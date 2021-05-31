"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать

Одним прекрасным утром минувшей недели среди сообщений о предстоящем в Швейцарии саммите Владимира Путина и Джо Байдена мелькнула сенсация: по американским источникам, на встрече не будет мяса, то есть высокие договаривающиеся стороны получат только вегетарианскую еду, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Сенсация жила около полутора часов, в ходе которых заинтересовавшиеся и взволнованные лица обзванивали друг друга. Выяснилось, что все они ошиблись.

РИА Новости цитировало бывшего агента ЦРУ Рэймонда Макговерна, который ожидает "очень формального саммита, без мяса" — то есть без существенных достижений, без прорывного содержания. Смысл выражения доказывает, что не только в России многие люди считают, что главная еда — это мясо, а прочее — его сопровождение.

Но Макговерн также добавил, что президенты, по крайней мере, могут обсудить вопрос изменения климата. "Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы" — известно ведь, что без климатических разговоров в США сейчас никак. И еще известно, что волшебным образом вегетарианство в тех же США — и не только там — связали именно с климатом. Так что первая реакция на эту новость была по-своему оправданна.

Более того, а ведь это элементарно может случиться: не на этом, так на следующих саммитах, где будут фигурировать личности из "альянса демократий", могут ввести традицию насильственного дипломатического вегетарианства ради спасения климата.

И это совершенно не пустяковая история, она заслуживает очень серьезного разговора о "волшебном образе", который навязывают людям подобные традиции. Хотя ничего волшебного тут нет — просто технология, бороться с которой нужно и можно, если правильно понять ее устройство.

Суть дела тут в том, что мало ли кто чего не ест и какие группы городских сумасшедших или просветленных адептов создают правила сами для себя: не хотят мяса — нам больше останется. Проблемы начинаются, когда такая секта всерьез замышляет обманом и силой обратить в свою веру также и других людей, в идеале — весь мир. Тогда начинаются социальные бедствия, вплоть до смертоубийства.

В Индии с ее почти 1,4 миллиарда жителей приблизительно половина — вегетарианцы, и ничего. Но есть тонкости. Например, приверженцам ключевой религии страны, индуизма, мясо есть можно, но не священного животного — коровы. Для остальных таких ограничений нет. И все веками шло хорошо, пока в последние годы особо яростные индусы не начали пытаться запрещать есть говядину соотечественникам любых религий, в том числе лоббируя местные парламенты. Последствия, особенно для тех, кто думает, что индийцы поголовно

не склонны к насилию, оказались неожиданными и не лучшими для мира и стабильности в обществе. Но они в Индии разберутся со своими проблемами — если, конечно, не потащат их на экспорт.

Так на что все-таки похоже вот это навязывание своей сектантской веры другим людям? На первую часть Ленинградской симфонии Шостаковича. Начинается все со смешного маршика одинокой флейты под барабан, потом присоединяются другие инструменты, и это уже не очень смешно, а в конце ревущий оркестр выдает жуткий музыкальный символ нацистского нашествия на великий город.

Технология тут такая (отработана на множестве похожих кампаний): надо внедрить в мозги людей идею, что употребляющие некий продукт каким-то образом наносят этим вред не только себе, но и окружающим. Без этого никак, на уговоры насчет вреда самим себе умные люди не сильно реагируют.

Мы доживаем век, когда источник истины — все еще как бы наука. Поэтому теперь все чаще требуется "своя" наука о том, что соответствующий продукт угрожает всем, да хоть всему человечеству, он — часть эпидемии, это человечество косящей. Наука, как известно, требует денег (грантов). И сначала та или иная секта покупает себе маленькую нужную науку. Дальше — внимание! — нужно задавить ту науку, которая говорит об обратном. Помогает нескончаемый бойкот, объявление несогласных аморальными невеждами, жалким меньшинством, "отрицателями очевидного", убийцами; желательно не просто лишить их грантов, а навсегда изгнать из профессии.

Так скандальное меньшинство становится уважаемым большинством. Если, конечно, на это есть начальный капитал, а потом и деньги побольше. Они появляются, когда в дело втягиваются чьи-то серьезные коммерческие интересы. Тут уже звучит, как у Шостаковича, полный оркестр, с грохотом литавр и меди.

Следующая же стадия — постараться сделать свою бешеную идею международной нормой, создав для этого наднациональные конвенции, структуры и прочее.

Вегетарианство и прочее веганство давно прошло эту тонкую грань между смешной одержимостью для узкого круга и глобальной угрозой нормальной человеческой жизни. Это произошло, когда оно сомкнулось с куда более мощным движением — зеленым, за спасение планеты от собственного климата.

Зеленое движение примерно с начала 90-х годов прошло все описанные выше стадии. У него появились деньги (от корпораций, чьи жутко дорогие технологии имеют шанс продаваться, только если забойкотировать технологии более эффективные и дешевые). А сегодня оформился и главныбайй смысл "движения за климат" — тотальное разрушение и перезагрузка всей мировой экономики, поскольку нынешняя уже не устраивает круг "хозяев жизни" — миллиардеров из верхушки всяких списков.

Борьба с мясом вносит сюда свой вклад, поскольку озеленители планеты замышляют уничтожение не только промышленности, но и сельского хозяйства, хотя бы животноводства.

Насколько связано убийство животноводства с климатом — не надо спрашивать, на то есть хорошо оплаченная "наука", полученная по описанной выше механике. Так что ничего мирного и гуманного в ненавистниках мяса уже нет, они — угроза окружающим, сознают это или не очень.

Демократы в США, социал-демократы в ЕС и прочих местах, не говоря уже о "зеленых" партиях, финансируются и направляются вот этими перезагружателями мира. Поэтому Байден, конечно, не может не поговорить "о климате" на саммите в Швейцарии. А мы — относительно нормальное человечество — не можем без того, чтобы постепенно не начать разбираться с нагромождениями лжи по этим и другим близким поводам, вычленением из лжи зерен правды, с общей идеей, что планету все-таки надо держать в порядке.

Задача эта надолго, и тут не помешает хорошо питаться, не пренебрегая и мясом.

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