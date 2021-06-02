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В Америке отменяют полицию: города оккупируют вооруженные боевики

© Sputnik / Митчел Кьюринг
Колумнисты
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20210602/1032545888/V-Amerike-otmenyayut-politsiyu-goroda-okkupiruyut-vooruzhennye-boeviki.html

Одной из главных новаций администрации Джо Байдена стало сокращение расходов на полицию.

Вообще-то, финансирование правоохранителей находится в ведении властей отдельных штатов. Поэтому в "синих" (демократических) штатах инициатива прошла на ура. "Красные" (республиканские) пока тормозят, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

© Видео RT
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Однако пресловутая cancel culture дотянулась до силовиков по всей стране. Во всех штатах, независимо от их политической ориентации, полиция недоукомплектована, замордована обвинениями, пристыжена и морально уничтожена. Сотрудники боятся ходить в форме, боятся, что на них нападут, боятся дать отпор "расово правильному" хулигану — печальная судьба их коллеги Дерека Шовина, которого обвинили в смерти Джорджа Флойда, надолго врезалась в память. Копы массово увольняются, на смену им никто не идет.

При отсутствии патрулей на улицы американских городов выходят самодеятельные военизированные группировки. Лозунги у них самые разные. Цели — тем более: кто за белых, кто за черных, кто за латиносов, кто за "анархию — мать порядка", а кто просто "грабь, бухай, отдыхай". Объединяет их одно: все это крепкие, накачанные мужчины (и редкие женщины) в бронежилетах, с замотанными лицами, увешанные просто невероятным количеством огнестрела.

По юго-восточным штатам гастролирует, к примеру, "черная милиция". Это вооруженные подразделения движения с прекрасным названием No Fucking Around Coalition — если переводить цензурно, что-то вроде "Коалиция без фигни". В них входят бывшие военнослужащие, причем исключительно чернокожие. Они одеваются в черное, носят черные маски, вооружены дробовиками и полуавтоматическими винтовками.

Лидером NFAC считается Великий Мастер Джей — титул он явно позаимствовал у масонов. В миру он Джон Фитцджеральд Джонсон, бывший рядовой армии США, рэпер, диджей, продюсер, а также независимый кандидат в президенты страны.

Идеология NFAC — чистый, незамутненный расизм и сепаратизм. По мысли Великого Мастера Джея, власти США должны отдать чернокожим гражданам штат Техас, чтобы те могли выгнать оттуда всех белых и завести свое собственное государство с блэкджеком и BLM.

"Черная милиция" NFAC как бы охраняет митинги за права афроамериканцев. На самом деле они устраивают свои шоу во время больших национальных праздников типа Дня труда или Дня независимости, провоцируют столкновения и запугивают белых граждан.

© Sputnik / Brian Smith
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Во время одного из митингов прошлым летом в Луисвилле "милиционеры" открыли стрельбу. "Случайными" выстрелами были ранены трое человек. Сейчас Великого Мастера Джея таскают по судам, однако его организация процветает, стримит в соцсетях и предлагает членство всем желающим афроамериканцам.

Никуда не делись "Черные пантеры" — наследники печально знаменитой террористической организации 1960-х. Вдобавок к ним появились "Новые черные пантеры" (к ним принадлежал Мика Джонсон, застреливший в 2016 году пятерых офицеров полиции) и вооруженные отряды "милиции" "Нового Черного Освобождения".

Своих вооруженных боевиков предоставляет "по запросу" радикальная организация "Нация ислама" с центром в Атланте. Чернокожие бойцы с огнестрелом охраняют чернокожих активистов и митинги, на которых белых истерически призывают покаяться и заплатить за века угнетения.

Разумеется, к традиционному исламу эта секта афроамериканцев никакого отношения не имеет и официально считается ересью. Ее главная идея в том, что все белые — порождение дьявола, ну а черные, соответственно, наоборот.

