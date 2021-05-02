Закрыть Америку: почему Штаты опускают железный занавес

Америке придется уйти и из сферы российских жизненных интересов, и из китайской зоны влияния — хоть с заклинаниями про свою непобедимость, хоть без них. Вопрос только в том, какой ценой

Американское посольство в одностороннем порядке прекратило выдачу виз в России — то есть символически опустило железный занавес между странами. Многим это напомнило годы холодной войны, причем если тогда сложно было получить внутреннее разрешение на выезд из СССР в Америку, то теперь, наоборот, закрыли въезд сами американцы. Старые и недобрые времена, отмечает автор РИА Новости Петр Акопов.

"Капиталисты считают, что коммунизм не может соперничать с миром капитала. Но капиталистам не победить, будущее за нами. Коммунизм выиграет. И будущее принадлежит коммунизму... Ничто не выше наших возможностей. Вместе мы сможем сделать все что захотим".

Нет, это не выступление генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева 40-летней давности, на XXVI съезде партии. Это чуть переделанная цитата из выступления президента Джо Байдена перед американским конгрессом на этой неделе. Да, в ежегодном обращении к парламенту президент США не говорил о коммунизме и капитализме — он говорил об автократии и демократии. Но суть от этого не меняется: речь идет о соперничестве двух систем. И самое главное — о потрясающей убежденности вождей одной из них в своей исторической правоте.

В приведенной выше цитате я просто заменил слово "автократия" на "капитализм", а "демократия" — на "коммунизм". Почему не наоборот? Ведь куда логичней, кажется, обратная замена: американцы сейчас называют автократическими режимами Россию и Китай, то есть тех, кого раньше называли коммунистами (а Китай и не отказался от марксизма-ленинизма), а себя считали и считают капиталистами и демократами.

И Байден, естественно, защищал демократию и Америку (в его понимании это синонимы — даже большие, чем коммунизм и СССР для советских вождей): "Автократы считают, что демократия в XXI веке не может соперничать с автократией... Автократам не победить, будущее за нами. Америка выиграет. И будущее принадлежит Америке".

Так зачем же изображать президента США борцом с демократией и капитализмом, зачем менять местами идеалы? Затем, чтобы подчеркнуть то, что Брежнева и Байдена объединяет идеологическая матрица, пафосная уверенность в правильности своих представлений о мироздании, несмотря на то, что все уже предопределено, взвешено и отмерено. Америка надорвалась.

Нет, СССР в 1981 году вовсе не был приговорен к смерти через десять лет — необходимые реформы могли быть проведены грамотно и успешно, а не так, как при Горбачеве. Но он должен был меняться.

США 2021 года тоже не обречены на гибель в 2031-м — системный кризис может быть растянут во времени, приторможен, а некоторые верят в то, что и преодолен.

Но нынешние Штаты, материально гораздо более сильные, чем тогдашний СССР, находятся в куда более тяжелом положении: на них давят сразу две проблемы, которые они не хотят не только решать, но даже признавать.

Груз мирового лидерства, точнее, что еще хуже, претензий на глобальное господство — при всей мощи и амбициях СССР, никто из советских вождей после Ленина не претендовал на мировое господство (да и он не мыслил национальными категориями). И упорное нежелание элиты отказаться от идеологии мессианства, уверенности в своем моральном превосходстве и праве пасти народы. И все это на фоне того, что собственный народ все меньше верит и в глобальную миссию своей страны, и в нее саму, то есть теряет доверие к собственной элите.

Именно отказ большей части элиты от пересмотра этих двух тесно связанных позиций и загоняет Америку все глубже в кризис, потому что она не может адекватно оценивать ни саму себя, ни меняющийся мир. Идеология "избранного народа" в "сияющем граде на холме" мешает.

Конечно, речь не обо всей американский элите. Дональд Трамп как раз и пытался изменить США — чтобы увести их с гибельной траектории. Но глобалистски настроенный истеблишмент лишил его власти, чтобы и дальше вести американский народ к светлому будущему.

"Америка — это идея, причем самая уникальная в истории: мы все созданы равными. Мы такие и не можем уйти от этого принципа. В этом и заключается американская идея... В миг, когда наши противники думали, что мы разбредемся и проиграем, мы объединились. Мы объединились. Со светом и надеждой мы собрали новую силу, новую решимость, чтобы выиграть соперничество XXI века... Всем мировым лидерам, с кем я встречался за эти годы, я всегда говорил: никогда нельзя ставить против Америки — никогда. И это справедливо и поныне".

И это тоже Байден — уверяет сограждан, что они сплотятся и отстоят лидирующие позиции Штатов в мире в XXI веке. Но нет сплочения, да и не лидерства хочет Вашингтон, а гегемонии, какими бы словами не называл ее. То, что мир отвергает американские претензии, Байдену кажется всего лишь следствием непонимания человечеством своего светлого будущего: ну как же можно быть против демократии и производной от нее глобализации? Это всего лишь временные трудности на пути прогресса, это естественное сопротивление уходящего уклада, автократического устройства власти во всех этих Россиях и Китаях. Но ничего, учение демократического либерализма всесильно, потому что оно верно, — примерно такими мантрами успокаивает себя американский истеблишмент. Не желающий признать очевидное: Америка проиграла.

Нет, конечно, идеологические заклинания не отменяют самых жестких и циничных методов борьбы за сохранение своего положения в мире, да и накачивать мускулы Вашингтон не перестает. Но никакие стероиды не изменят объективный ход вещей: США будут с каждым годом все больше и больше сдавать позиции. И чем громче при этом они будут кричать о своем праве на глобальный контроль и на сдерживание противников, тем быстрее будет происходить этот процесс.

Вот и сейчас Байден сообщил, что, хотя Китай настроен стать самой значимой и влиятельной державой мира, он дал понять Си Цзиньпину, что приветствует конкуренцию и не ищет конфликта. Способно ли это успокоить китайского лидера? Конечно, нет — потому что "еще я сказал президенту Си, что мы сохраним мощное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, как с НАТО в Европе. Но не чтобы начать конфликт, а чтобы его предотвратить".

Да, точно: именно этого китайцам не хватало для полного понимания американской стратегии — как в Европе, как в НАТО. То есть Китай будут сдерживать так же агрессивно и жестко, как и Россию, в том числе пытаясь разыгрывать тайваньскую карту точно так же, как и украинскую. Это называется конкуренция по-американски — мы играем в зоне ваших жизненных интересов, мутим воду, провоцируем вас, давим на вас, чтобы вы думали только о защите.

Каков будет ответ Китая? Пекин просто продолжит наращивание вооружений с упором на строительство Военно-морского флота, чтобы физически превзойти американцев и по этому показателю. Автократы или демократы? Авианосцы в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море — вот что имеет значение.

Америке придется уйти и из китайской зоны влияния — хоть с заклинаниями про свою непобедимость, хоть без них — и из сферы российских жизненных интересов. Вопрос только в том, какой ценой.

Уверенность в своей богоизбранности — это, конечно, врожденное качество американской элиты, но плохо, когда отказывает чувство самосохранения. Понятно, что у Штатов еще есть запас прочности, но пытаться мобилизовать американцев заклинаниями про демократию, в которую они сами уже не верят, и страшилками про угрозу и вызов от бывших "красных", переименованных в автократов, — это откровенно проигрышная стратегия. И "ставить против Америки" в этой ситуации будут еще больше и чаще — во всем мире.

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