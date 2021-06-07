За двумя зайцами: какие штрафы для водителей нужны в Абхазии

Разумно ли в реалиях Абхазии увеличивать штрафы за нарушение правил дорожного движения и к чему это может привести, рассуждает колумнист Sputnik.

Алексей Ломия, Sputnik

У меня в голове диссонанс от того, что происходит в нашей маленькой стране. Все вокруг пытаются найти выход из ситуации сейчас и сразу, когда уже столько лет пытаемся навести порядок на дорогах. Медленно, но верно какие-то положительные сдвиги есть, и надо быть каким-то громадным скептиком, чтобы это не заметить. Чаще всего и от политиков, и от общественности звучат призывы увеличить размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения до астрономических размеров.

Все выше, выше и выше

Совсем недавно по инициативе прокуратуры заседал координационный совет правоохранительных органов, где тоже прозвучали предложения ужесточить наказания за нарушения правил дорожного движения. Вот тут во мне и взыграли противоречия. Из чего исходят эти люди? Давайте оставим в стороне лозунги, пафос и эмоции.

Мы живем в стране, где, к великому сожалению, уровень доходов населения находится на запредельно низком уровне, существует скрытая безработица. Чем руководствуются те, кто призывает наказывать нарушителей штрафом в пятьдесят, сто и больше тысяч рублей?

Я убежден, что мы достигли предельной планки в повышении штрафных санкций, исходя из объективных реалий. Даже в этом должны быть и логика, и здравый смысл. Хороший пример для понимания алгоритма возрастания сумм для взысканий есть в европейских странах. Вот для наглядности приведу случай, который уже попал в ранг рекордов. В Швейцарии автолихач оштрафован на один миллион долларов. Им оказался некий богатенький швед, владелец суперкара, который превысил скорость на 170 километров в час больше положенного. Что за суровое законодательство, спросите вы?

На самом деле оно не столько суровое, сколько справедливое. Размер штрафа прямо пропорционален финансовым возможностям нарушителя. Очень правильная практика и успешно применяется во многих странах. Поэтому считаю взвинчивать штрафные санкции преждевременно. Это противоречит логике, здравому смыслу и дает повод подозревать страждущих повышения штрафов в заинтересованности расширения коррупционных коридоров.

Понт дороже денег

Следующее, что вызывает противоречие, - это явное несоответствие нашего автопарка доходам населения. Оглянитесь вокруг. Сытые европейцы могут позавидовать количеству мощных внедорожников и заряженных седанов у нас на дорогах. Просто диву даешься, когда пытаешься понять человека с очень средним заработком, который покупает огромный автомобиль с очень прожорливым двигателем. Рано или поздно этой показушной роскоши должен наступить конец, и мы должны привыкнуть выбирать машины, соответствующие нашим кошелькам. К этому нас подведут растущие цены на топливо и накатывающая волна кризиса в мировой экономике, которая и нас обязательно затронет.

Штрафной престиж

Количество излишне "резвых скакунов" на трассах и улицах ко всему прочему еще и бьет по нашей экологии, являющейся чуть ли не последней нашей козырной картой, которой мы обязательно размахиваем, когда заходит речь о продвижении туристического потенциала. Этот процесс надо притормозить. И чтобы остудить пыл наших автовладельцев и помочь им быстрее протрезветь в выборе автомобилей, было бы правильнее ввести индексацию штрафов в зависимости от мощности и объемов моторов. Особо перелопачивать законодательство для этого не надо.

Достаточно будет при оформлении и регистрации автотранспорта присваивать каждому авто коэффициент, который будет привязан к количеству лошадиных сил в двигателе. Владельцев малолитражек, предположим, надо поощрять понижающим коэффициентом.

Таким образом мы убиваем двух зайцев. И владельцев дорогих авто справедливо наказываем прогрессивной шкалой, и стимулируем население делать выбор в пользу машин со скромным топливным аппетитом, спасая при этом экологию.