Джеймс Бонда. Более того, оператор снимал с ведома участвующих и, скорее всего, даже с их одобрения. Будем надеяться, что они позволили ему снимать для хайпа, но все же для просмотра внутри компании. Очень надеюсь. Если они сами спровоцировали слив, то это уже совсем другая история и другой, не побоюсь этого слова, диагноз. Отвратительно, что обязательно находятся люди, которые получают от таких "разоблачений" какое-то ненормальное удовольствие. Наверняка ролик вбросили не в воспитательных целях, а просто чтобы напакостить, навредить, возможно, отомстить. Причин может быть много, даже глупость и, может быть, это самый невинный вариант.

Паталогическая страсть

Другой момент, достойный анализа в этой истории - это восприимчивость нашего общества к разного рода чернухе. Просто патологическая страсть какая-то. Что за непреодолимое желание копаться в чужом грязном белье? Что за полное отсутствие брезгливости? Неужели столь жизненно необходимо впитывать как губка сплетни отовсюду и из любого источника?

Наблюдая со стороны, раз за разом убеждаюсь, что это уже какая-то одержимость нашего общества. Это единственное, что точно может отвлечь народ от политики. Я даже поймал себя на мысли, что может кто-то намерено раздувает такого рода скандалы, чтобы отвлечь людей от насущных, злободневных проблем.

Хочется верить, что последнее - это плод моей воспаленной фантазии, но и исключать такое тоже нельзя, если учесть, что такие "пощечины общественному вкусу", сопровождаемые непременным эмоциональным накалом возникают с какой-то завидной частотой.

Так и хочется закричать: "Народ! Оглянитесь вокруг! Посмотрите в каком благодатном крае мы живем! Обратите внимание на красивую природу, величественные горы, неповторимое море! Наслаждайтесь мягким комфортным климатом! Зачем вам эта грязь?!"

В этом мире все переменчиво, и все может случиться с каждым. Не зарекайтесь. Помните мудрые слова - "никогда не говори никогда". Ведь может случиться так, что очередную «бутылочку» кто-то обязательно раскрутит, и, когда сила инерции покорится силе притяжения, и горлышко укажет на вас, уже ничему не удивляйтесь.

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