Вооруженным черным националистам противостоят белые — тоже вооруженные до зубов. Члены "Трех процентов", "Гордых парней", "Американского волка" регулярно проводят тренировки и стрельбы, патрулируют границу с Мексикой и рассекают по улицам городов, пытаясь защищать трампистов, христиан и просто белых людей от чернокожих радикалов.

© Sputnik / Brian Smith
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Нестандартный подход к охране правопорядка опробовали в пригородах Чикаго. В разгар кровавых бунтов Black Lives Matter патрулировать улицы Цицеро вышли боевики латиноамериканских банд, торгующих наркотой. Полиция поддержала эту инициативу. Копы даже угощали "братков" пиццей. Однако "Короли-латиносы" (Latin Kings) мигом принялись выяснять отношения с конкурентами-афроамериканцами, вламываться в их дома и грабить их семьи. За одну ночь были убиты двое чернокожих. После этого копам пришлось отказаться от услуг бандитов.

Совершенно особые военизированные подразделения возникли в столице американской анархии — Портленде и его окрестностях. Крупнейший город штата Орегон живет под властью демократов и воплощает в жизнь самые радикальные идеи леваков. В образовательной системе штата официально принят "пятилетний план достижения равенства", а "критическая расовая теория" вдалбливается подрастающему поколению буквально с детского сада.

В прошлом году на фото портлендских протестов были видны маленькие дети, буквально четырех-пяти лет, которые несли не нуждающиеся в переводе плакаты "Fuck the police". В этом году Портленд прославился "детьми-солдатами" — подростковыми бандами, которые избивают людей на улицах. Что любопытно, нападения проходят под сугубо политическими лозунгами. Дети не просто бесчинствуют, они выступают против "расизма", "сексизма", "полицейского произвола" и "экологической несознательности".

© Sputnik / Юки Ивамура
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Портлендский "Фронт освобождения молодежи" состоит из детей и управляется подростками. Весь последний год бойцы фронта бьют витрины, поджигают автомобили и дома, нападают на полицейских, избивают и грабят прохожих.

Прошлым летом видный местный активист Майкл Рейнол ходил на все демонстрации со своей 16-летней дочерью. Папа везде появлялся с заряженной винтовкой, его дочь — с бейсбольной битой. В конце концов папа выследил и застрелил местного сторонника Трампа, сбежал и был убит при задержании. Его дочь продолжила "протестовать" по месту жительства.

Видно, как демократические борцы с расизмом перенимают опыт знаменитых американских банд по работе с молодежью. К примеру, легендарные лос-анджелесские Crips и Bloods были созданы практически подростками, у которых на тот момент уже имелся нешуточный криминальный опыт. До сих пор эти банды активно вовлекают в свою деятельность детей, начиная с самого нежного возраста. У тех и возраст ответственности еще не наступил, и вербовать их легче легкого, и платить можно копейки. Тот же жутковатый тренд наметился и у портлендских демократов.

Надо не забывать, что все свои наработки американские партнеры стараются как можно быстрее экспортировать за рубеж. Так что не стоит удивляться, если на какой-нибудь очередной митинг в России опять заявятся школьники. Пропаганда работает.
Причем никакого реального предлога для возмущения молодежи уже не потребуется. Парадокс в том, что юные портлендские хунвейбины сражаются с расизмом и глобальным потеплением при полном отсутствии поводов к мятежу. На местном ровном климате никакое потепление не сказывается. Государственного насилия нет — потому что полиция частью расформирована, частью бездействует и полностью деморализована.

Социальное неравенство? Но Портленд богатый и процветающий город. Здесь нет даже расизма — по причине отсутствия расового разнообразия. Чернокожие составляют лишь около пяти процентов жителей, большинство районов — чисто белые. С каждым годом афроамериканцев здесь все меньше, город просто слишком дорог для них. То есть весь молодежный движ технично раздувается на ровном месте.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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