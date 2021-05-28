Герои и лжегерои: хайп против подвига

Колумнист Sputnik Алексей Ломия предлагает задуматься о том, есть ли настоящие герои в современной жизни, кто такие лжегерои, ловящие хайп, и зачем это им нужно.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что движет героями? Давайте попробуем разобрать это на конкретных примерах. Вот один из них.

В далеком 1962 году два советских офицера Долгов и Андреев совершили невероятное - они прыгнули со стратостата в специальных скафандрах с высоты почти 30 километров. Задачи у них были разные. Андрееву приказано было совершить самый затяжной прыжок. Ему это удалось. Его свободный полет продолжался больше четырех минут, и этот рекорд до сих пор не побит.

О том, насколько это было опасно, говорит то, что его напарник Долгов, который испытывал специальный скафандр собственной разработки, погиб из-за разгерметизации. При выходе из гондолы он зацепился за штырь, и в шлеме образовалась дыра. Шансов выжить у него не было. Оба они получили высокое звание Героя Советского Союза. Будем считать, что Долгов и Андреев - люди военные, свой подвиг они совершили по приказу. Но наверняка ими двигало и что-то еще.

Почувствуйте разницу

Спустя полвека их подвиг решил повторить австрийский экстремал Феликс Баумгартнер. После длительной подготовки и нескольких предварительных прыжков он совершил прыжок в бездну с высоты 39 километров, рассчитывая побить сразу несколько предыдущих рекордов. И ему это удалось. По высоте прыжка, скорости свободного полета и не только.

Несмотря на тщательную подготовку, Баумгартнер был на грани того, чтобы погибнуть. Его сильно раскрутило, он даже на мгновение потерял сознание, но благодаря сложным тренировкам, ему удалось стабилизировать полет. И уже через 50 секунд он достиг невероятного - впервые набрал сверхзвуковую скорость без двигателя.

Единственное, чего он не смог добиться - это побить рекорд продолжительности затяжного прыжка. Некоторые специалисты считают, что слишком рано сработала автоматическая система, купол парашюта раскрылся через четыре минуты и 20 секунд. До рекорда Андреева он недотянул 10 секунд.

Вот что подвигло идти на такой риск этого отчаянного человека? Романтика? Желание преодолеть самого себя? Заработать? Кстати, о последнем. Это уже было то время, когда в нашей жизни был интернет. И можно было неплохо заработать на количестве просмотров в сети. Я был неприятно удивлен, когда узнал, что ролик с его прыжком набрал всего-то чуть больше четырех миллионов просмотров. Для сравнения, клип с простецкой песенкой корейского певца Псая набрал более четырех миллиардов просмотров. Это очень, на мой взгляд, характеризует аудиторию интернет-сервисов.

Погоня за славой

Героев почему-то всегда вытесняют лжегерои. С чем это связано? Точного ответа наверняка ни у кого нет.

То ли отчаянные времена канули в историю, то ли спрос на подвиги нынче уже не тот, но все чаще и чаще себя начали выставлять напоказ средненькие, но очень тщеславные люди.

Хоть у них и нет особых предпосылок совершить нечто выдающееся, но получить признание, привлечь к себе внимание они стараются с особым усердием, что называется словить хайп. И интернет им в помощь.

Хайп с ним

Совсем недавно абхазский сегмент фейсбука взорвал ролик одного якобы участника грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Почему якобы? Да слишком уж он нарочито кичился своими достижениями в тех событиях, рассказывал небылицы.

К примеру, пытаясь принизить героизм и отчаянность народа Абхазии на пути к свободе, пытался убедить слушателей, что в последнем наступлении на Сухум в авангарде наступающих шли регулярные российские войска, затем, как он их величал, "бандиты и террористы с Северного Кавказа" и только потом абхазские ополченцы.

Свои бурные фантазии он завершил угрозами, что совсем скоро наступит час расплаты и "они вернутся". И если бы это был единственный персонаж. Самое непонятное для меня было то, что наши соотечественники растиражировали его ролик по всем массовым группам и стали упражняться в злословии. Неужели им непонятно, что именно этого и добивался этот "ветеран". Ему нужен был хайп, ему нужны были клики, просмотры, обсуждения, пусть даже нелестные для него. Не удивлюсь, что он монетизировал волну возмущения наших интернет-пользователей и банально заработал на этом.

Хочется верить, что это такая массовая вакцинация, и мы выработаем иммунитет, мы научимся этической и эмоциональной гигиене, будем искренне восхищаться настоящими героями, помнить их, соизмерять свои ежедневные поступки с великими подвигами уникальных людей. А что до лжегероев, то их надо просто игнорировать, проходить мимо, и равнодушно. Но это, правда, очень тяжелый моральный труд. Почти подвиг.

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