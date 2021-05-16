Сухой остаток: вспоминая антиалкогольную кампанию Горбачева

В Советском Союзе попытки борьбы с пьянством предпринимались не единожды. Одной из них был указ Михаила Горбачева о борьбе с пьянством от 16 мая 1985 года. Колумнист Алексей Ломия рассказывает о том времени в Абхазии и рассуждает, к чему приводят подобные запреты.

Алексей Ломия, Sputnik

Обзваниваем друга друга, назначаем время и место встречи – суббота, у Дворца бракосочетаний, к полудню. Красивая пара. Наши однокурсники поженились на третьем году обучения. Торжественная процедура. Обмен обручальными кольцами. Отгремел марш Мендельсона. И вот вся наша шумная компания в пути. Всем весело, все в приподнятом настроении.

По дороге к ресторану вдруг заезжаем на какую-то квартиру. Еле вместились в просторный зал, так много нас здесь. На столе минимум закусок, но много водки и коньяка. Не теряя времени, самые находчивые начинают разливать горячительное по стаканам. Да-да, я не оговорился, именно по стаканам. Пьем быстро, даже не удосуживаясь произнести тосты. Первый... второй... и на посошок - третий. Теперь точно всем очень весело. Алкоголь быстро осваивает наши организмы.

Гурьбой вываливаем к машинам и едем в ресторан. Тут все шикарно, столы ломятся от закусок. Горячие блюда разносят одно за другим. Все отлично, музыка зажигательная и тамада веселый. Только за столом нет ничего из спиртного. Гости пьют лимонады, соки или "Боржоми". Но нам это уже не важно. Мы под воздействием тех трех стаканов.

До первого столба

Сидим вечерком на съемной квартире у однокурсника. И преферанс расписали. И телевизор посмотрели. Но мы же студенты, нам хочется веселья и иногда выпить. А где взять в это время спиртное? Я проявляю инициативу и иду на улицу, к стоянке такси. Запрыгиваю в первую по очереди машину и говорю таксисту заветную фразу:" Довези меня до первого столба!" При этом я кладу на бардачок красненький червонец. Водитель ничуть не удивляется, заводит машину и едет немного вперед. Через метров тридцать останавливается и достает откуда-то из-под сиденья сверток. Я благодарю и иду к друзьям. Под мышкой у меня бутылка водки, завернутая в газету "Правда".

Вот сколько раз покупал так, всегда была именно эта - самая главная газета коммунистов. Что за скрытый смысл в этом или просто издевка, я так и не узнал.

Почаевничали

Впереди выходные. Решили поехать в бар, на 22-й этаж гостиницы "Спорт". Там приличная обстановка, хорошая публика и музыка самая современная. Были времена, когда нам хотелось потанцевать. Но для смелости надо немного разгорячиться. Перед тем как подняться в бар, спускаемся в ресторан, который в цокольном этаже. Занимаем столик, подзываем официанта и заговорщицки просим принести чай. Официант смекалистый, сразу сообразил какой именно "чай" заказывают кавказцы, моментально приносит заварочник и чашки. Разливаем друг другу полные чашки "чая", тихо произносим : "Ну...будем!". Залпом выпиваем, расплачиваемся и едем наверх. Теперь, после чашки коньяка мы смелее. Веселью быть.

Минеральный секретарь

О чем это я, спросите вы. Я говорю о тех временах, когда Горбачев издал указ о борьбе с пьянством 16 мая 1985 года. По стране резко сократили количество магазинов, где можно было приобрести алкогольные напитки, ограничили по времени продажу спиртного, повсеместно вырубались виноградники, в разы было сокращено производство горячительного.

Все это сопровождалось агитационной работой, пропагандой трезвого образа жизни. Самого Горбачева в народе называли "минеральным секретарем" или "сокиным сыном", так как на застольях пили или минералку, или соки.

Все бы хорошо, но Михаилу Сергеевичу надо было усерднее в школьные годы изучать историю. Сколько раз предпринимались попытки отучить народ пить водку, но всегда это заканчивалось крахом и страшными убытками для бюджета. Всего лишь надо было хорошенько взвесить все за и против.

К сожалению, история полна периодами, когда к власти приходят вот такого рода "трезвые" руководители, которые думают, что резкими и непопулярными мерами они все исправят одним указом или распоряжением.

Может, чтобы войти в историю, чем-то запомниться? Несомненно, ему это удалось и не только это. Развал СССР, наспех выведенные армейские подразделения из стран Варшавского блока и брошенные в степях. Для Запада же он культовая фигура, как никак немцы ему обязаны объединением Германии, а маркетологи будут долго рассказывать на своих лекциях о том, как бывший глава бывшей огромной державы стал лицом рекламы люксовых сумок и сети фастфуда.

Но мы не забудем и то, как из-за этого указа люди пили одеколон, паленую водку, антифриз и прочие денатураты. Умирали, а если выживали, то становились инвалидами.

Правители приходят и уходят, но необдуманные радикальные эксперименты имеют далеко идущие последствия. Народ всегда постарается приспособится, но терпение его не безгранично и не стоит его испытывать на прочность.

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