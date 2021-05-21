Фонтан противоречий: остудить страсти в абхазском обществе

Колумнист Sputnik Абхазия предлагает создать общественный совет по благоустройству и архитектуре. Зачем нужен такой совет и причем тут новый фонтан на набережной Сухума, читайте в материале.

В моем родном Сухумчике появилась новая достопримечательность. Это длинное слово предполагает нечто хорошее, радующее нас, вселяющее оптимизм, положительные эмоции. Я про фонтан на площади имени Багапш.

Алексей Ломия, Sputnik

Но даже тут не все так просто. Поначалу, когда прошла весть, что наконец-то площадь будут приводить в порядок и что объявлен конкурс, все радовались. И конкурс был. И несколько проектов были очень даже креативными, легкими, понятными и, скорее всего, были бы приняты горожанами, да и всеми жителями страны и ее гостями с огромным удовольствием. Но комиссия не утвердила ни один из проектов и продлила конкурс. Возникла пауза, которая непонятно сколько могла продлиться, а площадь так и оставалась бы в плачевном состоянии.

Частное решение

Ситуацию исправил столичный мэр Беслан Эшба. Сам нашел деньги, чтобы не обременять городской бюджет, и поставил на площади фонтан. И вроде бы благое дело, но в обществе, в прессе, и особенно в соцсетях появились мнения "экспертов" различного уровня "компетентности". Естественно, мнения были разные. Кому-то нравилось, кому-то не очень, кто-то вовсе принял проект в штыки и даже предлагал провести референдум.

Хочу высказать свою точку зрения на это событие. Вынужден огорчить кого-то, а может, наоборот - обрадовать, но я, благодаря соцсетям, так и не стал врачом-вирусологом, не претендую на роль специалиста энергетики и не хочу лезть в политику. Могу долго перечислять в чем я некомпетентен, но суть в том, что большим знатоком архитектуры я, увы, тоже не стал.

Поэтому делиться "авторитетным" мнением об эстетике этого фонтана, о его соответствии этому месту просто не рискну. Я лучше предпочту внимательно прислушаться к профессионалам: художникам, архитекторам, то бишь к тем людям, которые вправе делать выводы и замечания в этой области.

Прагматичный взгляд

Соответственно, буду к этому вопросу относиться прагматично. Ни один налоговый рубль на строительство фонтана не потрачен. Уже хорошо. Фонтан, утверждают, сборно-разборный, значит, в любое время его можно будет демонтировать и переставить в другое место. Тоже неплохо. Скептики возразят - мол нет ничего постояннее, чем что-то временное. Не думаю. У нас сильное гражданское общество: потребуют - уберут. В любом случае площадь в ее нынешнем виде намного привлекат

ельнее выглядит, чем она была до появления фонтана. Он стал новой точкой притяжения и для жителей, и для гостей Абхазии. Неужели последнее кто-то будет оспаривать?

Остудить страсти

Мне кажется, что назрела необходимость создания некоего общественного совета по благоустройству и архитектуре, назвать его можно и иначе, не в этом суть. Мне сразу могут возразить, что есть коммунальные службы и профильные госведомства, но я знаю о чем пишу.

Меня не поймет только тот, кто не живет в нашей стране, не дышит нашим воздухом, не держит руку на пульсе происходящих событий. Наше общество, хоть и очень маленькое по численности, но очень неоднородное.

Причем любая тема может стать поводом для брожения. В этих случаях, в силу наших традиций, народ склонен больше довериться общественному мнению, нежели государственным институтам.

Вот как раз для этого и предлагаю создать совет, чтобы при помощи него изучать и мониторить мнение людей по вопросам изменения и утверждения архитектурных решений, перестройки зданий. Вся его работа должна проводиться на общественных началах, но при поддержке со стороны государства. В нем должны быть представлены все, кто вправе давать профессиональную оценку предстоящим новоделам или реконструкциям существующих объектов и территорий. Это и историки, и художники, и архитекторы, и деятели культуры. Чтобы исключить политизацию вопросов, пусть даже войдут в него представители партий и движений, различных религиозных конфессий. Окончательное решение, конечно же, будет приниматься властями, но, обязательно, с учетом рекомендаций этого совета.

И если принятое после такого сита решение кого-то не устроит, то предлагаю такому непримиримому оппоненту остудить свои страсти, вот хотя бы в том же новом фонтане на площади Багапш.

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