Выдавить Москву отовсюду: чешский демарш обошелся в миллиарды

Пострадало сотрудничество в атомной сфере — чешские власти не допустили "Росатом" к тендеру на строительство реактора для АЭС "Дукованы" стоимостью шесть миллиардов евро. И это не первый такой случай. В ситуации разбиралась Галия Ибрагимова для РИА Новости.

Спецслужбы на страже АЭС

"Решение Праги нерыночное и политически ангажированное. В первую очередь оно бьет по чешской экономике", — заявили в "Росатоме".

Российские энергетики обратили внимание и на то, что полтора месяца назад от тендера на расширение АЭС "Дукованы" отстранили Пекин. Отказ объяснили рекомендациями западных спецслужб, опасающихся зависимости от китайских технологий. В Москве понимали: постараются оттеснить и "Росатом". Чешские власти намекали, что российской компании позволят участвовать только в субподрядах. По тем же мотивам: рекомендации спецслужб.

Насколько сведуща западная разведка в вопросах мирного атома, в Праге не уточнили. Но прецеденты уже были.

Так, в 2008-м "Росатом" взялся за строительство в Болгарии новой АЭС "Белене". Завезли оборудование, однако София неожиданно отказалась от проекта. Власти не скрывали, что свернули работу по рекомендации Вашингтона и Брюсселя. Пришлось выплачивать неустойку: 600 миллионов евро. Запад не помог — лишь выразил удовлетворение принятым решением.

В 2009-м Литва со ссылкой на НАТО остановила Игналинскую АЭС, хотя станция могла работать до 2032-го. Сейчас Прибалтика — энергодефицитный регион.

Пока действует Белорусская АЭС, построенная "Росатомом" на границе с Литвой. Ежедневно Вильнюс и Варшава обвиняют Минск в нарушении стандартов безопасности и взывают к МАГАТЭ. Но там повторяют: мирный атом в Белоруссии никому не угрожает.

Место в тендере пусто не бывает

Каждый раз, когда спецслужбы бьют тревогу по поводу российского атомного гиганта, на европейский рынок тут же приходят конкуренты — американская Westinghouse, французская Areva и EdF или южнокорейская KHNP. Так и на этот раз. После отстранения Москвы в тендере на АЭС "Дукованы" остались американцы, французы и южнокорейцы.

Westinghouse готова предложить двухконтурный реактор AP1000. Такие энергоблоки действуют на АЭС в США и Китае, но в Европе относятся к ним настороженно: возводить долго, а использовать крайне непросто.

Франция может построить реактор типа ERP-1600. На это уйдет десять лет и 13 миллиардов долларов. Такие затраты Праге придется окупать еще долго.

Сеул выдвинул проект реактора APR-1400. Этот вариант кажется чехам оптимальным по цене, качеству и срокам ввода в эксплуатацию. Но в мире не так много стран, где действуют устройства подобного типа.

До дипломатического скандала самым удобным для чехов было предложение "Росатома" построить реактор ВВЭР-1200. Весомое преимущество российской госкорпорации — утилизацию отработанного топлива она берет на себя.

Привлекает "Росатом" и тем, что часто предлагает странам кредиты на строительство. Хотя российские инвестиции европейцы тоже воспринимают как потенциальную опасность.

Ситуация не нова. В 2010-м Прага заявила о планах расширить мощности другой АЭС — "Темелин". Тендер выиграла Westinghouse, но проект так и не реализовали. Денег не хватало, а кредиты на строительство американцы не предложили. В 2015-м "Росатом" был готов проинвестировать работу. Президент Милош Земан идею поддержал, но кабинет министров ее отверг.

При этом чешские специалисты признают: опыт работы с советскими реакторами позволил бы быстро освоиться и с российскими. Но власти прислушались к рекомендациям спецслужб, а не к советам физиков-ядерщиков.

Российский атом на границе ЕС

Впрочем, есть и удачные примеры участия "Росатома" в европейских проектах. Так, специалист по ядерной безопасности и энергетике Павел Лузин приводит пример сотрудничества Москвы и Будапешта в атомной сфере.

"В 2014-м Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС "Пакш" пятого и шестого энергоблоков. Никто не вытесняет "Росатом" и из Финляндии. Там мы возводим реактор ВВЭР-1200 на станции Ханхикиви-1", — говорит эксперт.

Отстранение России от участия в чешском тендере он объясняет не только дипломатическим скандалом, обращая внимание и на геополитику.

"Венгрия и Финляндия строят АЭС для собственных нужд, чего не скажешь про Чехию. Страна расположена в центре Европы и граничит с Германией и Австрией. После трагедии на японской АЭС "Фукусима" в 2011-м Берлин и Вена отказались от атомной энергетики. Но это не означает, что они не могут ее закупать у соседей, например в Чехии. Участие "Росатома" в проекте "Дукованы" воспринимают как новую зависимость от Москвы. Учитывая, как США противостоят проекту "Северный поток — 2", вряд ли они допустят появление у немецких границ еще и пророссийской АЭС", — рассуждает Лузин.

Аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий указывает, что планы построить новые АЭС были и у Польши, Румынии, Литвы. Они рассчитывали на помощь США и ЕС, но ни один проект пока не реализован. Зато успешно завершено возведение станций в Турции, Египте, Узбекистане, Армении, Финляндии и Венгрии с участием "Росатома".

"Вытеснение российского гиганта с европейского рынка ядерной энергетики не связано с опасениями в ненадежности технологий. Запад хочет максимально снизить зависимость от России. А атомная станция — стратегический объект, который в среднем строят шесть-семь лет. Сроки эксплуатации АЭС достигают 60 лет. Потом еще десятилетие станцию выводят из эксплуатации. И все это время страна зависима от создателя", — объясняет Баклицкий.

Эксперты подводят итог: Чехия нашла бы способ отстранить "Росатом" и без шпионского скандала. Ведь корпорация связана с государством и ассоциируется с Москвой. Запад таким способом просто выдавливает конкурента — и экономически, и политически.

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