Почему у Запада нет приемов против Лукашенко

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевич задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Запад не знает, как быть с Лукашенко, потому что не понимает сути происходящего, пишеь Петр Акопов для РИА Новости. После истории с посадкой рейса Афины — Вильнюс в Минске ЕС запрещает полеты белорусской авиакомпании и закрывает для своих самолетов белорусское небо, хочет ввести против республики новые санкции вплоть до запрета на импорт белорусского калия (на который приходится пятая часть мирового рынка). Но при этом боится, как бы еще сильнее не подтолкнуть Белоруссию к России, не посодействовать делу интеграции Союзного государства. "Это же будет подарок Путину", — говорят одни. "Да они и так вместе", — отвечают им другие.

"Две разные страны, но схожая модель поведения, — беспокоится генсек НАТО Йенс Столтенберг. — Они подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки". И он же делает замечательный вывод: "Это также порождает нестабильность в соседнем с нами регионе. Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине". Ну то есть продолжим экспансию на постсоветском пространстве — потому что ужасные Лукашенко и Путин не хотят терпеть наши попытки вмешательства во внутренние дела их стран.

Действительно, страшная угроза Европе. Которой кажется, что она борется с Россией за Белоруссию, поэтому нужно не сжигать полностью мосты на Запад для Минска. Хотя в реальности Лукашенко все для себя уже давно решил.

"Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против Содружества" — об этом Александр Лукашенко заявил в пятницу, но еще до начала встречи с Владимиром Путиным в Сочи. Белорусский президент говорил не об интеграции Союзного государства России и Белоруссии. И даже не об Евразийском союзе — речь шла о СНГ. Да, о вроде как полуживой организации, объединяющей бывшие советские республики, — главы их правительств как раз собрались в Минске на заседание. И Лукашенко предложил им "сосредоточить основное внимание на развитии общего экономического пространства":

"Скажу открыто и прямо: если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества Независимых Государств не придется. Даже скажу — и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над i, принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент — это экономика".

То есть Лукашенко призывает к реальной интеграции большей части постсоветского пространства — упрекая и покинувшие СНГ Грузию и Украину (с статусом последней, кстати, все не так просто). Минский мечтатель? Оторвавшийся от жизни правитель маленького государства, против которого Евросоюз готовится ввести новые санкции?

Нет, Лукашенко в данном вопросе настоящий реалист — потому что другого пути у нас, наследников исторической России, просто нет. И Лукашенко говорит об этом все 27 лет своего правления. Он пришел к власти через два с половиной года после развала СССР — и изначально выступал за сохранение единства постсоветского пространства, за то, чтобы все держались вместе. А уж к созданию Союзного государства и вовсе приступил четверть века назад, сделав однозначный выбор для своего случайно образовавшегося государства.

Но он же "многовекторный", он же и нашим и вашим, любят повторять его противники в России. Он же Крым не признал! Однако Лукашенко всегда говорил о трех братских славянских народах, всегда выступал за единство России, Украины и Белоруссии — и когда из Украины стали открыто делать анти-Россию, пытался сохранять связи с южным соседом, даже понимая всю пагубность курса киевской власти. Как и Владимир Путин, Лукашенко всегда исходил из того, что рано или поздно три народа (точнее — три части одного народа) будут вместе. Основную роль в борьбе (геополитическую в том числе) за Украину, естественно, играет Россия — но и Белоруссия делает ставку не на раскол, то есть евроинтеграцию и атлантизацию Украины, а на будущее единство трех ветвей русского народа. И на реинтеграцию большей части постсоветского пространства.

Что в этих условиях может сделать Запад? Надеяться на смену власти в Минске? Но Лукашенко устоял даже в сложнейшей ситуации прошлогодних послевыборных волнений. При этом даже если бы каким-то чудом планы по его устранению сработали, никаких шансов на повторение "украинского сценария" все равно бы не было — Москва не стала бы молча наблюдать за попытками прозападных сил взять власть в части Союзного государства. Никакой "смены ориентации" Белоруссии все равно бы не произошло.

Понимают ли это на Западе? В большинстве стран Европы, конечно же, осознают бесплодность попыток отрыва Белоруссии от России, но некоторые настаивают на необходимости делать ставки на белорусскую карту. Одни верят в возможность дальнейшего наступления на территорию русского мира, другие просто хотят использовать белорусскую тему как дополнительный повод для недопущения восстановления нормальных европейско-российских отношений. Мотивы и интересы Польши и Литвы с одной стороны и Великобритании с другой — могут различаться, но неслучайно именно они активнее всего раздувают сейчас "дело Протасевича".

Что еще может сделать Запад? Отказаться от белорусского калия? Но Минск найдет куда и как его продавать. Объявить Лукашенко исчадием ада и ввести новые санкции против него и белорусских чиновников? Ну так им не привыкать. Не признавать его президентом? Ну да — Макрон уже поддержал просьбу Тихановской позвать ее на саммит "Большой семерки" в Лондон. То есть казус "венесульского президента" Гуайдо никого ничему не научил?

Есть, впрочем, один действительно эффективный шаг — однако сделать его должны США. Одним движением ноги они могут не только унизить Лукашенко, но и поразить Путина — ведь этого ждет от них весь цивилизованный мир? Надо только прислушаться к совету, который дал Дэвид Игнатиус в статье "Лукашенко не побеждает, он в отчаянии" в The Washington Post (где он объясняет, что Штаты имеют право и сажать самолеты, и убивать тех, кого считают террористами, по всему миру):

"Президент Байден хочет бороться с диктаторами без начала новой холодной войны. Он заложит основу для этого, когда встретится с Путиным 16 июня в Женеве. Господин Байден, наденьте красно-бело-красные носки на эту встречу, чтобы напомнить, на чьей вы стороне".

Да, это был бы по-настоящему сильный ход — даже жаль, что Байден не воспользуется этим гениальным советом. И не повеселит Путина.

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