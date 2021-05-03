Запад готов вернуться к нормальной жизни, только возвращаться некуда

В понедельник 3 мая в Лондоне начинается трехдневная серия встреч глав МИД стран "Большой семерки". Это станет первым очным мероприятием такого рода за два года.

Помимо собственно руководителей внешнеполитических ведомств G7, в столице Великобритании ожидают главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб очертил круг вопросов будущего обсуждения — в частности, "противодействие новым глобальным угрозам, защита дипломатии, защита прав человека, меры по борьбе с изменением климата и условия восстановления после пандемии". Он особо акцентировал внимание на инициативе по разработке "механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России".

Впрочем, было бы ошибкой считать, что именно Россия станет наиглавнейшей темой обсуждения министров "Большой семерки". Приглашение представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН прозрачно намекает, что происходящее в этой части света тревожит Запад ничуть не меньше.

Хуже того, первый после двухгодичного перерыва очный саммит в формате G7 проходит в условиях, которые лучше всего характеризует поговорка "куда ни кинь — всюду клин": за прошедший период для Запада нет улучшений ни в одной сфере и ни в одной проблеме.

Россия в этом смысле служит просто самым интересным и ярким примером произошедшей трансформации и общего мирового тренда, а не неким уникальным исключением из правила.

За последние месяцы общим местом стало утверждение, что отношения Москвы с Западом находятся на низшей точке за очень многие годы, — и это правда.

В дипломатической сфере развернута настоящая война с взаимными высылками сотрудников посольств и приостановкой выдачи неиммиграционных виз.

Громкие обвинения в адрес России вновь впечатляют разнообразием: от преступлений ее суперагентов широкого профиля (киллеры-ликвидаторы и диверсанты-взрывники в одном флаконе) до наличия у нее космического супероружия.

Официальная риторика становится все более жесткой. Жозеп Боррель возмутился — использовав такие эпитеты, как "неприемлемо" и "лишено каких-либо юридических оснований", — пополнением Москвой черного списка, что было ответом на введенные ЕС санкции. А Европарламент, как и обещал, принял резолюцию с призывом об остановке "Северного потока — 2", а также об отключении России от платежной системы SWIFT в случае, если "военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину". А буквально вчера Штаты заявили о "подрывных и смертоносных действиях России".

Уровень нынешней политической эскалации и медийной русофобии едва ли не превосходит тот, что наблюдался в 2014-2015 годах, когда в определенные моменты казалось, что Запад и впрямь пойдет на самые радикальные меры в своем давлении на Россию.

Однако, как все помнят, в тот момент он не решился на них, после чего на несколько лет уровень напряженности в отношениях западных столиц с Москвой заметно снизился и сотрудничество стало быстро восстанавливаться, хотя формально общий антироссийский фон сохранялся и отдельные громкие скандалы случались.

Тогда это изменение породило надежды, что по ту сторону границы — особенно в Европе — осознали бесплодность своих усилий и неизбежность партнерских отношений с Россией.

Текущие события явственно свидетельствуют, что те надежды были не более чем иллюзиями. На самом деле Запад ничего не понял и ничему не научился — во всяком случае, он прочно забыл уроки, неоднократно преподанные ему Россией в предыдущие исторические эпохи.

Судя по всему, истинной причиной, по которой западный мир во второй половине 2010-х пошел на смягчение эскалации в отношениях с Москвой, стали сиюминутные тактические выгоды и, главное, стратегический расчет, строившийся на уверенности, что время работает на него, что однажды Россию удастся додавить, добившись ее капитуляции.

Вот только этот расчет на деле оказался стратегическим просчетом, потому что в переживающем системный кризис и быстро меняющемся мире время работает не на Запад, а против него — в пользу России, Китая и других его оппонентов.

Собственно говоря, результат той ошибки ныне и можно наблюдать. Именно она объясняет противоречивость и местами прямо-таки абсурдность политики "Большой семерки", когда медийно-политическая эскалация с ее стороны не влечет за собой по-настоящему резких и чувствительных для России шагов (какими были, например, секторальные санкции в 2014-м).

Причина очевидна: теперь подобные меры еще более бессмысленны, чем были тогда, поскольку за прошедшие годы Россия радикально усилила устойчивость собственной системы и способность к автономному функционированию. Что толку теперь отрезать Москву от SWIFT, если это позволит ей в полную силу запустить уже работающую отечественную систему финансовой коммуникации?

С похожими проблемами Запад сталкивается практически по любому внешнеполитическому направлению — и это не считая резко обострившихся внутренних противоречий и конфликтов.

Последние годы, как и предыдущие десятилетия, западный мир, самым ярким и знаковым символом которого является как раз "Большая семерка", руководствовался глубокой верой в свою историческую правоту — в то, что прогресс и сам неизбежный ход событий в конце концов все расставят по местам. Подразумевалось, что все вернется на круги своя: геополитические ренегаты-выскочки потерпят сокрушительное поражение, а гегемония Запада над миром засияет еще ярче.

История действительно все расставляет по своим местам. Правда, ее видение сильно отличается от того, в которое столь истово верили США, Европа и их сателлиты в других частях света.

Теперь же все более актуальным становится вопрос, что они будут делать, когда их вера под неумолимым воздействием реальности окончательно иссякнет.

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